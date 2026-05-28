„Az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami sajnos nagyon rossz a gyermeknek és a pedagógusoknak is. Ugyanakkor a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. A változáshoz viszont minden érdekelt hozzájárulása szükséges. Ezt elősegítendő indítottam el a párbeszédet az érintettekkel, aminek legújabb fejezeteként Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete ügyvivőjével beszélgettünk.

A találkozó során közösen azonosítottuk azokat a problémákat, amelyekben a leggyorsabban kell és lehet előre lépnünk, hogy szeptembertől már érezhető változások legyenek az iskolákban. Célunk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsunk.