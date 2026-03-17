Íme a lista, mi mindennel tömné ki Brüsszel a Zelenszkij-rezsimet – ezért van útban Magyarország

Miközben Ukrajna finanszírozási helyzete egyre kilátástalanabb, a korrupciós botrányok pedig egyre gyakrabban rengetik meg az ország vezetését, az Európai Unió továbbra is források sokaságát szánja Kijevnek, amit már nem csak a magyar kabinet igyekszik blokkolni – derül ki az Euractiv hírlevelében megjelent elemzésből. A finanszírozások sarkalatos pontja továbbra is a 90 milliárd eurós háborús hitelcsomag, amelyet még decemberben jelentettek be nagy áttörésként, ám a magyar vétó miatt azóta sem juthat hozzá a Volodimir Zelenszkij vezette rezsim.

Az összefoglaló szerint az április 12-ei választáshoz közeledve a brüsszeli vezetők látványosan kerülik a nyílt konfliktust a magyar kormánnyal. Bár több tagállam – köztük Németország és Lengyelország – elégedetlenségének adott hangot a háborús hitel magyar vétón való fennakadása miatt, a döntéshozók inkább halogatják a kérdést.