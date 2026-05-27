Európa NATO Ukrajna Hollandia Európai Unió Egyesült Államok

Hollandiában már kimondták: visszafordíthatatlan folyamat indult el, Ukrajna biztosan az Európai Unió tagja lesz

2026. május 27. 17:31

A holland miniszterelnök szerint „Ukrajna jövője az Európai Unióban van”.

Európának fel kell hagynia azzal a naiv elképzeléssel, hogy korlátlan ideig és csekély költségek mellett az Egyesült Államok biztonsági ernyője alatt maradhat – jelentette ki Rob Jetten holland miniszterelnök szerdán Hágában.

A holland kormányfő első nagy külpolitikai beszédében, a Next Gen nemzetközi biztonságpolitikai konferencia megnyitóján hangsúlyozta: Hollandiának és Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért.

Mint mondta Európának „meg kell tanulnia a hatalom nyelvén beszélni”,

és nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért. Szerinte a kontinensnek tudatosan kell erősítenie európai szerepét a NATO-n belül, nem amerikai nyomásra, hanem azért, hogy „kivegye a részét a terhekből” és önállóbbá váljon. A holland kormányfő úgy vélte, a világ már 2014 óta fokozatosan szembesül az új geopolitikai valósággal, az MH17-es járat lelövésétől kezdve az ukrajnai háborún át a globális biztonsági és technológiai kihívásokig.

Jetten szerint Donald Trump amerikai elnök már első kormányzásakor sokkal erőteljesebben kezdte el sürgetni Európát a NATO-n belüli igazságos teherviselésre, tehát az Egyesült Államok Európával szembeni hangnemének változása nem az egyik napról a másikra történt.

„Már évek óta tapasztaljuk, hogy erőskezű vezetők szerte a világon gúnyt űznek a demokráciából és a jogállamiságból, miközben játszmákat folytatnak térségünk békéjével és jólétével. És mivel a geopolitikai fejleményeket nagyrészt még mindig néhány idősebb férfi határozza meg, létfontosságú, hogy a fiatalok hangja erőteljesen hallható legyen” – mondta.

Jetten bejelentette, hogy Hollandia törvénybe foglalja a NATO új, a GDP 3,5 százalékát elérő védelmi kiadási célját.

Emellett további 1,5 százalékot fordítanának szélesebb értelemben vett biztonsági kiadásokra – például kibervédelemre és infrastruktúrára –, így az összes biztonsági ráfordítás elérheti a GDP 5 százalékát.

A miniszterelnök szerint a cél nem az Egyesült Államoktól való eltávolodás, hanem a transzatlanti szövetség kiegyensúlyozottabbá és erősebbé tétele. Beszédében Jetten három alapelvet nevezett meg a holland kül- és biztonságpolitika jövőbeli irányaként: a nemzetközi jogrend védelmét, a transzatlanti biztonsági szerkezet megújítását, valamint új nemzetközi partnerségek kiépítését.

Ukrajna kérdése

Jetten szerint Ukrajna „visszafordíthatatlan úton” halad az európai uniós tagság felé,

és a jövőben „harcedzett és ütőképes partnerként” erősítheti az Európai Unió keleti szárnyát. „A csatlakozáshoz szükséges koppenhágai kritériumokat alkalmazni kell, ehhez nem férhet kétség. De Ukrajna jövője az Európai Unióban van” – hangsúlyozta.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
VeressZoltán
2026. május 27. 20:23
Mint mondta Európának „meg kell tanulnia a hatalom nyelvén beszélni”. ?? Milyen erőket mutatnál fel ehhez? Mérgesen toppantasz és fenyegetsz mutatóujjal? Egyébként ez is buzi, hogy olyan szerelmetes pillantásokat vált az erdőkerülővel?
kiss.istvan770
2026. május 27. 20:07 Szerkesztve
Nem kell azt elkapkodni! Az orosz középiskolások lemészárlása után Putyin bejelentette, hogy bekeményít. Ha az orosz birodalom része lesz a mai Ukrajna, akkor Oroszország részeként lesz EU-tag?😄
Nasi12
2026. május 27. 20:01
Ezek tulipánt akarnak termeszteni a Dnyepernél 😭
martens
2026. május 27. 19:57
Azért mérget ne vegyünk rá, mert egy drogos holland beszél baromságokat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!