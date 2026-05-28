Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió világbank imf ukrajna

Nem szavazta meg az ukrán parlament az IMF-reformokat – veszélybe kerültek a nemzetközi segélyek

2026. május 28. 09:23

Az elmaradó reformok miatt akár a nyugati hitelek is késhetnek.

2026. május 28. 09:23
null

Egyre rosszabb helyzetben van Ukrajna az Európai Unióval, a Világbankkal és a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben, miután már több határidőt is elmulasztott a három szervezet által előírt reformok bevezetésével kapcsolatban – írja a Kyiv Independent. 

Legutóbb az IMF által elvárt adóreformokat nem sikerült elfogadni a május 26–27-i plenáris ülésen az ukrán parlamentnek. Az elmaradó reformok miatt nemcsak a milliárdos nyugati segélyek, de Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása is veszélybe kerülhet – vélekednek ukrán szakértők. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A késlekedés a legrosszabbkor jött, hiszen május 27-én érkezett meg Ukrajnába az IMF küldöttsége, amely valószínűleg keményen számon fogja kérni a nyugati elvárások teljesítésének elmaradását a kijevi kormányon. Így akár az Ukrajnának szánt következő 685 millió dolláros IMF-mentőcsomag kifizetése is kérdésessé válhat.

Ez komoly gondot jelenthet Kijevnek, hiszen szinte kizárólag a nyugati támogatásokkal képes finanszírozni a háborút, valamint életben tartani az államot és az ukrán gazdaságot.

A támogatás azonban feltételekhez kötött: Kijevnek végig kell haladnia egy széles körű reformokból álló hosszú listán, amelyek arra ösztönzik az országot, hogy „csökkentse a korrupciót”, „modernizálja gazdaságát”, és „alkalmazkodjon az európai és nemzetközi gyakorlatokhoz és normákhoz”.

Az IMF februárban hagyta jóvá Ukrajna számára az új, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot, miután engedélyezte Kijevnek, hogy elhalassza a népszerűtlen adóreformok sorát, de az IMF türelme sem végtelen. 

A nemzetközi szervezetek szerint az IMF-programok kulcsfontosságúak abban, hogy „pozitív jeleket” küldjenek Ukrajna hitelezésével kapcsolatban.

Az ukrán parlamentben egyetlen ügyben sikerült előrelépést elérni: május 27-én egy közbeszerzési törvényt sikerült elfogadnia a törvényhozásnak.

Ez a törvény a Világbank 3,35 milliárd dolláros hitelének egyik feltétele volt. Ugyanakkor nem lehet felhőtlen az öröm Kijevben ezzel kapcsolatban sem, hiszen másik két előírt törvényt – a vasútról és az Európai Egységes Fizetési Övezethez (SEPA) való csatlakozásról – nem sikerült elfogadni.

Az ukrán kormány most abban reménykedik, hogy a Világbank elnéző lesz, és elhalaszthatja a két függőben lévő feltételt egy későbbi hitelre.

A Kyiv Independent ugyanakkor hozzátette, a harmadik szereplő az Európai Unió, amely Ukrajna finanszírozásából a legnagyobb részt vállalja, láthatóan jóval elnézőbb Ukrajnával szemben.

Nyitókép forrása: Ludovic Marin / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Orange79
2026. május 28. 11:16
A bunkó ukronácik nincsenek hozzászokva, hogy nem ingyen, puszira kapnak mindent is. Most legalább nem lehet Orbánra mutogatni rohadékok.
Válasz erre
0
0
kirvik3
2026. május 28. 11:03
Mi van, eltűnt az Orbán, minden rossznak okozója? bruhahaha
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2026. május 28. 11:01
tik tek tok topogok ide-oda lopok,s hazudok dok dok...
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. május 28. 10:47
arra ösztönzik az országot, hogy „csökkentse a korrupciót”, „modernizálja gazdaságát”, és „alkalmazkodjon az európai és nemzetközi gyakorlatokhoz és normákhoz”. 1. Az egész ország egy kupac korrupciós szardarab, semmi más. 2. Milyen gazdasági modernizálás? Több millió ember hiányzik a gazdaságból: vagy a fronton harcol, vagy a nyugaton túráztatja a Ferrarit... 3. Európai norma: aranyat, valutát szállítanak ki és be az országból kényük kedvük szerint... 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!