Nem fizetett a Népszava, már pénteken sem fog megjelenni a nyomtatott lap

„A Mediaworks a Népszava további finanszírozását nem hajlandó vállalni” – írták közleményükben. Bár a Népszava elismerte, hogy jelentős tartozásokat halmozott fel a Mediaworks felé, szerintük „megpróbálják kivégezni” a lapot.
„A Mediaworks Hungary Zrt. és a Medialog-DMHM Zrt. ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Népszava kiadójával több mint tíz éve fennálló nyomdai és terjesztési szerződéses együttműködést a mai nappal megszüntette, mivel a Népszava kiadója a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, és egy év alatt több száz millió forint tartozást halmozott fel” – jelentette be közleményében a Mediaworks.
Mint írták:
A felek hónapokig tartó tárgyalások után idén januárban megállapodtak a tartozás átütemezésében, a Népszava kiadója azonban ezt a megállapodást sem tartotta be, így a tartozás folyamatosan nőtt.”
Leszögezték: „A Mediaworks a Népszava további finanszírozását nem hajlandó vállalni.”
Fontos hangsúlyozni, hogy a döntés kizárólag gazdasági természetű.
A Mediaworks minden partnerével szemben ugyanazon üzleti és pénzügyi elvek alapján jár el: a megkötött szerződések teljesítését, a fizetési fegyelem betartását és a kölcsönös felelősségvállalást tekinti az együttműködés alapjának” – olvasható a közleményben.
Hangsúlyozták: „A Mediaworks a továbbiakban is kész minden szerződéses partnerével korrekt, átlátható és jogszerű keretek között együttműködni.
Amennyiben a Népszava kiadója rendezi az eddigi tartozásait, egy új, előre fizetéses megállapodással kiadónk a továbbiakban is vállalja a lap nyomtatását és terjesztését.”
A Népszava közleményében elismerte, hogy jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő cég felé.
A baloldali lap hozzátette: „Mindkettő a Fidesz fennhatósága alá került Mediaworks tulajdona, amellyel korábban is tárgyalásban álltunk a törlesztésről.”
Mint fogalmaztak: „A választási eredmények ismeretében azonban a cég hangnemet váltott, és a pünkösdi hétvége előtt teljesíthetetlen ultimátumot adott. A csütörtöki napon pedig a Mediaworks, amely egyben a Magyar Nemzet kiadója azonnali hatállyal felmondta a szerződéseinket és jelezte: nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a Népszavát, azaz már
lapunk május 29-i, pénteki száma sem jelenhet meg.”
A Népszava közleményében azt írta: „A Mediaworks lépését ellenségesnek tartjuk, kiváltképp, hogy egy nyomdai, és terjesztési szempontból is monopolhelyzetben lévő cégről van szó, amely ráadásul szintén fenntart egy napilapot. Kétségtelen tény: az elmúlt években az előfizetői díjak mellett az állami hirdetések tartották életben a lapot, a tavalyi évben azonban elmaradoztak ezek.”
Azt is leszögezték, hogy
A Mediaworks követeli az adósság visszafizetését, amelyet mi nem tudunk azonnal teljesíteni.”
A továbbiakkal kapcsolatban elárulták: „Tovább működtetjük a nepszava.hu-t, a megszerkesztett print újságot pedig digitális formában, a mobil Népszavában biztosítjuk, amíg papír alapon nem tudjuk a lapot kinyomtatni. Előfizetőink továbbra is megkapják a mobil Népszavát.”
Mint kifejtették, továbra is az a céljuk, hogy a Népszava nyomtatott formában is megjelenjen. „Addig is, amíg ezt nem tudjuk biztosítani, kérjük támogassák a Népszava túlélését azzal, hogy a nepszava.hu-ra vagy a mobil Népszavára előfizetnek” – írták.
