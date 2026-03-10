Egyre nagyobb a nyomás: kiderült, elhalasztják-e a foci-vb-t az iráni helyzet miatt

„Háborús helyzet”: megkérdezték a németeket, bojkottálják-e a nyári foci-világbajnokságot – ezt válaszolták
A helyzet jelenleg több, mint aggasztó.
Az operatív igazgató szerint a torna „túlságosan nagy” ahhoz, hogy biztonsági kérdések miatt elhalasszák. A foci-vb 2026 megrendezésével kapcsolatban egyre több a kérdés – és nem csak Irán a „probléma”.
Foci-vb 2026: Heimo Schirgi, a nyári labdarúgó-világbajnokság operatív igazgatója szerint a torna „túlságosan nagy” ahhoz, hogy biztonsági kérdések miatt elhalasszák. Az osztrák sportvezető hétfőn elmondta: a nemzetközi szövetség (FIFA) továbbra is figyelemmel kíséri az „Irán elleni amerikai és izraeli háború okozta globális zűrzavar miatt kialakult szituációt és annak következményeit”.
Schrigi úgy fogalmazott,
ha lenne kristálygömbje, most meg tudná mondani, mi fog történni, de nyilvánvaló, hogy a helyzet folyamatosan alakul, napról napra változik, és ők szorosan figyelemmel kísérik.
Hangsúlyozta: a világbajnokság túlságosan nagy torna ahhoz, hogy elhalasszák, és reményeik szerint minden válogatott részt vehet majd rajta, amelyik kijutott.
A 48 csapatos vb-t júniusban és júliusban 11 egyesült államokbeli, három mexikói és két kanadai helyszínen rendezik meg. Bár az Egyesült Államok beutazási tilalmat vezetett be négy résztvevő nemzettel – Iránnal, Elefántcsontparttal, Haitivel és Szenegállal – szemben, az operatív igazgató úgy véli,
a játékosokkal, a csapatvezetőkkel és a közvetlen hozzátartozókkal kivételt tesznek majd.
A bojkottal fenyegető iráni válogatottnak
De nem ez az egyetlen probléma: a drogkartellek miatt nemrégiben elszabadult a pokol Mexikóban, a foci-vb egyik helyszínén, Guadalajarában. Az eseményekre reagálva Claudia Sheinbaum mexikói elnök ugyanakkor sajtótájékoztatóján gyorsan sietett leszögezni, hogy az aggasztó fejlemények ellenére, „teljes garanciát vállal arra, hogy a világbajnokság biztonságos és kockázatmentes lesz a látogatók számára”, mire odajutunk.
(MTI/ Mandiner)
Ezt is ajánljuk a témában
A helyzet jelenleg több, mint aggasztó.
Nyitókép: Brendan Smialowski/ AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A szlovák miniszterelnök majdnem meghalt.