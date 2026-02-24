„Háborús helyzet”: megkérdezték a németeket, bojkottálják-e a nyári foci-világbajnokságot – ezt válaszolták

Apokalipszis a focipályán, sok a halott: teherautókkal érkeztek és lőni kezdték a játékosokat, nézőket
A mai világban is nehezen fölfogható, ami Mexikóban történt.
A bosszúhadjáratba kezdő drogkartellek miatt elszabadult a pokol Mexikóban, a nyári foci vb egyik helyszínén. Németország komoly aggodalmát fejezte ki a guadalajarai képsorok láttán.
Az elmúlt napokban komoly erőszakhullám tört ki Mexikóban, különösen Guadalajara nagyváros környékén, miután a mexikói hadsereg egy katonai rajtaütés során megölte Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantest, a hírhedt Jalisco Új Nemzedék Kartell (CJNG) rendőrtisztből lett vezetőjét. A CJNG az ország egyik legnagyobb hatalmú és legbefolyásosabb drogkartellje, amely hosszú évek óta tartja rettegésben a régió civil életét és közbiztonságát. A kartell tagjai válaszlépésként bosszúból több államban útblokádokat hoztak létre, járműveket gyújtottak fel, üzleteket támadtak meg és megrongálták az infrastruktúrát, az erőszakos eseményeket mindvégig fegyveres összecsapások kísérték. Guadalajara utcái szinte kihaltak, az iskolák és üzletek zárva tartottak, miközben a rendfenntartó erők megpróbálták helyreállítani a közrendet. Ez az erőszakos reakció világos jelét adja a mexikói kormány nehéz helyzetének: egy olyan országban, amely 2026 júniusában közösen rendezi meg a 2026-os FIFA világbajnokságot az Egyesült Államokkal és Kanadával, egy ilyen fegyveres felkelésre hajazó helyzet érthetően óriási aggodalmakat kelt.
Ezt is ajánljuk a témában
A mai világban is nehezen fölfogható, ami Mexikóban történt.
Guadalajara városa négy csoportmeccsnek adna otthont a júniusban rajtoló világbajnokságon, a városban található Estadio Akron fontos mérkőzések helyszíne lenne. A helyzetre reagálva Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatóján gyorsan sietett leszögezni, hogy az aggasztó fejlemények ellenére,
teljes garanciát vállal arra, hogy a világbajnokság biztonságos és kockázatmentes lesz a látogatók számára,
mire odajutunk. Hangsúlyozta, a kormány a rendfenntartó erőkkel vállvetve folyamatosan dolgozik azon, hogy a közbiztonság helyreálljon, s hogy a világbajnokság rendben le tudjon zajlani. A világbajnokság szervezői, így a FIFA is folyamatosan figyeli a helyzetet, és szoros kapcsolatban áll a mexikói hatóságokkal.
A kartellek erőszakos reakciója azonban nemcsak a helyieket, hanem a nemzetközi szereplőket is aggodalommal tölti el.
A német labdarúgó-szövetség (DFB) igazgatója, Andreas Rettig például az Augsburger Allgemeine lapnak nyilatkozva csalódottságát fejezte ki, mondván, az ehhez hasonló jelenségek aláássák a világbajnokság körüli biztonságérzetet, és bár konkrét bojkottot nem támogat, elmondta, a guadalajarai képsorokat elnézve jelen pillanatban
kicsit sem várja a mexikói vb-meccseket, s csak reménykedni tud abban, hogy ez a háborús helyzet mihamarabb lecseng...
Nyitókép: Georgi Licovszki
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök szerint nem Ukrajna dolga a vezeték sorsa.