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berlin szíriai férfi öngyilkos merénylet iszlám állam

Döbbenet: mindössze 5 év börtönt kapott az a szíriai férfi, aki öngyilkos merényletre készült Berlinben – már megbánta

2026. június 05. 17:51

Előtte zsidókat és „hitetleneket” akart megkéselni.

2026. június 05. 17:51
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Öt év és négy hónap börtönbüntetést szabtak ki pénteken Berlinben arra a 22 éves szíriai férfira, aki terrorcselekmények, egyebek mellett öngyilkos merénylet végrehajtására készült a német fővárosban.

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A bíróság a radikális iszlamista nézeteket valló férfit súlyos, államellenes bűncselekmény előkészítésének vádpontjában találta bűnösnek. Az elítéltnek „szilárd elhatározása” volt, hogy a tervezett támadásokat végrehajtsa – közölte a bíró. 

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A férfit tavaly november elején vették őrizetbe Berlin Neukölln városrészében. A rendőrség különleges kommandós alakulatának részvételével végrehajtott akcióban pokolgép előállítására alkalmas anyagokat is lefoglaltak nála. 

A szíriai már 2025 márciusában tervezgette, hogy terrortámadást hajt végre Berlinben elsősorban zsidók, illetve „hitetlenek”, vagyis nem iszlám vallásúak ellen. Elképzelése szerint először késsel támadott volna meg embereket, majd robbantásos öngyilkos merényletet követett volna el. Az ítéletből kiderült, hogy a férfi alacsonyan iskolázott volt, és Németországba érkezése után különféle internetes platformok révén nagyon gyorsan radikalizálódott. A közösségi médiában megosztotta az Iszlám Állam terrorszervezet több propagandavideóját. Az ügyészség szerint elfogására közvetlenül azelőtt került sor, hogy megkezdte volna egy robbanószerkezet összeállítását. 

A 2023 óta Németországban élő férfi a tárgyalás során beismerte az ellene felhozott vádakat, és bocsánatot kért.

(MTI)

Nyitókép: ALEX HALADA / AFP

Összesen 6 komment

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Majdmegmondom
2026. június 05. 19:13
Jövőre szabadul és még pénzt is kap, egy kis kárpótlást, abból vehet már atomtöltetet is...
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nuevas-reglas
2026. június 05. 19:00
Mo-n 5 honapot kapott volna
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0
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egyszeri
2026. június 05. 18:44
Migráns-paktum elleni tüntetés van Budapesten, arról miért hallgat a Mandiner???
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1
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templar62
•••
2026. június 05. 18:21 Szerkesztve
A kölni kalifátus bírái , elfogultak a sajátjaikkal .
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1
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