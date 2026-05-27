05. 27.
szerda
„Ez már teljesen elfogadhatatlan” – újságírók előtt magyarázták el, miért veszélyes Magyar Péterék új terve (VIDEÓ)

2026. május 27. 20:31

Gulyás Gergely tett rendet a fejekben.

2026. május 27. 20:31


Gulyás Gergely újságíróknak magyarázta el azt, hogy mi a különbség az államelnöki, valamint a miniszterelnöki megbízás között. A téma meglehetősen fontos, hiszen nemrég a Tisza Pártban azt kezdték el hangoztatni, hogy nyolc évig kellene megengedni egy személynek azt, hogy miniszterelnök lehessen, éppen úgy, ahogy az Egyesült Államokban is csak nyolc évig lehet valaki elnök.

„A jövőben egy korlátot építünk be arról, hogy ki lehet Magyarország miniszterelnöke” – jelentette ki ennek kapcsán az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén Melléthei-Barna Márton.

A Tisza Párt első alaptörvény-módosító javaslatának része a lex Orbánként elhíresült passzus, amellyel a Tisza Párt az Alaptörvényben két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot.

Ennek kapcsán Gulyás Gergely újra kifejtette a véleményét, melyet a Facebook-oldalán is bemutatott. A politikus elmondta, hogy az Egyesült Államokban az elnökök esetében valóban ez a szokás, de az európai kultúrkörben nincs ilyen jellegű korlátozás. „Szerintem miután a demokrácia, az végső soron mégiscsak a nép döntésén kell, hogy múljon, ezért nem kell okosabbnak lenni a magyar népnél. Hogyha a magyar nép 2030-ban Orbán Viktort szeretné visszaszavazni, feltéve, hogy őneki egyáltalán van ilyen ambíciója, vagy 2034-ben Magyar Péter akar maradni, feltéve, hogy addig egyáltalán hivatalban van, akkor nem kell a népet ebben korlátozni.

Majd eldöntik az emberek, hogy akarják még azt a kormányt, vagy nem akarják”

– állapította meg a Fidesz frakcióvezetője.

Ez teljesen elfogadhatatlan ötlet

Ezen túl Gulyás Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy eddig a pontig ez csak egy elvi kérdés, viszont amire a Tisza Párt készül,

az „teljesen elfogadhatatlan és az európai jogi kultúrakörön kívül áll.

A visszamenőleges hatályú jogalkotás és alkotmányozás az szerintem teljesen elfogadhatatlan” – mondta a Fidesz frakcióvezetője.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

 

nemecsek-3
2026. május 27. 23:07
"Gulyás Gergely újságíróknak magyarázta el azt, hogy mi a különbség az államelnöki, valamint a miniszterelnöki megbízás között. " Na ez ma az újságírás színvonala.Tudáshiány , igénytelenség, nyelvi kultúra teljes hiánya, szövegértés, fogalmazási képesség hiánya, primitív lájkvadászat
KARAK-ter
2026. május 27. 22:46
Na azért érzitek a különbséget: a tartalomban , az előadásmódjában és a hangnemben. Én úgy gondolom , hogy Orbán Viktor helyett Ő pont jó lenne. Vitya meg élvezze a nyugdíjas éveit majd 65 után .
Vata Aripeit
2026. május 27. 22:07
GG qrva jó frakcióvezetö, szinte lubickol a szerepben. Bütyökkel és a fél tiszafrakcióval évfolyamtársak ill barátok. Teljes idiótizmus ez a parlament. Bütyök sulibulizik - ld a 444 cikkét- , a kólásdobozok néha a büfébe mennek, Toroczkai szigorúan , felemelt mutatóujjal kövérlacit játszik, a 3 grácia meg már államtitkár lett. És még nincs itt a kánikula, ami csak növelni fogja a jókedvet a szabadságuktól megfosztott köztiztviselők között. Tényleg nem tudom, hova fog ez "fejlödni" , de a bukott baloldal ebbe tuti belebolondul
johannluipigus
2026. május 27. 22:06
Poloska továbbra is fosik miniszterelnök urunktól. Ráadásul az isten barma egyre nagyobb hülyeségeket csinál csak azért, hogy végre vegye már észre.
