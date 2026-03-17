Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
vétó Brüsszel Magyarország Ukrajna hitel Volodimir Zelenszkij Kaja Kallas Európai Unió Európai Tanács

Íme a lista, mi mindennel tömné ki Brüsszel a Zelenszkij-rezsimet – ezért van útban Magyarország

2026. március 17. 08:07

Egyre csak bővül azoknak a juttatásoknak a listája, amelyeket az Európai Unió Kijev érdekében erőltetne át, miközben Budapest sorra állja útját az észszerűtlen döntéseknek. Már más kormányoknál is fogy a türelem, egyre többen tanúsítanak ellenállást.

null

Miközben Ukrajna finanszírozási helyzete egyre kilátástalanabb, a korrupciós botrányok pedig egyre gyakrabban rengetik meg az ország vezetését, az Európai Unió továbbra is források sokaságát szánja Kijevnek, amit már nem csak a magyar kabinet igyekszik blokkolni – derül ki az Euractiv hírlevelében megjelent elemzésből. A finanszírozások sarkalatos pontja továbbra is a 90 milliárd eurós háborús hitelcsomag, amelyet még decemberben jelentettek be nagy áttörésként, ám a magyar vétó miatt azóta sem juthat hozzá a Volodimir Zelenszkij vezette rezsim.

Az összefoglaló szerint az április 12-ei választáshoz közeledve a brüsszeli vezetők látványosan kerülik a nyílt konfliktust a magyar kormánnyal. Bár több tagállam – köztük Németország és Lengyelország – elégedetlenségének adott hangot a háborús hitel magyar vétón való fennakadása miatt, a döntéshozók inkább halogatják a kérdést.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Egyre hosszabb a lista

Az Euractiv elemzése szerint a 90 milliárd eurós hitel csak egy a sok közül. Magyarország jelenleg több, Ukrajnát érintő kulcsfontosságú döntést is blokkol:

  • a hatalmas pénzügyi mentőcsomagot,
  • az Európai Békekeretből történő fegyverszállítások finanszírozását,
  • Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását,
  • az Oroszország elleni újabb, 20. szankciós csomagot (Szlovákiával együtt).

A lap szerint a vétók olyan gyakoriak lettek, hogy egyes javaslatokat már el sem visznek a döntésig, mert előre borítékolható a magyar ellenállás.

Brüsszel erőtlen, Budapest kitart

Az unió külügyminiszterinek hétfői találkozóján nem is a hitel volt a fő téma, hanem más – végül gyorsan elvetett – javaslatok, például az EU közel-keleti katonai szerepvállalása. Ez is azt mutatja, hogy Brüsszel nehezen talál közös irányt a stratégiai kérdésekben.

Kaja Kallas külpolitikai főképviselő ugyan szokás szerint egyértelműen Ukrajna támogatása mellett foglalt állást, de eddig neki sem sikerült teret nyernie a magyar állásponttal szemben. Az elemzés szerint az uniós vezetők most is inkább a konfliktus kerülésére játszanak, mintsem valódi politikai kockázatot vállalnának.

Így egyre inkább patthelyzet kezd kialakulni:

Brüsszel mindent odaadna Ukrajnának – pénzt, fegyvert, politikai támogatást –, miközben Magyarország következetesen fékezi ezeket a lépéseket.

Az Európai Tanács közelgő ülésén dőlhet el, hogy az unió képes lesz-e áttörni ezt a blokádot, vagy továbbra is a magyar álláspont érvényesülhet Ukrajna ügyében.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
google-2
2026. március 17. 09:39
Minél több pénzt költenek az európaiak a háborús tűzfészek fenntartására, annál több emberi élet vész oda és annál többe jerül majd a helyreállítás. Ez egy olyan szempont, amire érdemes kenne figyelni, mert most mintha ezt szem elől tévesztenék a döntéshozók. Egyáltalán jó kezekben vannak a döntések? Nem hinném.
auditorium
2026. március 17. 08:47 Szerkesztve
Már nem tart soká a pénzzel tömés. Az EU-gazdasága az energia miatt pang, a benzinárak nőnek. Ma (márc.17.) Z. Londonban van és onnan kér segitséget, mert Tr. most a közelkeleti harcokkal van elfoglalva és főleg a Hormuz-szoros blokkolásával. Az eu-i vezetők (brit, német, fr. sp., ol. holland, svéd etc.) nem akarnak résztvenni Irán ellen. Tr. megállapitja, ha segitség kell, az eu-i Natora nem lehet számitani, még a britekre sem, akik eszközt adnak, de embert nem. Ha ők igy, akkor majd ő (Tr.) sem fog segiteni Ukrajnának. Ezért van Londonban. Na, meg ott lakik bátyja. Másik hir: közel Málta szigetéhez már kb. 2 hete egy orosz olajszállitó hajót talált el valószinűleg ukrán drón, a legénység eltünt, de a hajó ott van és veszélyezteti a Földközi tengert szállitmányával. Ez is aggasztó, ha valaki erre a térségre utazik. Biztonság már kevés helyen van.
survivor
2026. március 17. 08:47
Csak csinaljak: annál ( anál..) hamarabb omlik össze az EU. "Talpra Magyar( Peter), hív az EU !"💩
tapir32
2026. március 17. 08:44
Az ukrán médiában 10 éve mocskolják a magyarokat. A kárpátaljai magyarokat elnyomják, és folyamatosan atrocitások érik őket. Az ukrán nácik próbálják megfélemlíteni a magyarokat és korlátozni a jogaikat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!