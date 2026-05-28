05. 28.
csütörtök
Nem fizetett a Népszava, már pénteken sem fog megjelenni a nyomtatott lap

2026. május 28. 18:00

„A Mediaworks a Népszava további finanszírozását nem hajlandó vállalni” – írták közleményükben. Bár a Népszava elismerte, hogy jelentős tartozásokat halmozott fel a Mediaworks felé, szerintük „megpróbálják kivégezni” a lapot.

2026. május 28. 18:00
null

„A Mediaworks Hungary Zrt. és a Medialog-DMHM Zrt. ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Népszava kiadójával több mint tíz éve fennálló nyomdai és terjesztési szerződéses együttműködést a mai nappal megszüntette, mivel a Népszava kiadója a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, és egy év alatt több száz millió forint tartozást halmozott fel” – jelentette be közleményében a Mediaworks.

Mint írták:

A felek hónapokig tartó tárgyalások után idén januárban megállapodtak a tartozás átütemezésében, a Népszava kiadója azonban ezt a megállapodást sem tartotta be, így a tartozás folyamatosan nőtt.”

Leszögezték: „A Mediaworks a Népszava további finanszírozását nem hajlandó vállalni.”

Fontos hangsúlyozni, hogy a döntés kizárólag gazdasági természetű. 

A Mediaworks minden partnerével szemben ugyanazon üzleti és pénzügyi elvek alapján jár el: a megkötött szerződések teljesítését, a fizetési fegyelem betartását és a kölcsönös felelősségvállalást tekinti az együttműködés alapjának” – olvasható a közleményben.

Hangsúlyozták: „A Mediaworks a továbbiakban is kész minden szerződéses partnerével korrekt, átlátható és jogszerű keretek között együttműködni. 

Amennyiben a Népszava kiadója rendezi az eddigi tartozásait, egy új, előre fizetéses megállapodással kiadónk a továbbiakban is vállalja a lap nyomtatását és terjesztését.”

Népszava: „Megpróbálják kivégezni a lapot”

A Népszava közleményében elismerte, hogy jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő cég felé.

A baloldali lap hozzátette: „Mindkettő a Fidesz fennhatósága alá került Mediaworks tulajdona, amellyel korábban is tárgyalásban álltunk a törlesztésről.”

Mint fogalmaztak: „A választási eredmények ismeretében azonban a cég hangnemet váltott, és a pünkösdi hétvége előtt teljesíthetetlen ultimátumot adott. A csütörtöki napon pedig a Mediaworks, amely egyben a Magyar Nemzet kiadója azonnali hatállyal felmondta a szerződéseinket és jelezte: nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a Népszavát, azaz már 

lapunk május 29-i, pénteki száma sem jelenhet meg.”

A Népszava közleményében azt írta: „A Mediaworks lépését ellenségesnek tartjuk, kiváltképp, hogy egy nyomdai, és terjesztési szempontból is monopolhelyzetben lévő cégről van szó, amely ráadásul szintén fenntart egy napilapot. Kétségtelen tény: az elmúlt években az előfizetői díjak mellett az állami hirdetések tartották életben a lapot, a tavalyi évben azonban elmaradoztak ezek.”

Azt is leszögezték, hogy 

A Mediaworks követeli az adósság visszafizetését, amelyet mi nem tudunk azonnal teljesíteni.”

A továbbiakkal kapcsolatban elárulták: „Tovább működtetjük a nepszava.hu-t, a megszerkesztett print újságot pedig digitális formában, a mobil Népszavában biztosítjuk, amíg papír alapon nem tudjuk a lapot kinyomtatni. Előfizetőink továbbra is megkapják a mobil Népszavát.”

Mint kifejtették, továbra is az a céljuk, hogy a Népszava nyomtatott formában is megjelenjen. „Addig is, amíg ezt nem tudjuk biztosítani, kérjük támogassák a Népszava túlélését azzal, hogy a nepszava.hu-ra vagy a mobil Népszavára előfizetnek” – írták.

Összesen 52 komment

magor62-2
2026. május 28. 20:11
Megy a népszabi után a szemétre, ahová való.
analysator
2026. május 28. 20:10
Jól értem, hogy a mocskos Fidesz állami hirdetésekkel és görgetett tartozásokkal tartotta életben ezt a szennylapot? Úgy nézem, sok ásót osztott ki a saját sírjának a megásásához a sajtószabadság állítólagos eltiprása közben az előző kormány.
Karvaly
2026. május 28. 20:00
Most már Magyar Péternél tessék csöngetni. Aztán rakjátok ki az ablakba, amit tőle kaptok. Kellett nektek tolni a szekerét, idióták! :D
alex44
2026. május 28. 19:58
Vadakon már meg is jelent a népszava reagálása, nem fogjátok kitalálni:Fideszahibás.
