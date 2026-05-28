Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború béke Donald Trump Irán Egyesült Államok

Ez váratlanul jött: készen áll a béketerv, már csak Trump aláírására vár a világ

2026. május 28. 17:32

Hamar véget érhetnek a harci cselekmények.

2026. május 28. 17:32
null

Az Egyesült Államok és Irán elkészített egy 60 napos memorandumot a közel-keleti harci cselekmények lezárására, már csak Donald Trump amerikai elnöknek kell aláírnia az egyezményt – adta hírül az Axios.

A Portfolio által kiszúrt cikk szerint az egyezmény szinte teljesen készen van, már csak az amerikai elnök aláírása szükséges ahhoz, hogy életbe lépjen. A lap egyik forrása viszont azt állította, hogy Irán lényegében már elhatározásra jutott az egyezmény nyélbe ütéséről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az Axios úgy tudja, hogy Donald Trump elnök viszont még pár nap gondolkodási időt kért.

A konkrét tervekről

A 60 napos egyezmény feloldaná a Hormuzi-szorosra kivetett összes korlátozást, nem lesz vám Irán részéről és nem zavarják többé a térségen áthaladó kereskedelmi hajókat sem. Úgy tudni, hogy Irán 30 napon belül eltávolítja a vízre helyezett aknákat is.

Az egyezmény megtiltja Iránnak, hogy atomfegyvert fejlesszen,

továbbá az sem kizárt, hogy fokozatosan feloldják majd a szankciókat, amennyiben Teherán együttműködőnek tűnik.

Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
brokenwoodi3
2026. május 28. 18:20
Heti háromszor van vége mindjárt a háborúnak
Válasz erre
1
0
giraffe
2026. május 28. 18:08
Ha nem mainstream media sivalkodását olvassa az ember, hogy Trump egy idióta, azt sem tudja mit csinál, Irán kedvére csikarhat ki megállapodást a beszorult amcsiktól, vége a világnak, stb. akkor ez nem meglepő hír. Pont az történik és úgy ahogy akarta. Láthatóan megvan a deal a ruszkikkal is és a kínaiakkal is. (Az EU meg pislog, mint majom a lyukon)
Válasz erre
2
0
Canadian
2026. május 28. 17:49
Ez jó hír és óriási siker Trumpnak. A baj csak az, hogy Irán még véletlenül sem fog semmi egyezményt betartani, tehát jöhet a következő háború.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!