Ez váratlanul jött: készen áll a béketerv, már csak Trump aláírására vár a világ

Az Egyesült Államok és Irán elkészített egy 60 napos memorandumot a közel-keleti harci cselekmények lezárására, már csak Donald Trump amerikai elnöknek kell aláírnia az egyezményt – adta hírül az Axios.

A Portfolio által kiszúrt cikk szerint az egyezmény szinte teljesen készen van, már csak az amerikai elnök aláírása szükséges ahhoz, hogy életbe lépjen. A lap egyik forrása viszont azt állította, hogy Irán lényegében már elhatározásra jutott az egyezmény nyélbe ütéséről.