Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
költségvetés Ukrajna hitel adóemelés Nemzetközi Valutaalap IMF

Vizit: megérkezett az IMF Ukrajnába, adóemelést és megszorításokat hozott

2026. május 27. 17:54

Újabb tárgyalások kezdődtek Kijevben az ukrán gazdaság helyzetéről és a vállalt reformok teljesítéséről. Az IMF küldöttsége az adóemelések, a költségvetési stabilitás és a megszorítások ügyét is napirendre vette, miközben több fontos törvény elfogadása továbbra is késik az ukrán parlamentben.

2026. május 27. 17:54
null

Megkezdte munkáját Ukrajnában a Nemzetközi Valutaalap (IMF) új küldöttsége, amely az ország 8,1 milliárd dolláros hitelprogramjának első felülvizsgálatát végzi. A KISZó beszámolója szerint a missziót Gavin Gray vezeti, a tárgyalások középpontjában pedig a makrogazdasági politika, a költségvetési helyzet és a strukturális reformok állnak.

A Kyiv Post szerint a mostani egyeztetések kulcsfontosságúak lehetnek, mivel sikeres felülvizsgálat esetén Ukrajna már június elején hozzájuthat egy újabb, 685,5 millió dolláros hitelrészlethez. Az IMF jóváhagyása nemcsak a közvetlen finanszírozás miatt fontos Kijev számára, hanem azért is, mert a nemzetközi hitelezők és támogatók ezt tekintik az ukrán gazdaság stabilitásának egyik legfontosabb jelzésének.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A tárgyalások az IMF kibővített finanszírozási programjához kapcsolódnak, valamint az úgynevezett IV. cikkely szerinti éves konzultáció részét képezik. A szervezet ilyenkor azt vizsgálja, hogy az adott ország mennyire teljesíti a korábban vállalt gazdasági és pénzügyi feltételeket.

Az IMF újabb adóintézkedéseket vár Ukrajnától

A Kyiv Post szerint Ukrajna több olyan reformcél teljesítésével is késésben van, amelyeket még márciusra vállalt. Különösen problémásnak számítanak a 2026–2027-es időszakra tervezett adóügyi intézkedések, amelyek közül több továbbra sem jutott át az ukrán parlamenten.

A lap szerint a Verhovna Rada nem fogadta el azt a módosítást, amely áfát vezetett volna be a 150 euró alatti importcsomagokra. 

Emellett továbbra sem került a parlament elé az a javaslat sem, amely a 4 millió hrivnya feletti éves bevétellel rendelkező egyéni vállalkozók számára írta volna elő az áfafizetést. A kezdeményezés üzleti szervezetek és több képviselő ellenállásába ütközött. A KISZó már márciusban arról írt, hogy az IMF-fel folytatott tárgyalások egyik legfontosabb eleme egy olyan jogszabálycsomag volt, amely adóemeléseket és megszorításokat tartalmazott volna. 

A tervezett intézkedések a vállalkozásokat és a lakosságot egyaránt érintették volna, miközben az ország továbbra is háborús körülmények között működik.

A társadalmi fogadtatás ezért kifejezetten vegyes. A KISZó szerint a háború ötödik évében az újabb megszorítások és adóterhek rendkívül népszerűtlenek Ukrajnában, ugyanakkor a hitelprogram folytatásának egyik alapfeltételét jelentik. A 8,1 milliárd dolláros IMF-programból eddig mintegy 1,5 milliárd dollárt folyósítottak.

Ezt is ajánljuk a témában

A parlament ugyan meghosszabbította a hadi illetéket, és első olvasatban elfogadott egy, az uniós digitális platformokra vonatkozó jelentési szabályokhoz igazodó törvényjavaslatot, több fontos reform azonban továbbra is függőben maradt.

További reformokat és szigorításokat kérnek Kijevtől

Az IMF szerint a következő hónapokban további intézkedésekre lesz szükség. A Kyiv Post arról írt, hogy Ukrajnának június végéig újabb adózási szabályokat kell elfogadnia az OECD-előírásokhoz igazodva, emellett frissítenie kell az állami bankokra vonatkozó stratégiát, valamint erősítenie kell a pénzügyi szektor kockázatainak felügyeletét is.

A tervek között szerepelnek új szabályok a magas rangú tisztviselők vagyonnyilatkozataira vonatkozóan, továbbá július végéig elemzést kell készíteni az energetikai szektor pénzügyi helyzetéről is.

Az IMF európai részlegének igazgatója, Alfred Kammer korábban úgy fogalmazott, hogy a reformfolyamatok során gyakran adódnak nehézségek, de ezeket kezelni kell. Mint mondta:

Amikor a program végrehajtásáról van szó, néha nehéz helyzetek alakulnak ki, de ezeken túl kell jutni.

Kammer ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a valutaalap nem avatkozik be az ukrán belpolitikai folyamatokba.

Nem az IMF feladata megszervezni a parlamentet.

Az IMF szakértői most elsősorban az adórendszer bővítését, a költségvetési stabilitást és a reformok előrehaladását elemzik. A mostani felülvizsgálat eredménye dönti el, hogy Ukrajna megkapja-e a következő hitelrészletet, és továbbra is számíthat-e a nemzetközi partnerek pénzügyi támogatására.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Yogibear
2026. május 27. 20:45
Bar a 90mrd eur ot evre szol, de meg akkor is tobb mint ketszer annyi evente. Az IMF penzintezetkent viselkedik, az EU meg dilettanskent.
Válasz erre
0
0
blackgarlic
2026. május 27. 20:32
ez a 8,1 mrd dodo ez egy bullshit, ez aprópénz, most kaptak 90mrd eurt mi a faszról beszelünk?
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 27. 19:49
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
andris-923
2026. május 27. 19:19
8 milliárdon szarakodnak ugyanakkor zselé azt mondta hogy vagy 100 milliárd úgy el tűnt amiről nem is tud Erről egy zsido vicc jut mindig az eszem be ! “ fiam tedd csak szépen vissza “
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!