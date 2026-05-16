Paks Debrecen ETO FC Fradi Ferencváros NB I gólkirály FTC

Két gólkirálya is van az NB I-nek – ezek a magyar csapatok képviselik hazánkat Európában

2026. május 16. 19:11

Véget ért a magyar bajnokság. Az NB I utolsó fordulójában eldőlt a bajnok kiléte, és hogy kik az európai kupaindulók.

Befejeződött a labdarúgó NB I 2025–2026-os kiírása. Megvan a bajnok, az európai kupaszereplők és a kiesők is. Lássuk!

Az NB I bajnoki az ETO FC lett
Az NB I bajnoki az ETO FC lett (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

A bajnok az ETO FC lett, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdheti meg az európai kupaszereplését. A második helyen a Magyar Kupa-győztes Ferencvárosi TC végzett, amely az Európa-liga-selejtezőjében indulhat.

A harmadik és negyedik helyezett csapatok a Konferencia-liga selejtezőjében próbálhatnak szerencsét. Mivel a Paksi FC és a Debreceni VSC is megnyerte az utolsó mérkőzését, előbbi bronzérmes lett, utóbbi pedig ugyanannyi pontot gyűjtve a negyed helyen zárt.

A két kieső már korábban megvolt: a Kazincbarcika lett az utolsó, és a 11. Diósgyőri VTK búcsúzott még.

Az NB I tabellája (végeredmény)

  1. ETO FC 33 20 9 4 65–30 69 pont – Bajnokok Ligája-selejtező-induló
  2. Ferencvárosi TC 33 21 5 7 67–31 68 – Európa-liga-selejtező-induló
  3. Paksi FC 33 15 8 10 63–46 53 – Konferencia-liga-selejtező-induló
  4. Debreceni VSC 33 14 11 8 51–41 53 – Konferencia-liga-selejtező-induló
  5. Zalaegerszegi TE FC 33 13 9 11 49–43 51
  6. Puskás Akadémia FC 33 13 7 13 43–43 46
  7. Újpest FC 33 11 7 15 48–57 40
  8. Kisvárda Master Good 33 11 7 15 36–49 40
  9. Nyíregyháza Spartacus FC 33 10 10 13 47–57 40
  10. MTK Budapest 33 9 11 13 55–62 38
  11. Diósgyőri VTK 33 6 17 16 39–65 28 – kiesett
  12. Kolorcity Kazincbarcika SC 33 6 4 23 31–70 22 – kiesett

Két gólkirálya is van az NB I-nek, ugyanis Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és Aljosa Matko (Újpest) is 17-17 góllal zárt.

AZ NB I-be a Vasas és Honvéd jut fel.

Labdarúgó NB I
33. forduló
Szombati játéknap
Diósgyőri VTK–Paksi FC 1–3
Debreceni VSC–Újpest FC 2–1
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 3–0
Kisvárda Master Good–ETO FC 0–1

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

survivor
2026. május 16. 19:40
retkes Tecis tudod GEC, hogy a Paks FC-n kívül egyik csapat SE MAGYAR. Amígy az 1.-3. helyezett is ZÖLD.
retek312
2026. május 16. 19:23
kurva anyád kubatov, szopjatok zöld bohócok
