01. 08.
csütörtök
01. 08.
csütörtök
von der leyen vitara áfa magyarország kettős mérce európai bizottság

Az Európai Bizottság elismerte Magyarországot, futótűzként terjed Von der Leyen tette – kiderült a magyarok titka

2026. január 08. 05:23

Magyarország a legalacsonyabb áfaréssel rendelkezett a közép-kelet-európai régióban. A La Verità cikke bírálta a progresszív sajtó és politikusok kettős mércéjét az amerikai külpolitikai beavatkozások megítélésében. A pénztárcájukkal szavaztak a magyarok. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb szerdai hírei.

2026. január 08. 05:23
null

Az Európai Bizottság közzétette legfrissebb, VAT Gap in Europe – Report 2025 című tanulmányát, amely a 2019–2023 közötti időszak végleges adatait dolgozza fel – jelezte a Niveus. A jelentés szerint Magyarországon az áfarés ugyan növekedett 2023-ban az előző évhez képest, ugyanakkor továbbra is az Európai Unió átlaga alatt maradt.

A visszaemelkedés nem tekinthető trendfordulónak. A magyar áfarés továbbra is érdemben az uniós átlag alatt van, ami azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedben bevezetett digitális és ellenőrzési eszközök hatása tartósan megmaradt – értékelte az adatokat Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

A VAT Gap Report részletes adatai alapján Magyarország a legalacsonyabb áfaréssel rendelkezett a közép-kelet-európai régióban, így egyértelműen a régió éllovasának tekinthető az áfabevételek beszedésének hatékonysága szempontjából.

A La Verità véleménycikke élesen bírálja a progresszív sajtó és politikusok kettős mércéjét az amerikai külpolitikai beavatkozások megítélésében. Kiemeli, hogy miközben Donald Trump venezuelai fellépését elítélik, korábban támogatták például a líbiai vagy szíriai intervenciókat.

Francesco Borgonovo azt írja: 

hasonló képmutatás tapasztalható az EU részéről is, Brüsszel rendszeresen nyomást gyakorol Magyarországra – demokratikusan megválasztott kormányára hivatkozva –, miközben más esetekben védelmezi a nemzeti szuverenitást.

Az írás összességében azt állítja, hogy a progresszív oldal csak saját érdekei mentén ítéli meg a külső beavatkozásokat és szuverenitáskérdéseket.

Miközben továbbra is a kis- és kompakt ferdehátú autók dominálják Európa útjait, az SUV-ok (sport haszon- vagy szabadidőjármű) száma jelentősen megnőtt a kontinensen az elmúlt egy évtizedben. Magyarországon sincs ez másképp, olyannyira, hogy jelenleg a legnépszerűbb kategória nálunk az úgynevezett B-SUV. 

A mértékadó Datahouse jelentése szerint a magyar újautó-piacon 129 440 darab kocsi talált gazdára 2025-ben, ami a 2024-es 121 609-hez képest 6,44 százalékos emelkedés. Ahogy az elején említettük, a szegmenseket illetően a B-SUV-ok vitték a prímet, a márkákat illetően pedig a Suzuki dominált. A versenyt az S-Crossuk nyerte, míg a másik esztergomi gyártású példányuk, a Vitara a harmadik helyre futott be – közéjük ékelődött be a Skoda Octavia.

A Magyar Suzuki a Mandinernek elküldött közleményében kiemelte: a márkarangsor élén 14 285 regisztrált gépjárművel, azaz 11,04 százalékos részesedéssel végeztek, vagyis sikerült megőrizni piacvezető pozíciójukat az új személyautók között. A listavezető S-Cross 6500, a dobogós Vitara pedig 5590 darabot tett a közösbe, a képzeletbeli ezüstérmes Octaviából 5738-at helyeztek forgalomba.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

3atti3
2026. január 08. 07:11
Octavia azéert szerepel második helyen mert rengeteget vesznek céges autónak.
Intel
2026. január 08. 05:37
A statisztikai kimutatásokat Gyurcsány tevékenysége óta tudhatóan nem kell komolyan venni. Erre utal a hétköznapi tapasztalat is. Igen ritka az olyan szerelő, szolgáltató vagy építőipari ember aki számlát adna. Kérdés, hogy ki lenne képes felmérni a szürke és fekete gazdaság kiterjedtségét. Talán nincs is ilyen szándék.
