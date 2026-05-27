A Fidesz is elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos román akciót

Hajnali falbontás a rendházban

A konfliktus szerdán hajnalban drámai fordulatot vett. A beszámolók szerint a nagyváradi önkormányzat emberei falbontással hatoltak be a premontrei rendházba, hogy átvegyék azokat a helyiségeket, amelyeket a város saját tulajdonának tekint.

Az akcióban részt vett Cristian Popescu, az önkormányzat ingatlanügyi osztályának helyettes vezetője és csapata, akik az egykori premontrei gimnázium (ma Mihai Eminescu Főgimnázium) felőli falat áttörve kezdték kipakolni a helyiségeket.