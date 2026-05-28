05. 28.
miniszterelnöki kabinetiroda radnai márk rogán antal működő és emberséges magyarország intézet

Újabb intézményi újítás a Tiszánál: Működő és Emberséges Magyarország Intézetet hoz létre a párt

2026. május 28. 08:16

A Radnai Márk által vezetett szervezet működése mindössze öt évre szól, célja pedig, hogy kutatók, szociológusok, elemzők és más szakértők dolgoznának azon, hogy a társadalmi igényeket rendszerszintű javaslatokká alakítsák.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda és a közvélemény-kutató intézetek torzszülöttjeként jön létre Radnai Márk működő Magyarországért felelős kormánybiztos intézete, a Működő és Emberséges Magyarország Intézet (MEMI) – írta a Magyar Nemzet. A portál közölte, a hivatalos leírás szerint 

az intézet ötéves időtávra jönne létre, elemző, javaslattevő és módszertani feladatokkal. Az elképzelés szerint kutatók, szociológusok, elemzők és más szakértők dolgoznának azon, hogy a társadalmi igényeket rendszerszintű javaslatokká alakítsák.

A portál szerint a MEMI és a Rogán Antal által hosszú időn át meghatározott Miniszterelnöki Kabinetiroda két teljesen eltérő konstrukciónak tűnhet: az egyik társadalmi részvételt és szakmai előkészítést ígér, a másik a kormányzati kommunikáció és politikai koordináció központjaként vált ismertté. Ha azonban nem a deklarált célokat, hanem az intézményi logikát nézzük, meglepő hasonlóságok rajzolódnak ki.

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda az elmúlt években jóval több lett egy klasszikus minisztériumnál. Nem egyszerűen döntéseket kommunikált, hanem részt vett az előkészítésükben, a politikai prioritások kijelölésében, a közvélemény értelmezésében és visszaforgatásában a kormányzati működésbe.

A MEMI feladata információ gyűjtése, társadalmi jelzések feldolgozása, szakértői szűrés és átadásuk a politikai döntéshozóknak. 

A kabinetiroda egyik valódi újítása az volt, hogy egyetlen központba vont össze olyan funkciókat, amelyek korábban szétszórva működtek: kommunikációt, stratégiai tervezést, politikai visszajelzéseket. A MEMI szintén egy központi tudásbázis körvonalazódó képét mutatja. Az elképzelés szerint kutatók, elemzők, társadalmi szereplők és szakpolitikai műhelyek dolgoznának itt együtt.

A különbség első látásra jelentős: az egyik politikai, a másik szakmai nyelvet használ. De intézményelméleti szempontból a logika hasonló: egy központi szereplő értelmezi a társadalmi valóságot, majd strukturált formában továbbítja a politikai vezetés felé.

Az ilyen intézmények ereje nem abban áll, hogy ők hozzák a döntéseket.

Hanem abban, hogy meghatározzák:

  • milyen problémák kerülnek napirendre,
  • milyen adatok számítanak relevánsnak,
  • mely társadalmi igények jelennek meg a vezetők előtt.

Ebben az értelemben a MEMI és a kabinetiroda ugyanarra a politikai felismerésre épít: a 21. században a döntéshozó hatalmát részben az adja, hogy ki szervezi számára a valóságot.

Nyitókép: Radnai Márk Facebook oldala

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dragonic
•••
2026. május 28. 11:18 Szerkesztve
Tehát elindítják, hogy az egész ország egy LMBTQ-kuplerájjá változzon. A kezdő lépést mindehhez egy nagyszabású PRÁJD Színház adja a "talpalávalót". Gratulálok minden MOCSKOS TISZÁS-nak, remélem a szemetek előtt fogják föltrancsírozni a szeretteiteket. Ehhez kecskére bízták a káposztát.
falcatus-2
2026. május 28. 10:47
kutatók, szociológusok, elemzők és más szakértők dolgoznának azon, hogy a társadalmi igényeket rendszerszintű javaslatokká alakítsák..." költői kérdés: a területi parlamenti képviselők meg miért is vannak? Apropó! Néhány falu nem tudott megegyezni a közös lé felhasználásán. Az újdonsült,- működő és élhető Magyarország- az ismeretlenség és alkalmatlanság homályából felemelt parlamenti képviselője(időtlen idők óta közismert és két évtizeden át ) sikeres fidesz képviselő legyőzője, átvágta a gordiuszi csomót és rögtön kiszervezte az egyébként ráháruló feladatot. "Kócsot" keres a feladatra ! Bingó! Fütyül a vonat, indul a Muppet-shaw .
Dixtroy
2026. május 28. 10:38
"Radnai Márk működő Magyarországért felelős kormánybiztos intézete, a Működő és Emberséges Magyarország Intézet (MEMI)" Hofival szólva a nevéből akkor több dolgot is levonhatunk.. Ez nemzeti vagyon lesz?
Dixtroy
2026. május 28. 10:36
"A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda az elmúlt években jóval több lett egy klasszikus minisztériumnál. Nem egyszerűen döntéseket kommunikált, hanem részt vett az előkészítésükben, a politikai prioritások kijelölésében, a közvélemény értelmezésében és visszaforgatásában a kormányzati működésbe." Kijelenthetjük, hogy akkor az utóbbi időkre ez kurvára elbaszta a dolgokat. Nem is baj, ha megszűnik.
