Íme a lista, mi mindennel tömné ki Brüsszel a Zelenszkij-rezsimet – ezért van útban Magyarország

Drasztikusan felgyorsultak az események: hátba támadták Magyarországot – már csak az ultimátumra várunk
„Mi harcolni fogunk az energiaellátásunk biztonságáért” – mondta Szijjártó Péter.
Egyre csak bővül azoknak a juttatásoknak a listája, amelyeket az Európai Unió Kijev érdekében erőltetne át, miközben Budapest sorra állja útját az észszerűtlen döntéseknek. Már más kormányoknál is fogy a türelem, egyre többen tanúsítanak ellenállást.
Miközben Ukrajna finanszírozási helyzete egyre kilátástalanabb, a korrupciós botrányok pedig egyre gyakrabban rengetik meg az ország vezetését, az Európai Unió továbbra is források sokaságát szánja Kijevnek, amit már nem csak a magyar kabinet igyekszik blokkolni – derül ki az Euractiv hírlevelében megjelent elemzésből. A finanszírozások sarkalatos pontja továbbra is a 90 milliárd eurós háborús hitelcsomag, amelyet még decemberben jelentettek be nagy áttörésként, ám a magyar vétó miatt azóta sem juthat hozzá a Volodimir Zelenszkij vezette rezsim.
Az összefoglaló szerint az április 12-ei választáshoz közeledve a brüsszeli vezetők látványosan kerülik a nyílt konfliktust a magyar kormánnyal. Bár több tagállam – köztük Németország és Lengyelország – elégedetlenségének adott hangot a háborús hitel magyar vétón való fennakadása miatt, a döntéshozók inkább halogatják a kérdést.
Az Euractiv elemzése szerint a 90 milliárd eurós hitel csak egy a sok közül. Magyarország jelenleg több, Ukrajnát érintő kulcsfontosságú döntést is blokkol:
A lap szerint a vétók olyan gyakoriak lettek, hogy egyes javaslatokat már el sem visznek a döntésig, mert előre borítékolható a magyar ellenállás.
Az unió külügyminiszterinek hétfői találkozóján nem is a hitel volt a fő téma, hanem más – végül gyorsan elvetett – javaslatok, például az EU közel-keleti katonai szerepvállalása. Ez is azt mutatja, hogy Brüsszel nehezen talál közös irányt a stratégiai kérdésekben.
Kaja Kallas külpolitikai főképviselő ugyan szokás szerint egyértelműen Ukrajna támogatása mellett foglalt állást, de eddig neki sem sikerült teret nyernie a magyar állásponttal szemben. Az elemzés szerint az uniós vezetők most is inkább a konfliktus kerülésére játszanak, mintsem valódi politikai kockázatot vállalnának.
Így egyre inkább patthelyzet kezd kialakulni:
Brüsszel mindent odaadna Ukrajnának – pénzt, fegyvert, politikai támogatást –, miközben Magyarország következetesen fékezi ezeket a lépéseket.
Az Európai Tanács közelgő ülésén dőlhet el, hogy az unió képes lesz-e áttörni ezt a blokádot, vagy továbbra is a magyar álláspont érvényesülhet Ukrajna ügyében.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
***
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP