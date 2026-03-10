Ft
labdarúgás Mexikó világbajnokság Kanada Egyesült Államok

Egyre nagyobb a nyomás: kiderült, elhalasztják-e a foci-vb-t az iráni helyzet miatt

2026. március 10. 10:19

Az operatív igazgató szerint a torna „túlságosan nagy” ahhoz, hogy biztonsági kérdések miatt elhalasszák. A foci-vb 2026 megrendezésével kapcsolatban egyre több a kérdés – és nem csak Irán a „probléma”.

2026. március 10. 10:19
null

Foci-vb 2026: Heimo Schirgi, a nyári labdarúgó-világbajnokság operatív igazgatója szerint a torna „túlságosan nagy” ahhoz, hogy biztonsági kérdések miatt elhalasszák. Az osztrák sportvezető hétfőn elmondta: a nemzetközi szövetség (FIFA) továbbra is figyelemmel kíséri az  „Irán elleni amerikai és izraeli háború okozta globális zűrzavar miatt kialakult szituációt és annak következményeit”.

 

Foci-vb 2026: az iráni és a mexikói helyzet is aggasztó

Schrigi úgy fogalmazott, 

ha lenne kristálygömbje, most meg tudná mondani, mi fog történni, de nyilvánvaló, hogy a helyzet folyamatosan alakul, napról napra változik, és ők szorosan figyelemmel kísérik.

Hangsúlyozta: a világbajnokság túlságosan nagy torna ahhoz, hogy elhalasszák, és reményeik szerint minden válogatott részt vehet majd rajta, amelyik kijutott.

A 48 csapatos vb-t júniusban és júliusban 11 egyesült államokbeli, három mexikói és két kanadai helyszínen rendezik meg. Bár az Egyesült Államok beutazási tilalmat vezetett be négy résztvevő nemzettel – Iránnal, Elefántcsontparttal, Haitivel és Szenegállal – szemben, az operatív igazgató úgy véli, 

a játékosokkal, a csapatvezetőkkel és a közvetlen hozzátartozókkal kivételt tesznek majd.

A bojkottal fenyegető iráni válogatottnak 

  • június 15-én Új-Zéland, 
  • 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban, majd a G csoport zárásaként 
  • június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze.
Foci-vb 2026, Irán, bojkott
Foci-vb 2026: kérdéses az iráni válogatott szereplése a nyári tornán / Fotó: AFP

De nem ez az egyetlen probléma: a drogkartellek miatt nemrégiben elszabadult a pokol Mexikóban, a foci-vb egyik helyszínén, Guadalajarában. Az eseményekre reagálva Claudia Sheinbaum mexikói elnök ugyanakkor sajtótájékoztatóján gyorsan sietett leszögezni, hogy az aggasztó fejlemények ellenére, „teljes garanciát vállal arra, hogy a világbajnokság biztonságos és kockázatmentes lesz a látogatók számára”, mire odajutunk.

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: Brendan Smialowski/ AFP

***

