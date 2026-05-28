Nem szavazta meg az ukrán parlament az IMF-reformokat – veszélybe kerültek a nemzetközi segélyek

Vizit: megérkezett az IMF Ukrajnába, adóemelést és megszorításokat hozott
Feszült gazdasági tárgyalások zajlanak Ukrajnában.
Az elmaradó reformok miatt akár a nyugati hitelek is késhetnek.
Egyre rosszabb helyzetben van Ukrajna az Európai Unióval, a Világbankkal és a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben, miután már több határidőt is elmulasztott a három szervezet által előírt reformok bevezetésével kapcsolatban – írja a Kyiv Independent.
Legutóbb az IMF által elvárt adóreformokat nem sikerült elfogadni a május 26–27-i plenáris ülésen az ukrán parlamentnek. Az elmaradó reformok miatt nemcsak a milliárdos nyugati segélyek, de Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása is veszélybe kerülhet – vélekednek ukrán szakértők.
A késlekedés a legrosszabbkor jött, hiszen május 27-én érkezett meg Ukrajnába az IMF küldöttsége, amely valószínűleg keményen számon fogja kérni a nyugati elvárások teljesítésének elmaradását a kijevi kormányon. Így akár az Ukrajnának szánt következő 685 millió dolláros IMF-mentőcsomag kifizetése is kérdésessé válhat.
Ez komoly gondot jelenthet Kijevnek, hiszen szinte kizárólag a nyugati támogatásokkal képes finanszírozni a háborút, valamint életben tartani az államot és az ukrán gazdaságot.
A támogatás azonban feltételekhez kötött: Kijevnek végig kell haladnia egy széles körű reformokból álló hosszú listán, amelyek arra ösztönzik az országot, hogy „csökkentse a korrupciót”, „modernizálja gazdaságát”, és „alkalmazkodjon az európai és nemzetközi gyakorlatokhoz és normákhoz”.
Az IMF februárban hagyta jóvá Ukrajna számára az új, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot, miután engedélyezte Kijevnek, hogy elhalassza a népszerűtlen adóreformok sorát, de az IMF türelme sem végtelen.
A nemzetközi szervezetek szerint az IMF-programok kulcsfontosságúak abban, hogy „pozitív jeleket” küldjenek Ukrajna hitelezésével kapcsolatban.
Az ukrán parlamentben egyetlen ügyben sikerült előrelépést elérni: május 27-én egy közbeszerzési törvényt sikerült elfogadnia a törvényhozásnak.
Ez a törvény a Világbank 3,35 milliárd dolláros hitelének egyik feltétele volt. Ugyanakkor nem lehet felhőtlen az öröm Kijevben ezzel kapcsolatban sem, hiszen másik két előírt törvényt – a vasútról és az Európai Egységes Fizetési Övezethez (SEPA) való csatlakozásról – nem sikerült elfogadni.
Az ukrán kormány most abban reménykedik, hogy a Világbank elnéző lesz, és elhalaszthatja a két függőben lévő feltételt egy későbbi hitelre.
A Kyiv Independent ugyanakkor hozzátette, a harmadik szereplő az Európai Unió, amely Ukrajna finanszírozásából a legnagyobb részt vállalja, láthatóan jóval elnézőbb Ukrajnával szemben.
Nyitókép forrása: Ludovic Marin / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Feszült gazdasági tárgyalások zajlanak Ukrajnában.
***