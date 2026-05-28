Ez váratlanul jött: készen áll a béketerv, már csak Trump aláírására vár a világ

Hamar véget érhetnek a harci cselekmények.
Az Egyesült Államok és Irán elkészített egy 60 napos memorandumot a közel-keleti harci cselekmények lezárására, már csak Donald Trump amerikai elnöknek kell aláírnia az egyezményt – adta hírül az Axios.
A Portfolio által kiszúrt cikk szerint az egyezmény szinte teljesen készen van, már csak az amerikai elnök aláírása szükséges ahhoz, hogy életbe lépjen. A lap egyik forrása viszont azt állította, hogy Irán lényegében már elhatározásra jutott az egyezmény nyélbe ütéséről.
Az Axios úgy tudja, hogy Donald Trump elnök viszont még pár nap gondolkodási időt kért.
A 60 napos egyezmény feloldaná a Hormuzi-szorosra kivetett összes korlátozást, nem lesz vám Irán részéről és nem zavarják többé a térségen áthaladó kereskedelmi hajókat sem. Úgy tudni, hogy Irán 30 napon belül eltávolítja a vízre helyezett aknákat is.
Az egyezmény megtiltja Iránnak, hogy atomfegyvert fejlesszen,
továbbá az sem kizárt, hogy fokozatosan feloldják majd a szankciókat, amennyiben Teherán együttműködőnek tűnik.
