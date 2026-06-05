Döbbenet: mindössze 5 év börtönt kapott az a szíriai férfi, aki öngyilkos merényletre készült Berlinben – már megbánta

A férfit tavaly november elején vették őrizetbe Berlin Neukölln városrészében. A rendőrség különleges kommandós alakulatának részvételével végrehajtott akcióban pokolgép előállítására alkalmas anyagokat is lefoglaltak nála.

A szíriai már 2025 márciusában tervezgette, hogy terrortámadást hajt végre Berlinben elsősorban zsidók, illetve „hitetlenek”, vagyis nem iszlám vallásúak ellen. Elképzelése szerint először késsel támadott volna meg embereket, majd robbantásos öngyilkos merényletet követett volna el. Az ítéletből kiderült, hogy a férfi alacsonyan iskolázott volt, és Németországba érkezése után különféle internetes platformok révén nagyon gyorsan radikalizálódott. A közösségi médiában megosztotta az Iszlám Állam terrorszervezet több propagandavideóját. Az ügyészség szerint elfogására közvetlenül azelőtt került sor, hogy megkezdte volna egy robbanószerkezet összeállítását.

A 2023 óta Németországban élő férfi a tárgyalás során beismerte az ellene felhozott vádakat, és bocsánatot kért.