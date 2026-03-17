Ukrajna Nép Szolgája hitel Volodimir Zelenszkij IMF Európai Unió ukrán parlament

Gigantikus pofon Kijevnek: Zelenszkijék belesétáltak az IMF kegyetlen csapdájába, most pedig nincs kiút!

2026. március 17. 12:02

Komoly figyelmeztetést kaptak Zelenszkijék a Nemzetközi Valutaalaptól: veszélybe kerülhet a több milliárd dolláros hitelük.

Az Ekonomichna Pravda beszámolója szerint a Nemzetközi Valutaalap (IMF) aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Ukrajna képes lesz-e lehívni a 8,1 milliárd dolláros hitelcsomag további részleteit. Ennek feltétele ugyanis több törvénymódosítás elfogadása, köztük a vállalatokat és háztartásokat érintő adóemelések.

A parlamentnek március végéig kellene elfogadnia ezeket az intézkedéseket, a képviselők azonban egyelőre halogatják a döntést.

Ez részben a lakosság ellenállásával magyarázható:

a háború ötödik évében az adóemelések rendkívül népszerűtlen és politikailag kockázatos intézkedésnek számítanak.

A késlekedés ugyanakkor politikai feszültségeket is jelez, mivel a lépések elmaradása a Zelenszkij-rezsim tekintélyét is gyengítheti.

A harmadik ok – amire már az Európai Unió is panaszkodott –, hogy az elnök pártjának képviselői az utóbbi időben nem járnak be a parlamenti ülésekre, így a pénzügyi támogatásokhoz szükséges törvények megszavazásához nincs meg a szükséges kormánypárti többség a törvényhozásban.

Utóbbi jelenség hátterében több dolog állhat:

  • az ukrán sajtóértesülések szerint a honatyák rettegnek attól, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) célkeresztjébe kerülnek az alapján, hogy egyes törvényeknél hogyan szavaznak;
  • emellett igen valószínű, hogy egyes képviselőket anyagi ígéretekkel bírhatnak rá a távolmaradásra; illetve
  • Volodimir Zelenszkij nemrég elhangzott, a Nép Szolgája-frakció szerint csak félremagyarázott kijelentése sem segíthetett sokat a dolgon, miszerint a politikusoknak az államfő szerint „dolgozniuk kell, vagy harcolniuk”.

Az IMF kijevi képviselője nyíltan aggodalmát fejezte ki, miközben a szervezet delegációja hamarosan tárgyalásokat kezd a képviselőkkel a helyzet rendezése érdekében. Ukrajna eddig 1,5 milliárd dollárt kapott meg az új programból, a további források azonban a reformok végrehajtásától függenek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az EU-s finanszírozás is akadozik: a több mint 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot Magyarország és Szlovákia blokkolja. Ha a külső források nem érkeznek meg időben, az ukrán jegybank akár közvetlen finanszírozásra is kényszerülhet, ami komoly gazdasági kockázatokat hordoz.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. március 17. 12:43 Szerkesztve
Oroszország biztosan nem fogja nekik visszafizetni. Most aztán berezeltek, hogy ez a kölcsön IS megy le az aranybudin.
patópál
2026. március 17. 12:39
Az IMF meg a korrupt putri, jól át fogják baszni az IMF-et. Megérdemlik egymást.
europész
2026. március 17. 12:38
Mi mar tudjuk,hogy kik es mik es milyenek az ukranok.Most ok mar tanulgatjak jo sok tandijat fizethetnek a tudas megszerzeseert.Mi ezt ingyen megmondtuk nekik de hat ok fizetni akarnak ezert az ukranoknak.Jo uzlet lesz. Egeszsegukre.
szim-patikus
2026. március 17. 12:38
IMF és a pénzügyi gyarmatosítás csődjének gondolata. Álmatlan éjszakái vannak a zsidóknak. Ők nyomtatják azt a papírt, amiért a benne hívők akár meg is halnak. A világ már nem lehet bolondabb.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!