Vizit: megérkezett az IMF Ukrajnába, adóemelést és megszorításokat hozott

Megkezdte munkáját Ukrajnában a Nemzetközi Valutaalap (IMF) új küldöttsége, amely az ország 8,1 milliárd dolláros hitelprogramjának első felülvizsgálatát végzi. A KISZó beszámolója szerint a missziót Gavin Gray vezeti, a tárgyalások középpontjában pedig a makrogazdasági politika, a költségvetési helyzet és a strukturális reformok állnak.

A Kyiv Post szerint a mostani egyeztetések kulcsfontosságúak lehetnek, mivel sikeres felülvizsgálat esetén Ukrajna már június elején hozzájuthat egy újabb, 685,5 millió dolláros hitelrészlethez. Az IMF jóváhagyása nemcsak a közvetlen finanszírozás miatt fontos Kijev számára, hanem azért is, mert a nemzetközi hitelezők és támogatók ezt tekintik az ukrán gazdaság stabilitásának egyik legfontosabb jelzésének.