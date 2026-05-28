Újabb intézményi újítás a Tiszánál: Működő és Emberséges Magyarország Intézetet hoz létre a párt

A Miniszterelnöki Kabinetiroda és a közvélemény-kutató intézetek torzszülöttjeként jön létre Radnai Márk működő Magyarországért felelős kormánybiztos intézete, a Működő és Emberséges Magyarország Intézet (MEMI) – írta a Magyar Nemzet. A portál közölte, a hivatalos leírás szerint

az intézet ötéves időtávra jönne létre, elemző, javaslattevő és módszertani feladatokkal. Az elképzelés szerint kutatók, szociológusok, elemzők és más szakértők dolgoznának azon, hogy a társadalmi igényeket rendszerszintű javaslatokká alakítsák.

A portál szerint a MEMI és a Rogán Antal által hosszú időn át meghatározott Miniszterelnöki Kabinetiroda két teljesen eltérő konstrukciónak tűnhet: az egyik társadalmi részvételt és szakmai előkészítést ígér, a másik a kormányzati kommunikáció és politikai koordináció központjaként vált ismertté. Ha azonban nem a deklarált célokat, hanem az intézményi logikát nézzük, meglepő hasonlóságok rajzolódnak ki.