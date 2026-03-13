Németország rendőrség AfD politikai nyomás házkutatás

Szólásszabadság Németországban: újabb jobboldali politikusra törték rá az ajtót a rendőrök a véleménye miatt

2026. március 13. 18:32

Rendőrök kutatták át egy bajor tartományi képviselő lakását és parlamenti irodáját, miután évekkel korábbi közösségi médiás posztjai miatt indult vizsgálat. Az ügy újabb vitát váltott ki a németországi szólásszabadság állapotáról és az ellenzéki politikusokkal szembeni hatósági fellépésekről.

Rendőrök jelentek meg péntek reggel René Dierkes AfD-s tartományi képviselő lakásán és parlamenti irodájában Münchenben. A németországi hatóságok egy több évvel ezelőtti közösségi médiás ügy miatt tartottak házkutatást a politikusnál – számolt be róla az Euronews.

A 34 éves politikus szerint a vizsgálat olyan szatirikus bejegyzésekhez és mémekhez kapcsolódik, amelyek nagyjából két évvel ezelőtt jelentek meg az X-fiókjában. Dierkes állítása szerint ezeket egy akkori munkatársa tette közzé, aki már nem dolgozik nála. A hatóságok egy másik ügyet is vizsgálnak: egy korábbi párttag állítólagos sértést rótt fel neki, amely állítólag öt évvel ezelőtt történt. A képviselő a razzia után politikai indíttatású eljárásról beszélt.

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

A háttérben olyan bejegyzések állnak az X-fiókomon, amelyek körülbelül két évesek, és egy alkalmazott írta őket, aki már nem dolgozik nálam

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a háttérben egy korábbi pártbeli riválisa áll, aki szerinte rágalomhadjáratot indított ellene. Dierkes politikai indíttatású eljárásnak nevezte a történteket, és jelezte, hogy jogi lépéseket tesz az általa boszorkányüldözésnek tartott ügy miatt. Az eset azért is keltett figyelmet, mert nem ez az első alkalom, hogy AfD-s politikusokat zaklatnak hasonló ügyekben a hatóságok.

A Bild beszámolója szerint a rendőrök egyszerre jelentek meg Dierkes müncheni lakásán és parlamenti irodájában is. A müncheni ügyészség kezdetben nem közölt részletes magyarázatot arra, milyen jogi alapon történt a házkutatás. Az ügy külön érdekessége, hogy a bajor tartományi parlament nem szavazott előzetesen a képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. A Bild szerint a nyomozók egy úgynevezett egyszerűsített eljárás alapján léptek, amely bizonyos esetekben lehetővé teszi a házkutatást parlamenti szavazás nélkül. Az AfD bajor tartományi elnöke, Stephan Protschka élesen bírálta a hatóságok lépését. 

Állítólag sértésekről van szó. Véleményem szerint ez a hatóságok megalázó döntése az ellenzékkel szemben

– mondta a Bildnek. Dierkes 2023 októbere óta tagja a bajor tartományi parlamentnek, és a párt münchen-keleti szervezetének elnöke is. A politikust 2025 áprilisa óta a bajor alkotmányvédelmi hivatal is megfigyeli. A hatóságok indoklása szerint korábbi kijelentései az emberi méltósággal ellentétes etnikai népfelfogást tükrözhetnek, valamint alkotmányellenes módon vetik fel a remigráció kérdését. Dierkes már korábban is visszautasította a hatóságok értelmezését, és jogi lépéseket helyezett kilátásba.

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
templar62
2026. március 13. 20:50
AfD=alternativfürdeutschland.
templar62
2026. március 13. 20:49
Orwell : nineteen- eighty - four (1984) : gondolatrendőrség . Megjósolva 1948-1950 .
Palatin
2026. március 13. 20:07
Jól ismerem a németeket, dolgoztam velük több éven keresztül. Én egy csökönyös, öntörvényü magyar vagyok, senkinek nem hiszek, amig az illetö nem bizonyította, hogy érdemes a bizalmamra. Tudok kedves, udvarias lenne, de elutasító is. Nos a ,németekkel az a baj, hogy vagy nagyon okosak, vagy nagyon buták. Lehet velük együtt dolgozni, értékelik az embert, ha nem német akkor is, de tudni kell teljesíteni. Az igazi "okos" németek többnyire a zsidók voltak. A "butaságukat", nem a szellemi képességükre értem, hanem arra, hogy van bennük egy bizonyos nyáj-szellem. számukra a "vezetö" az igen magas piedesztálon áll. Ök nem a tipikus király-gyilkosok, mint a franciák. A baj az, hogy a rossz, felforgató, negativ tulajdonságú vezetöket is képesek követni, ha az tudja magát prezentálni. Lehet, hogy Ukrán Péter a németeknél valóban karriert tudna csinálni, de nálunk csökönyös, öntörvényü, a vezetöken nem istenítö magyaroknál biztosan nem fog tudni. A MAGYAROK GYOMRA NEM VESZI BE UKRÁN PÉTERT.
optimista-2
2026. március 13. 19:50
Merz régi-új Gestapo-ja működik.Vannak hagyományok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!