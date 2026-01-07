Ft
von der leyen brüsszel magyarország donald trump eu

Futótűzként terjed a hír Von der Leyenről: már nem csak Brüsszelben tudják, mit tett a magyarokkal

2026. január 07. 11:43

Francesco Borgonovo szerint képmutatás az Európai Uniótól, hogy Brüsszel rendszeresen nyomást gyakorol Magyarországra, miközben más esetekben védelmezi a nemzeti szuverenitást.

2026. január 07. 11:43
null

A La Verità véleménycikke élesen bírálja a progresszív sajtó és politikusok kettős mércéjét az amerikai külpolitikai beavatkozások megítélésében. Kiemeli, hogy miközben Donald Trump venezuelai fellépését elítélik, korábban támogatták például a líbiai vagy szíriai intervenciókat.

Francesco Borgonovo azt írja:

hasonló képmutatás tapasztalható az EU részéről is, Brüsszel rendszeresen nyomást gyakorol Magyarországra – demokratikusan megválasztott kormányára hivatkozva –, miközben más esetekben védelmezi a nemzeti szuverenitást.

Az írás összességében azt állítja, hogy a progresszív oldal csak saját érdekei mentén ítéli meg a külső beavatkozásokat és szuverenitáskérdéseket.

Nyitókép: AFP/Martin Bertrand

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

kakukk_madar
•••
2026. január 07. 12:25 Szerkesztve
A helyzet az, hogy ez is "boborékon belül" van. A nemzetközi FOS-nál a téma totál rendben van. Az utóbbi jut el 95%-ban a Fényességes Nyugaton az olvasóhoz. "La Verità egy olasz napilap és média márka, amely Milanóból működik. Ez egy konzervatív, jobboldali populista orientációjú újság, ami napi politikai híreket, véleményeket, elemzéseket és tartalmakat közöl." Wikipedia.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. január 07. 12:25
Megtaláltam a megoldást: 1. Megtanulok oroszul. 2. Eldobok minden papíromat. 3. Jelentkezem németországba ukrán donyecki migránsként. 4. Engedem, hogy kvótásként áttoloncoljanak Magyarországra. Így eggyel kevesebbért kell fizetnünk szolidaritási büntit. :)
Válasz erre
0
0
farkas bea
2026. január 07. 12:25
Undorító amit Brüsszel művel:(
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. január 07. 12:21
El fog jönni az az idő, amikor nagyon súlyosan fel fog merülni, hogy hogyan fordulhat elő, hogy egy az adminisztrációt fizető tagország ellen az adminisztráció hibrid háborút folytat, beleértve a leváltásának segítését is. Leyen és társainak és csapataik aljas munkájának az a borítékolható végeredménye, hogy a tagországok az adminisztrációt felszámolják, és a hatásköröket, tárgyalásokat az ET-be visszadelegálva az ügyintézéseket nemzeti intézményeikkel végzik el. A haszon egyértelmű, sőt, létfontosságú: Befizetések harmada a tagországoknál marad!!! Megszűnnek a gazdaságot, társadalmat tönkretevő intézkedések. Megszűnik a belpolitikába beavatkozás, pénzügyi zsarolás, pénzügyi büntetés. Most fogadnék egy fél hangszóróba, hogy a tagországok a náluk forralódó társadalmi felfordulást úgy akarják majd lecsillapítani, hogy ezt a gigaköltséges és majd a fiókból előszedett adatok alapján korruptnak nevezhető adminisztrációt - még a háborús teljhatalma kikiáltása előtt - menesztik!
Válasz erre
3
0
