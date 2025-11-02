Ez a támadás centiken múlt: elképesztő, milyen pusztításra készült a szír férfi Németországban

Sikerült elkerülnie Németországnak egy újabb terrortámadást: egy 22 éves szíriai férfit fogtak el a rendőrök, mert a gyanú szerint Berlinben készült robbantásos merényletre – értesült a Bild. A német lap szerint a rendőrök különleges művelet során kapták el a gyanúsítottat, akinek a lakásán robbanószerkezet gyártásához szükséges eszközöket is lefoglaltak.

A berlini lakhelyű, szíriai származású férfit őrizetbe vették. Súlyos, az államot veszélyeztető bűncselekmény előkészítésével vádolják.

Legutóbb tavaly decemberben hajtottak végre Kelet-Németországban terrortámadást. A manderburgi terrortámadásban öt ember, köztük egy gyermek meghalt, kétszázöt ember pedig megsebesült, amikor egy 50 esztendős szaúdi férfi belehajtott egy karácsonyi vásárba.