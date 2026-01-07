Most már Brüsszelben is az asztalra csaptak: Magyarország a példa, Von der Leyen ezt nem csinálhatja tovább
Az Európai Bizottság hatalmas források sorsáról döntött.
Francesco Borgonovo szerint képmutatás az Európai Uniótól, hogy Brüsszel rendszeresen nyomást gyakorol Magyarországra, miközben más esetekben védelmezi a nemzeti szuverenitást.
A La Verità véleménycikke élesen bírálja a progresszív sajtó és politikusok kettős mércéjét az amerikai külpolitikai beavatkozások megítélésében. Kiemeli, hogy miközben Donald Trump venezuelai fellépését elítélik, korábban támogatták például a líbiai vagy szíriai intervenciókat.
Francesco Borgonovo azt írja:
hasonló képmutatás tapasztalható az EU részéről is, Brüsszel rendszeresen nyomást gyakorol Magyarországra – demokratikusan megválasztott kormányára hivatkozva –, miközben más esetekben védelmezi a nemzeti szuverenitást.
Az írás összességében azt állítja, hogy a progresszív oldal csak saját érdekei mentén ítéli meg a külső beavatkozásokat és szuverenitáskérdéseket.
