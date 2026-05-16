Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij ujlaky istván kárpátaljai magyarok népszava

Elszabadult a Népszava publicistája: „Akinek nyolcvanezer kárpátaljai magyar fontosabb, mint 36 millió ukrán állampolgár, az nacionalista, esetleg soviniszta”

2026. május 16. 22:03

„Akinek 36 millió ukrán állampolgár fontosabb, mint nyolcvanezer magyar, az humanista.”

2026. május 16. 22:03
null

Éles kijelentéseket tett Ukrajnával és a kárpátaljai magyar közösséggel kapcsolatban Ujlaky István a Népszava online felületén megjelent „Zseblexikon vigasszal a nehéz idők után” című írásában.

ESZMÉK. Akinek nyolcvanezer kárpátaljai magyar fontosabb, mint 36 millió ukrán állampolgár, az (érzelmei, gondolatai hőfokától függően) nacionalista, esetleg soviniszta. Akinek 36 millió ukrán állampolgár fontosabb, mint nyolcvanezer magyar, az humanista. És persze meglehet, a fontosabb helyett a több lenne jobb szó”

– írja a szerző.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ujlaky István Volodimir Zelenszkijről így fogalmazott: „Ukrán államfő. Ideális bűnbak. Úgy tűnhetett, 2026-ban indult a magyarországi választásokon is. Legalábbis erre utaltak az őt gúnyoló plakátok.

Én már régóta szerettem volna, hogy Zelenszkij nevessen a végén.”

Nehéz sorsú Kárpátalja

Mint ismert, Kárpátalját szerdán súlyos orosz rakétatámadás érte, amely több magyar lakta várost is érintett. Az ukrajnai háború és a kárpátaljai magyar közösség helyzete miatt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője korábban bejelentette: a volt kormány tagjai nem veszik fel a nekik járó tárcavezetői végkielégítést, ehelyett azt kezdeményezik, hogy az összevont, százmilliós nagyságrendű összeget a kárpátaljai Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon kapja meg.

A döntésről a Telex Facebook-oldalán is beszámolt, ahol a kommentelők vegyes érzésekkel fogadták a döntést:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
•••
2026. május 16. 22:57 Szerkesztve
Ha két ember fontosabb mint egy, akkor szépen le lehet számolni a teljes emberiséggel úgy hogy a végén kettö marad vissza. Ez nem politika, ez matematika, ami mindent visz. A kormány jól döntött végkielégítéssel kapcsolatban, mert tudták a miniszterek, hogy MP csak akkor fizet, ha Ukrajnának abból, - még ha közvetve is, a magyarjaikon keresztül, mert majd elveszik tölük -, haszna van. Én is kapnék MP-töl pár milliót, még ismeretlenül is, ha megesküszöm, hogy azt odaadom Zelejszkijnek.
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. május 16. 22:53
Újlaky vagy mi a faszom csicska, hétfőn várhatod a csodát, pénzed nem lesz, aha, bambán picsoghatsz az elbaszott életed miatt...
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. május 16. 22:50
Takarodj az ukrán náci frontra megdögleni, gyáva kommunista patkány! Onnan írogass a szennylapodba, talán lesz aki kitörli vele a seggét...
Válasz erre
2
0
johngo
2026. május 16. 22:48
Csak tudnám, ezeknek a progresszív (haladó) emberkéknek miért fontosabb az ukrán nép, mint a magyar?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!