Két gólkirálya is van az NB I-nek – ezek a magyar csapatok képviselik hazánkat Európában

Meleg volt a pite: tűzijáték, mentő, gól, hatalmas szerelés a végén – Kisvárdán lett bajnok az ETO!
A Győr ötödször vagy a Ferencváros harminchetedszer? – ez volt a kérdés.
Véget ért a magyar bajnokság. Az NB I utolsó fordulójában eldőlt a bajnok kiléte, és hogy kik az európai kupaindulók.
A bajnok az ETO FC lett, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdheti meg az európai kupaszereplését. A második helyen a Magyar Kupa-győztes Ferencvárosi TC végzett, amely az Európa-liga-selejtezőjében indulhat.
A harmadik és negyedik helyezett csapatok a Konferencia-liga selejtezőjében próbálhatnak szerencsét. Mivel a Paksi FC és a Debreceni VSC is megnyerte az utolsó mérkőzését, előbbi bronzérmes lett, utóbbi pedig ugyanannyi pontot gyűjtve a negyed helyen zárt.
A két kieső már korábban megvolt: a Kazincbarcika lett az utolsó, és a 11. Diósgyőri VTK búcsúzott még.
Két gólkirálya is van az NB I-nek, ugyanis Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és Aljosa Matko (Újpest) is 17-17 góllal zárt.
AZ NB I-be a Vasas és Honvéd jut fel.
Labdarúgó NB I
33. forduló
Szombati játéknap
Diósgyőri VTK–Paksi FC 1–3
Debreceni VSC–Újpest FC 2–1
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 3–0
Kisvárda Master Good–ETO FC 0–1
