11. 02.
vasárnap
Berlin Németország merénylet terrortámadás

Ez a támadás centiken múlt: elképesztő, milyen pusztításra készült a szír férfi Németországban

2025. november 02. 16:10

A férfi lakásán robbanószerkezet gyártásához szükséges eszközöket találtak.

2025. november 02. 16:10
null

Sikerült elkerülnie Németországnak egy újabb terrortámadást: egy 22 éves szíriai férfit fogtak el a rendőrök, mert a gyanú szerint Berlinben készült robbantásos merényletre – értesült a Bild. A német lap szerint a rendőrök különleges művelet során kapták el a gyanúsítottat, akinek a lakásán robbanószerkezet gyártásához szükséges eszközöket is lefoglaltak. 

A berlini lakhelyű, szíriai származású férfit őrizetbe vették. Súlyos, az államot veszélyeztető bűncselekmény előkészítésével vádolják.

Legutóbb tavaly decemberben hajtottak végre Kelet-Németországban terrortámadást. A manderburgi terrortámadásban öt ember, köztük egy gyermek meghalt, kétszázöt ember pedig megsebesült, amikor egy 50 esztendős szaúdi férfi belehajtott egy karácsonyi vásárba. 

Nyitókép: Bild/Olaf Selchow

***

karcos-2
2025. november 02. 16:49
Nyugaton a többgenerációs értelmiségi muzulmán követi általában a terrortámadásokat. Sok muzulmán szír él Budapesten is.
ihavrilla
2025. november 02. 16:36
Kár hogy továbbmentek. Elkelne nálunk is pár ilyen "hadmérnök".
csulak
2025. november 02. 16:12
hajra multikulti
karcos-2
2025. november 02. 16:11
Sok muzulmán szír él Budapesten is.
