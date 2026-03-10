Nahát: milliárdos ukrán csalást lepleztek le a spanyolok, dőlt a pénz

Az Europol arról is beszámolt, hogy a gyanúsítottak a bankszámlákat felhasználva számos hitelkártyát szereztek, amelyeket online szerencsejáték-számlákhoz kapcsoltak. Ezek közül néhány számla lopott spanyol személyazonosságokkal lett regisztrálva, míg mások az áldozatok nevére szóltak.

Eddig több mint 3000 lopott hitelkártyát és több mint 5000 lopott személyazonosságot azonosítottak 17 különböző nemzetiségből.

A nyereség maximalizálása érdekében a bűnszervezet számítógépes rendszereket használt a nagyszabású fogadási tevékenységek automatizálására. Ezzel a módszerrel a gyanúsítottak több mint 2,7 millió eurót tettek be fogadási számlákra, és több mint 4,7 millió eurót vettek ki.

A bűnszervezet az áldozatok menekültstátuszuk miatt kapott állami támogatásokat is átutalta. Az illegálisan szerzett pénzeszközök egy részét luxusingatlanokba fektették be.

Nyitókép: Josep LAGO / AFP