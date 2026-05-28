Nem szavazta meg az ukrán parlament az IMF-reformokat – veszélybe kerültek a nemzetközi segélyek

Egyre rosszabb helyzetben van Ukrajna az Európai Unióval, a Világbankkal és a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben, miután már több határidőt is elmulasztott a három szervezet által előírt reformok bevezetésével kapcsolatban – írja a Kyiv Independent.

Legutóbb az IMF által elvárt adóreformokat nem sikerült elfogadni a május 26–27-i plenáris ülésen az ukrán parlamentnek. Az elmaradó reformok miatt nemcsak a milliárdos nyugati segélyek, de Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása is veszélybe kerülhet – vélekednek ukrán szakértők.