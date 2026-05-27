romániai magyar demokrata szövetség premontrei fejes rudolf anzelm fidesz nagyvárad rmdsz

A Fidesz is elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos román akciót

2026. május 27. 20:36

A jobboldali párt szerint minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült az eseményekről.

2026. május 27. 20:36
null

A Fidesz közleményében élesen elítélte a nagyváradi premontrei rendház elleni hajnali akciót, amelyet nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú lépésnek nevezett. A párt hangsúlyozta: a romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült az eseményekről. 

A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. Támogatjuk a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben”

 – áll a közleményben.

Hajnali falbontás a rendházban

A konfliktus szerdán hajnalban drámai fordulatot vett. A beszámolók szerint a nagyváradi önkormányzat emberei falbontással hatoltak be a premontrei rendházba, hogy átvegyék azokat a helyiségeket, amelyeket a város saját tulajdonának tekint.

Az akcióban részt vett Cristian Popescu, az önkormányzat ingatlanügyi osztályának helyettes vezetője és csapata, akik az egykori premontrei gimnázium (ma Mihai Eminescu Főgimnázium) felőli falat áttörve kezdték kipakolni a helyiségeket.

Fejes Rudolf Anzelm apát, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság vezetője szerint az önkormányzat nem csupán a rendház helyiségeit, hanem a templom sekrestyéjét is el akarja venni, ami ellehetetlenítené a gyóntatást, a liturgikus előkészületeket és az idősebb hívek ellátását.

Az apát úgy fogalmazott: „most már mindent elvettek”. Hozzátette, hogy az udvart is lezárták, noha az nem szerepelt a per tárgyában. Az apát szerint semmilyen előzetes értesítést nem kapott, ezért maga hívta ki a rendőrséget.

Eközben Jos Wouters generális apát, a premontrei rend nemzetközi vezetője is Nagyváradra érkezett, hogy támogatásáról biztosítsa a közösséget.

Hosszú évek óta húzódó tulajdonvitáról van szó

A premontrei rendház és a kapcsolódó ingatlanok sorsa évtizedek óta vitatott. A rend szerint hamis telekkönyvi bejegyzés alapján akarják elvenni az épületeket, és 1936-os dokumentumokra hivatkozva bizonyítják, hogy az államosítás jogellenes volt.

Az önkormányzat viszont egy elsőfokú, nem jogerős bírósági ítéletre alapozva járt el, amelyet sürgősségi eljárással végrehajthatóvá tettek. 

A konfliktus középpontjában konkrétabban az áll, hogy az önkormányzat szerint a rendház és az iskolaépület a város tulajdona, és ezt úgy véglegesítenék, hogy azt európai uniós forrásból újítják fel.

Februárban több száz tüntető is tiltakozott az épületben, élőláncokkal akadályozva a korábbi kilakoltatási kísérleteket. Az apát akkor meghatottan nyilatkozott a közösség támogatásáról.

Széles körű tiltakozás

Az akciót nemcsak a Fidesz ítélte el, hanem a romániai magyar politikai és egyházi szereplők is. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

az önkormányzat emberei tolvajokhoz méltóan jártak el éjnek idején.

Szerinte az erőszakos fellépés sérti a magyar közösség biztonságérzetét, mélyíti a bizalmatlanságot és veszélyezteti Nagyvárad közösségi békéjét. Az RMDSZ továbbra is kompromisszumos megoldást szorgalmaz, amely magában foglalná a használati jog biztosítását és felújítást is.

Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője „egyház- és magyarellenes támadásnak” nevezte a történteket, Toroczkai László, a párt elnöke pedig a hajnali időzítést a magyar hívek korábbi ellenállásával magyarázta.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt

templar62
2026. május 27. 21:51
Apropo : a pesti ferenceseknél , mikor szünt meg a gyóntató terem ? Csak nem vendéglátóipari egység része lett a kegyszerboltal együtt ? ( befalazott fal van , az egykori teremajtó helyén.).
bagoly-29
2026. május 27. 21:24
A román online médiában meg sem emlitik az esetet!
Welszibard
•••
2026. május 27. 21:23 Szerkesztve
Peter Magyar és külügyminisztere ugyanúgy gyáván és jellemtelenül hallgat, mint a román orthodox egyház. A román állam mást sem tud tenni, mint lopni és zabrálni 1920 óta egyfolytában. Az EU és Kinga Kollárova és a többi haszonleső Tiszás is csak addig magyar, amikor hamisan el kell énekelni egy agyoncsépelt népdalt. A Prájdért meg a terroristává nyilvánított Antifáért 100 ezrek tüntetnek, az EU egyik országában pedig garázda módon templomot bontanak. Így védik a keresztények jogait az Európai unióban?
elfújta az ellenszél
2026. május 27. 21:15
Megvárták mikor kerül hatalomra az emberük, aki szerint Erdély román föld. És amíg ő bohóckodik a magyar Országgyűlés rivaldafényében sok kamera előtt, addig az éj leple alatt a román szövetségesei akcióba lépnek.
