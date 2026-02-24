Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Jalisco Németország Mexikó drogkartell FIFA Guadalajara

„Háborús helyzet”: megkérdezték a németeket, bojkottálják-e a nyári foci-világbajnokságot – ezt válaszolták

2026. február 24. 21:21

A bosszúhadjáratba kezdő drogkartellek miatt elszabadult a pokol Mexikóban, a nyári foci vb egyik helyszínén. Németország komoly aggodalmát fejezte ki a guadalajarai képsorok láttán.

2026. február 24. 21:21
null

Az elmúlt napokban komoly erőszakhullám tört ki Mexikóban, különösen Guadalajara nagyváros környékén, miután a mexikói hadsereg egy katonai rajtaütés során megölte Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantest, a hírhedt Jalisco Új Nemzedék Kartell (CJNG) rendőrtisztből lett vezetőjét. A CJNG az ország egyik legnagyobb hatalmú és legbefolyásosabb drogkartellje, amely hosszú évek óta tartja rettegésben a régió civil életét és közbiztonságát. A kartell tagjai válaszlépésként bosszúból több államban útblokádokat hoztak létre, járműveket gyújtottak fel, üzleteket támadtak meg és megrongálták az infrastruktúrát, az erőszakos eseményeket mindvégig fegyveres összecsapások kísérték. Guadalajara utcái szinte kihaltak, az iskolák és üzletek zárva tartottak, miközben a rendfenntartó erők megpróbálták helyreállítani a közrendet. Ez az erőszakos reakció világos jelét adja a mexikói kormány nehéz helyzetének: egy olyan országban, amely 2026 júniusában közösen rendezi meg a 2026-os FIFA világbajnokságot az Egyesült Államokkal és Kanadával, egy ilyen fegyveres felkelésre hajazó helyzet érthetően óriási aggodalmakat kelt. 

Guadalajara Mexikó Németország aggodalom
Guadalajarában gyakorlatilag elszabadult a pokol – alig néhány hónappal a futball-világbajnokság rajtja előtt. Többek között Németország is aggodalmát fejezte ki (Fotó: MTI/AP/Marco Ugarte)

Ezt is ajánljuk a témában

Németországban nem várják a vb-t

Guadalajara városa négy csoportmeccsnek adna otthont a júniusban rajtoló világbajnokságon, a városban található Estadio Akron fontos mérkőzések helyszíne lenne. A helyzetre reagálva Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatóján gyorsan sietett leszögezni, hogy az aggasztó fejlemények ellenére, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

teljes garanciát vállal arra, hogy a világbajnokság biztonságos és kockázatmentes lesz a látogatók számára,

mire odajutunk. Hangsúlyozta, a kormány a rendfenntartó erőkkel vállvetve folyamatosan dolgozik azon, hogy a közbiztonság helyreálljon, s hogy a világbajnokság rendben le tudjon zajlani. A világbajnokság szervezői, így a FIFA is folyamatosan figyeli a helyzetet, és szoros kapcsolatban áll a mexikói hatóságokkal. 

A kartellek erőszakos reakciója azonban nemcsak a helyieket, hanem a nemzetközi szereplőket is aggodalommal tölti el.

A német labdarúgó-szövetség (DFB) igazgatója, Andreas Rettig például az Augsburger Allgemeine lapnak nyilatkozva csalódottságát fejezte ki, mondván, az ehhez hasonló jelenségek aláássák a világbajnokság körüli biztonságérzetet, és bár konkrét bojkottot nem támogat, elmondta, a guadalajarai képsorokat elnézve jelen pillanatban

kicsit sem várja a mexikói vb-meccseket, s csak reménykedni tud abban, hogy ez a háborús helyzet mihamarabb lecseng...

Nyitókép: Georgi Licovszki

 

* * * 

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
moliere-0
2026. február 24. 22:54
Andreász természetesen RETTEG. Ez egy szakterület. Hivatásos. Reggetéskurva.
Válasz erre
0
0
monuskaroly
2026. február 24. 21:36
A németek látják a jövőjüket, de elfordítják a tekintetüket. Régebben értékeltem a kitartásukat és a hatékonyságukat. De sajnos ez mára párosult egy teljes önfeladással és hogy mi lesz belőle, csak sejthető. A 3.?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!