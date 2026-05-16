Elszabadult a Népszava publicistája: „Akinek nyolcvanezer kárpátaljai magyar fontosabb, mint 36 millió ukrán állampolgár, az nacionalista, esetleg soviniszta”

Nem mindenki örül annak, hogy kárpátaljai gyerekek kapják a miniszteri végkielégítéseket – most ön is szavazhat, jól döntött-e a leköszönő kormány?
A Telex Facebook-oldalán számolt be a döntésről, amit az olvasók nem fogadtak kitörő lelkesedéssel.
„Akinek 36 millió ukrán állampolgár fontosabb, mint nyolcvanezer magyar, az humanista.”
Éles kijelentéseket tett Ukrajnával és a kárpátaljai magyar közösséggel kapcsolatban Ujlaky István a Népszava online felületén megjelent „Zseblexikon vigasszal a nehéz idők után” című írásában.
„ESZMÉK. Akinek nyolcvanezer kárpátaljai magyar fontosabb, mint 36 millió ukrán állampolgár, az (érzelmei, gondolatai hőfokától függően) nacionalista, esetleg soviniszta. Akinek 36 millió ukrán állampolgár fontosabb, mint nyolcvanezer magyar, az humanista. És persze meglehet, a fontosabb helyett a több lenne jobb szó”
– írja a szerző.
Ujlaky István Volodimir Zelenszkijről így fogalmazott: „Ukrán államfő. Ideális bűnbak. Úgy tűnhetett, 2026-ban indult a magyarországi választásokon is. Legalábbis erre utaltak az őt gúnyoló plakátok.
Én már régóta szerettem volna, hogy Zelenszkij nevessen a végén.”
Mint ismert, Kárpátalját szerdán súlyos orosz rakétatámadás érte, amely több magyar lakta várost is érintett. Az ukrajnai háború és a kárpátaljai magyar közösség helyzete miatt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője korábban bejelentette: a volt kormány tagjai nem veszik fel a nekik járó tárcavezetői végkielégítést, ehelyett azt kezdeményezik, hogy az összevont, százmilliós nagyságrendű összeget a kárpátaljai Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon kapja meg.
A döntésről a Telex Facebook-oldalán is beszámolt, ahol a kommentelők vegyes érzésekkel fogadták a döntést:
