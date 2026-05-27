Hollandiában már kimondták: visszafordíthatatlan folyamat indult el, Ukrajna biztosan az Európai Unió tagja lesz

A holland miniszterelnök szerint „Ukrajna jövője az Európai Unióban van”.
Európának fel kell hagynia azzal a naiv elképzeléssel, hogy korlátlan ideig és csekély költségek mellett az Egyesült Államok biztonsági ernyője alatt maradhat – jelentette ki Rob Jetten holland miniszterelnök szerdán Hágában.
A holland kormányfő első nagy külpolitikai beszédében, a Next Gen nemzetközi biztonságpolitikai konferencia megnyitóján hangsúlyozta: Hollandiának és Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért.
Mint mondta Európának „meg kell tanulnia a hatalom nyelvén beszélni”,
és nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért. Szerinte a kontinensnek tudatosan kell erősítenie európai szerepét a NATO-n belül, nem amerikai nyomásra, hanem azért, hogy „kivegye a részét a terhekből” és önállóbbá váljon. A holland kormányfő úgy vélte, a világ már 2014 óta fokozatosan szembesül az új geopolitikai valósággal, az MH17-es járat lelövésétől kezdve az ukrajnai háborún át a globális biztonsági és technológiai kihívásokig.
Jetten szerint Donald Trump amerikai elnök már első kormányzásakor sokkal erőteljesebben kezdte el sürgetni Európát a NATO-n belüli igazságos teherviselésre, tehát az Egyesült Államok Európával szembeni hangnemének változása nem az egyik napról a másikra történt.
„Már évek óta tapasztaljuk, hogy erőskezű vezetők szerte a világon gúnyt űznek a demokráciából és a jogállamiságból, miközben játszmákat folytatnak térségünk békéjével és jólétével. És mivel a geopolitikai fejleményeket nagyrészt még mindig néhány idősebb férfi határozza meg, létfontosságú, hogy a fiatalok hangja erőteljesen hallható legyen” – mondta.
Jetten bejelentette, hogy Hollandia törvénybe foglalja a NATO új, a GDP 3,5 százalékát elérő védelmi kiadási célját.
Emellett további 1,5 százalékot fordítanának szélesebb értelemben vett biztonsági kiadásokra – például kibervédelemre és infrastruktúrára –, így az összes biztonsági ráfordítás elérheti a GDP 5 százalékát.
A miniszterelnök szerint a cél nem az Egyesült Államoktól való eltávolodás, hanem a transzatlanti szövetség kiegyensúlyozottabbá és erősebbé tétele. Beszédében Jetten három alapelvet nevezett meg a holland kül- és biztonságpolitika jövőbeli irányaként: a nemzetközi jogrend védelmét, a transzatlanti biztonsági szerkezet megújítását, valamint új nemzetközi partnerségek kiépítését.
Jetten szerint Ukrajna „visszafordíthatatlan úton” halad az európai uniós tagság felé,
és a jövőben „harcedzett és ütőképes partnerként” erősítheti az Európai Unió keleti szárnyát. „A csatlakozáshoz szükséges koppenhágai kritériumokat alkalmazni kell, ehhez nem férhet kétség. De Ukrajna jövője az Európai Unióban van” – hangsúlyozta.
(MTI)
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP