A Fidesz is elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos román akciót

Elképesztő: szó szerint a falat is áttörték a román egyenruhások, hogy kilakoltassák a magyar papot Nagyváradon
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba a román önkormányzat emberei, hatalmas a felháborodás.
A jobboldali párt szerint minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült az eseményekről.
A Fidesz közleményében élesen elítélte a nagyváradi premontrei rendház elleni hajnali akciót, amelyet nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú lépésnek nevezett. A párt hangsúlyozta: a romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült az eseményekről.
A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. Támogatjuk a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben”
– áll a közleményben.
A konfliktus szerdán hajnalban drámai fordulatot vett. A beszámolók szerint a nagyváradi önkormányzat emberei falbontással hatoltak be a premontrei rendházba, hogy átvegyék azokat a helyiségeket, amelyeket a város saját tulajdonának tekint.
Az akcióban részt vett Cristian Popescu, az önkormányzat ingatlanügyi osztályának helyettes vezetője és csapata, akik az egykori premontrei gimnázium (ma Mihai Eminescu Főgimnázium) felőli falat áttörve kezdték kipakolni a helyiségeket.
Fejes Rudolf Anzelm apát, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság vezetője szerint az önkormányzat nem csupán a rendház helyiségeit, hanem a templom sekrestyéjét is el akarja venni, ami ellehetetlenítené a gyóntatást, a liturgikus előkészületeket és az idősebb hívek ellátását.
Az apát úgy fogalmazott: „most már mindent elvettek”. Hozzátette, hogy az udvart is lezárták, noha az nem szerepelt a per tárgyában. Az apát szerint semmilyen előzetes értesítést nem kapott, ezért maga hívta ki a rendőrséget.
Eközben Jos Wouters generális apát, a premontrei rend nemzetközi vezetője is Nagyváradra érkezett, hogy támogatásáról biztosítsa a közösséget.
A premontrei rendház és a kapcsolódó ingatlanok sorsa évtizedek óta vitatott. A rend szerint hamis telekkönyvi bejegyzés alapján akarják elvenni az épületeket, és 1936-os dokumentumokra hivatkozva bizonyítják, hogy az államosítás jogellenes volt.
Az önkormányzat viszont egy elsőfokú, nem jogerős bírósági ítéletre alapozva járt el, amelyet sürgősségi eljárással végrehajthatóvá tettek.
A konfliktus középpontjában konkrétabban az áll, hogy az önkormányzat szerint a rendház és az iskolaépület a város tulajdona, és ezt úgy véglegesítenék, hogy azt európai uniós forrásból újítják fel.
Februárban több száz tüntető is tiltakozott az épületben, élőláncokkal akadályozva a korábbi kilakoltatási kísérleteket. Az apát akkor meghatottan nyilatkozott a közösség támogatásáról.
Az akciót nemcsak a Fidesz ítélte el, hanem a romániai magyar politikai és egyházi szereplők is. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:
az önkormányzat emberei tolvajokhoz méltóan jártak el éjnek idején.
Szerinte az erőszakos fellépés sérti a magyar közösség biztonságérzetét, mélyíti a bizalmatlanságot és veszélyezteti Nagyvárad közösségi békéjét. Az RMDSZ továbbra is kompromisszumos megoldást szorgalmaz, amely magában foglalná a használati jog biztosítását és felújítást is.
Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője „egyház- és magyarellenes támadásnak” nevezte a történteket, Toroczkai László, a párt elnöke pedig a hajnali időzítést a magyar hívek korábbi ellenállásával magyarázta.
(MTI/Mandiner)
Ezt is ajánljuk a témában
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba a román önkormányzat emberei, hatalmas a felháborodás.
Nyitókép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt
***