Hollandiában már kimondták: visszafordíthatatlan folyamat indult el, Ukrajna biztosan az Európai Unió tagja lesz

és nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért. Szerinte a kontinensnek tudatosan kell erősítenie európai szerepét a NATO-n belül, nem amerikai nyomásra, hanem azért, hogy „kivegye a részét a terhekből” és önállóbbá váljon. A holland kormányfő úgy vélte, a világ már 2014 óta fokozatosan szembesül az új geopolitikai valósággal, az MH17-es járat lelövésétől kezdve az ukrajnai háborún át a globális biztonsági és technológiai kihívásokig.

Jetten szerint Donald Trump amerikai elnök már első kormányzásakor sokkal erőteljesebben kezdte el sürgetni Európát a NATO-n belüli igazságos teherviselésre, tehát az Egyesült Államok Európával szembeni hangnemének változása nem az egyik napról a másikra történt.

„Már évek óta tapasztaljuk, hogy erőskezű vezetők szerte a világon gúnyt űznek a demokráciából és a jogállamiságból, miközben játszmákat folytatnak térségünk békéjével és jólétével. És mivel a geopolitikai fejleményeket nagyrészt még mindig néhány idősebb férfi határozza meg, létfontosságú, hogy a fiatalok hangja erőteljesen hallható legyen” – mondta.