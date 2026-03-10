Ft
03. 10.
kedd
spanyolország interpol europol ukrajna

Nahát: milliárdos ukrán csalást lepleztek le a spanyolok, dőlt a pénz

2026. március 10. 09:48

Az ukrán elkövetők saját honfitársaikat is kihasználva építettek fel pénzmosó- és csalóhálózatot, még luxusingatlanokat is vettek.

2026. március 10. 09:48
null

Spanyolországban egy pénzmosási ügyletet célzó nemzetközi művelet eredményeként 12 gyanúsítottat tartóztattak le – számolt be az Interpol. A felszámolt bűnszervezet szisztematikusan kihasználta a kiszolgáltatott helyzetben lévő ukrán nőket bankszámlák megnyitására, amelyeket szerencsejáték-platformokon és illegális nyereség átutalására használtak. A hatóságok becslése szerint a bűnszervezet ezzel a módszerrel 4,75 millió euró nyereségre tett szert. Eddig 55 áldozatot sikerült azonosítani. 

A hatóságok úgy vélik, hogy az ukrán állampolgárokból álló bűnözői hálózat kezdetben spanyol állampolgárok személyes adatait használta fel bankszámlák megnyitásához. Később megváltoztatták a módszerüket, és spanyolországi ideiglenes védelmi státusszal rendelkező ukrán nőket toboroztak, akiket kihasználtak bankszámlák megnyitásához, hogy illegális bevételeket utalhassanak át.

A spanyol nyomozók szerint az áldozatok rendkívül kiszolgáltatott helyzetben voltak az ukrajnai háború által súlyosan érintett területeken, és teljes mértékben a gyanúsítottak ellenőrzése alatt álltak.

A bűnszervezet tagjai Spanyolországba küldték a nőket, elkísérték őket bankszámlák nyitására, majd röviddel később visszavitték őket Ukrajnába.

Az Europol arról is beszámolt, hogy a gyanúsítottak a bankszámlákat felhasználva számos hitelkártyát szereztek, amelyeket online szerencsejáték-számlákhoz kapcsoltak. Ezek közül néhány számla lopott spanyol személyazonosságokkal lett regisztrálva, míg mások az áldozatok nevére szóltak. 

Eddig több mint 3000 lopott hitelkártyát és több mint 5000 lopott személyazonosságot azonosítottak 17 különböző nemzetiségből.

A nyereség maximalizálása érdekében a bűnszervezet számítógépes rendszereket használt a nagyszabású fogadási tevékenységek automatizálására. Ezzel a módszerrel a gyanúsítottak több mint 2,7 millió eurót tettek be fogadási számlákra, és több mint 4,7 millió eurót vettek ki.

A bűnszervezet az áldozatok menekültstátuszuk miatt kapott állami támogatásokat is átutalta. Az illegálisan szerzett pénzeszközök egy részét luxusingatlanokba fektették be.

Nyitókép: Josep LAGO / AFP

lyon-v-2
2026. március 10. 13:04
Vajon miért is nem lepnek meg az ilyen hírek az ukránokkal kapcsolatban ?
tapir32
2026. március 10. 12:27
Ukrajna politikai, társadalmi, gazdasági problémáit nem szabad az EU-ba behozni. Az EU a saját problémáit sem tudja megoldani: a migránsok helyzetét, a gazdaság stagnálását a versenyképesség csökkenését, az agrárválságot, növekvő munkanélküliséget stb. Ukrajnára nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót, terrorizmust, rasszizmust, antiszemitizmust nem importálunk! Szavaztunk, a lakosság 95%-a nem támogatja Ukrajna EU csatlakozását. A szerződések teljesítése elvárható lenne még a horvátoktól és az ukránoktól is.
statiszta
2026. március 10. 12:18
Szerintem nálunk ezzel a pénzzel nagyobb bajban lesznek, ez a SBU tábornokkal fejesnek ment.
angie1
2026. március 10. 12:13
Miért is nem lepődök már meg, hogy ukránok voltak?!
