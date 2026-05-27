„Ez már teljesen elfogadhatatlan” – újságírók előtt magyarázták el, miért veszélyes Magyar Péterék új terve (VIDEÓ)

Gulyás Gergely újságíróknak magyarázta el azt, hogy mi a különbség az államelnöki, valamint a miniszterelnöki megbízás között. A téma meglehetősen fontos, hiszen nemrég a Tisza Pártban azt kezdték el hangoztatni, hogy nyolc évig kellene megengedni egy személynek azt, hogy miniszterelnök lehessen, éppen úgy, ahogy az Egyesült Államokban is csak nyolc évig lehet valaki elnök.

„A jövőben egy korlátot építünk be arról, hogy ki lehet Magyarország miniszterelnöke” – jelentette ki ennek kapcsán az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén Melléthei-Barna Márton.