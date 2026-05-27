„Ez már teljesen elfogadhatatlan” – újságírók előtt magyarázták el, miért veszélyes Magyar Péterék új terve (VIDEÓ)

Gulyás Gergely tett rendet a fejekben.
Gulyás Gergely újságíróknak magyarázta el azt, hogy mi a különbség az államelnöki, valamint a miniszterelnöki megbízás között. A téma meglehetősen fontos, hiszen nemrég a Tisza Pártban azt kezdték el hangoztatni, hogy nyolc évig kellene megengedni egy személynek azt, hogy miniszterelnök lehessen, éppen úgy, ahogy az Egyesült Államokban is csak nyolc évig lehet valaki elnök.
„A jövőben egy korlátot építünk be arról, hogy ki lehet Magyarország miniszterelnöke” – jelentette ki ennek kapcsán az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén Melléthei-Barna Márton.
A Tisza Párt első alaptörvény-módosító javaslatának része a lex Orbánként elhíresült passzus, amellyel a Tisza Párt az Alaptörvényben két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot.
Ennek kapcsán Gulyás Gergely újra kifejtette a véleményét, melyet a Facebook-oldalán is bemutatott. A politikus elmondta, hogy az Egyesült Államokban az elnökök esetében valóban ez a szokás, de az európai kultúrkörben nincs ilyen jellegű korlátozás. „Szerintem miután a demokrácia, az végső soron mégiscsak a nép döntésén kell, hogy múljon, ezért nem kell okosabbnak lenni a magyar népnél. Hogyha a magyar nép 2030-ban Orbán Viktort szeretné visszaszavazni, feltéve, hogy őneki egyáltalán van ilyen ambíciója, vagy 2034-ben Magyar Péter akar maradni, feltéve, hogy addig egyáltalán hivatalban van, akkor nem kell a népet ebben korlátozni.
Majd eldöntik az emberek, hogy akarják még azt a kormányt, vagy nem akarják”
– állapította meg a Fidesz frakcióvezetője.
Ezen túl Gulyás Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy eddig a pontig ez csak egy elvi kérdés, viszont amire a Tisza Párt készül,
az „teljesen elfogadhatatlan és az európai jogi kultúrakörön kívül áll.
A visszamenőleges hatályú jogalkotás és alkotmányozás az szerintem teljesen elfogadhatatlan” – mondta a Fidesz frakcióvezetője.
