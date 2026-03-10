Egyre nagyobb a nyomás: kiderült, elhalasztják-e a foci-vb-t az iráni helyzet miatt

ha lenne kristálygömbje, most meg tudná mondani, mi fog történni, de nyilvánvaló, hogy a helyzet folyamatosan alakul, napról napra változik, és ők szorosan figyelemmel kísérik.

Hangsúlyozta: a világbajnokság túlságosan nagy torna ahhoz, hogy elhalasszák, és reményeik szerint minden válogatott részt vehet majd rajta, amelyik kijutott.

A 48 csapatos vb-t júniusban és júliusban 11 egyesült államokbeli, három mexikói és két kanadai helyszínen rendezik meg. Bár az Egyesült Államok beutazási tilalmat vezetett be négy résztvevő nemzettel – Iránnal, Elefántcsontparttal, Haitivel és Szenegállal – szemben, az operatív igazgató úgy véli,

a játékosokkal, a csapatvezetőkkel és a közvetlen hozzátartozókkal kivételt tesznek majd.

A bojkottal fenyegető iráni válogatottnak