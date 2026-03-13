Szólásszabadság Németországban: újabb jobboldali politikusra törték rá az ajtót a rendőrök a véleménye miatt

AfD-s politikus irodáját kutatta át a német rendőrség
Vesztegetéssel és pénzmosással vádolják Petr Bystront.
Rendőrök kutatták át egy bajor tartományi képviselő lakását és parlamenti irodáját, miután évekkel korábbi közösségi médiás posztjai miatt indult vizsgálat. Az ügy újabb vitát váltott ki a németországi szólásszabadság állapotáról és az ellenzéki politikusokkal szembeni hatósági fellépésekről.
Rendőrök jelentek meg péntek reggel René Dierkes AfD-s tartományi képviselő lakásán és parlamenti irodájában Münchenben. A németországi hatóságok egy több évvel ezelőtti közösségi médiás ügy miatt tartottak házkutatást a politikusnál – számolt be róla az Euronews.
A 34 éves politikus szerint a vizsgálat olyan szatirikus bejegyzésekhez és mémekhez kapcsolódik, amelyek nagyjából két évvel ezelőtt jelentek meg az X-fiókjában. Dierkes állítása szerint ezeket egy akkori munkatársa tette közzé, aki már nem dolgozik nála. A hatóságok egy másik ügyet is vizsgálnak: egy korábbi párttag állítólagos sértést rótt fel neki, amely állítólag öt évvel ezelőtt történt. A képviselő a razzia után politikai indíttatású eljárásról beszélt.
A háttérben olyan bejegyzések állnak az X-fiókomon, amelyek körülbelül két évesek, és egy alkalmazott írta őket, aki már nem dolgozik nálam
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a háttérben egy korábbi pártbeli riválisa áll, aki szerinte rágalomhadjáratot indított ellene. Dierkes politikai indíttatású eljárásnak nevezte a történteket, és jelezte, hogy jogi lépéseket tesz az általa boszorkányüldözésnek tartott ügy miatt. Az eset azért is keltett figyelmet, mert nem ez az első alkalom, hogy AfD-s politikusokat zaklatnak hasonló ügyekben a hatóságok.
Ezt is ajánljuk a témában
A Bild beszámolója szerint a rendőrök egyszerre jelentek meg Dierkes müncheni lakásán és parlamenti irodájában is. A müncheni ügyészség kezdetben nem közölt részletes magyarázatot arra, milyen jogi alapon történt a házkutatás. Az ügy külön érdekessége, hogy a bajor tartományi parlament nem szavazott előzetesen a képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. A Bild szerint a nyomozók egy úgynevezett egyszerűsített eljárás alapján léptek, amely bizonyos esetekben lehetővé teszi a házkutatást parlamenti szavazás nélkül. Az AfD bajor tartományi elnöke, Stephan Protschka élesen bírálta a hatóságok lépését.
Állítólag sértésekről van szó. Véleményem szerint ez a hatóságok megalázó döntése az ellenzékkel szemben
– mondta a Bildnek. Dierkes 2023 októbere óta tagja a bajor tartományi parlamentnek, és a párt münchen-keleti szervezetének elnöke is. A politikust 2025 áprilisa óta a bajor alkotmányvédelmi hivatal is megfigyeli. A hatóságok indoklása szerint korábbi kijelentései az emberi méltósággal ellentétes etnikai népfelfogást tükrözhetnek, valamint alkotmányellenes módon vetik fel a remigráció kérdését. Dierkes már korábban is visszautasította a hatóságok értelmezését, és jogi lépéseket helyezett kilátásba.
Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP