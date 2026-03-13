Szólásszabadság Németországban: újabb jobboldali politikusra törték rá az ajtót a rendőrök a véleménye miatt

Rendőrök jelentek meg péntek reggel René Dierkes AfD-s tartományi képviselő lakásán és parlamenti irodájában Münchenben. A németországi hatóságok egy több évvel ezelőtti közösségi médiás ügy miatt tartottak házkutatást a politikusnál – számolt be róla az Euronews.

A 34 éves politikus szerint a vizsgálat olyan szatirikus bejegyzésekhez és mémekhez kapcsolódik, amelyek nagyjából két évvel ezelőtt jelentek meg az X-fiókjában. Dierkes állítása szerint ezeket egy akkori munkatársa tette közzé, aki már nem dolgozik nála. A hatóságok egy másik ügyet is vizsgálnak: egy korábbi párttag állítólagos sértést rótt fel neki, amely állítólag öt évvel ezelőtt történt. A képviselő a razzia után politikai indíttatású eljárásról beszélt.