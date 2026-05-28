Újabb intézményi újítás a Tiszánál: Működő és Emberséges Magyarország Intézetet hoz létre a párt

A Radnai Márk által vezetett szervezet működése mindössze öt évre szól, célja pedig, hogy kutatók, szociológusok, elemzők és más szakértők dolgoznának azon, hogy a társadalmi igényeket rendszerszintű javaslatokká alakítsák.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda és a közvélemény-kutató intézetek torzszülöttjeként jön létre Radnai Márk működő Magyarországért felelős kormánybiztos intézete, a Működő és Emberséges Magyarország Intézet (MEMI) – írta a Magyar Nemzet. A portál közölte, a hivatalos leírás szerint
az intézet ötéves időtávra jönne létre, elemző, javaslattevő és módszertani feladatokkal. Az elképzelés szerint kutatók, szociológusok, elemzők és más szakértők dolgoznának azon, hogy a társadalmi igényeket rendszerszintű javaslatokká alakítsák.
A portál szerint a MEMI és a Rogán Antal által hosszú időn át meghatározott Miniszterelnöki Kabinetiroda két teljesen eltérő konstrukciónak tűnhet: az egyik társadalmi részvételt és szakmai előkészítést ígér, a másik a kormányzati kommunikáció és politikai koordináció központjaként vált ismertté. Ha azonban nem a deklarált célokat, hanem az intézményi logikát nézzük, meglepő hasonlóságok rajzolódnak ki.
A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda az elmúlt években jóval több lett egy klasszikus minisztériumnál. Nem egyszerűen döntéseket kommunikált, hanem részt vett az előkészítésükben, a politikai prioritások kijelölésében, a közvélemény értelmezésében és visszaforgatásában a kormányzati működésbe.
A MEMI feladata információ gyűjtése, társadalmi jelzések feldolgozása, szakértői szűrés és átadásuk a politikai döntéshozóknak.
A kabinetiroda egyik valódi újítása az volt, hogy egyetlen központba vont össze olyan funkciókat, amelyek korábban szétszórva működtek: kommunikációt, stratégiai tervezést, politikai visszajelzéseket. A MEMI szintén egy központi tudásbázis körvonalazódó képét mutatja. Az elképzelés szerint kutatók, elemzők, társadalmi szereplők és szakpolitikai műhelyek dolgoznának itt együtt.
A különbség első látásra jelentős: az egyik politikai, a másik szakmai nyelvet használ. De intézményelméleti szempontból a logika hasonló: egy központi szereplő értelmezi a társadalmi valóságot, majd strukturált formában továbbítja a politikai vezetés felé.
Az ilyen intézmények ereje nem abban áll, hogy ők hozzák a döntéseket.
Hanem abban, hogy meghatározzák:
Ebben az értelemben a MEMI és a kabinetiroda ugyanarra a politikai felismerésre épít: a 21. században a döntéshozó hatalmát részben az adja, hogy ki szervezi számára a valóságot.
Nyitókép: Radnai Márk Facebook oldala