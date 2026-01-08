Az Európai Bizottság elismerte Magyarországot, futótűzként terjed Von der Leyen tette – kiderült a magyarok titka

Az Európai Bizottság közzétette legfrissebb, VAT Gap in Europe – Report 2025 című tanulmányát, amely a 2019–2023 közötti időszak végleges adatait dolgozza fel – jelezte a Niveus. A jelentés szerint Magyarországon az áfarés ugyan növekedett 2023-ban az előző évhez képest, ugyanakkor továbbra is az Európai Unió átlaga alatt maradt.

A visszaemelkedés nem tekinthető trendfordulónak. A magyar áfarés továbbra is érdemben az uniós átlag alatt van, ami azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedben bevezetett digitális és ellenőrzési eszközök hatása tartósan megmaradt – értékelte az adatokat Bagdi Lajos, a Niveus partnere.