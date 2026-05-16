Elszabadult a Népszava publicistája: „Akinek nyolcvanezer kárpátaljai magyar fontosabb, mint 36 millió ukrán állampolgár, az nacionalista, esetleg soviniszta”

Mint ismert, Kárpátalját szerdán súlyos orosz rakétatámadás érte, amely több magyar lakta várost is érintett. Az ukrajnai háború és a kárpátaljai magyar közösség helyzete miatt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője korábban bejelentette: a volt kormány tagjai nem veszik fel a nekik járó tárcavezetői végkielégítést, ehelyett azt kezdeményezik, hogy az összevont, százmilliós nagyságrendű összeget a kárpátaljai Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon kapja meg.

