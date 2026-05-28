Lengyel újságíró: Magyar Péter szinte egy az egyben Donald Tusk másolata, kemény harcok várnak a magyarokra

Karnowski szerint

az is feltűnő hasonlóság, hogy mind Tusk, mind Magyar közvetlenül a választások után abbahagyta a kampányígéreteiről való beszédet, és inkább a bosszúállásra összpontosítanak, azt sugallva a választóknak, hogy pontosan ezt akarták.

Szerinte a kormányzati hivatalok megnyitása körül történtek valóságos „cirkusszal” érnek fel, és az, hogy az épületekben tapasztalható körülményeket luxusnak tűntetik fel, az egyenesen „propagandaművelet”. Míg azt a hangnemet, amit Magyar Péter többek között a köztársasági elnökkel és más független intézményekkel szemben megüt, azt az újságíró felháborítónak tartja.

„Már önmagában az elnök lemondásának követelése is antidemokratikus hajlamokra utal. Az elnök megalázására tett kísérletek, a nyilvános sértegetés és a fényképekről való »kivágása« olyan viselkedés, amely még a külső szemlélők számára is kínos” – húzta alá.

Michał Karnowski tovább arra is rámutatott, hogy az új magyar miniszterelnök tényleges politikája továbbra is rejtély.

Jelenleg semmi jele annak, hogy komoly munkába akarna kezdeni, ráadásul valószínűleg életében nem is végzett ilyet.

Egyelőre ünnepel és lubickol a sikerben, és úgy tűnik, ezt akarja folytatni hónapokon, sőt, talán éveken át. Tehát vagy Magyarország helyzete egyáltalán rossz, és nem kell mit tenni – ebben az esetben hazudtak a kampány során –, vagy Magyar Pétert egyszerűen egyáltalán nem érdeklik a magyarok” – állapította meg.

Kemény harc elé nézünk

Arra a kérdésünkre, hogy azután, hogy a Tisza Párt kétharmados felhatalmazást kapott a választáson, súlyosabb keményebb forgatókönyvre számít-e, mint ami az elmúlt években Lengyelországban történt, Karnowski azt felelte, a terv Magyarországon is az ellenzék megsemmisítése, hogy a Fidesz soha többé ne kerülhessen hatalomra. Azt is látjuk, hogy jogi eszközökkel próbálják is megakadályozni Orbán Viktor, a Fidesz elnöke visszatérjen. „A harc tehát kemény lesz.

De hogy tovább mennek-e majd, mint Lengyelországban? Brutalitás tekintetében valószínűleg igen; Lengyelország egy kísérleti terep volt. Már van bizonyos tapasztalatuk, és ezt fel is fogják használni”

– tekintett előre.

Az azonban, hogy mi történik, társadalmi ellenállás mértékétől is függ. „Az én hazámban az ellenzéki párttá vált PiS viszonylag gyorsan magához tért, nekilátott az új kabinet ellenőrzésének: hatalmas tüntetések voltak, többek között azok előtt a fogdák előtt is, ahol ellenzéki szereplőket tartottak fogva. És szabadon engedték őket! Emellett független médiumok jöttek létre, melyek kihasználták a közösségi finanszírozás lehetőségeit. Ennek eredményeként már 2025-ben, az illegális finanszírozásmegvonás ellenére is Karol Nawrocki lett az elnök, akinek a kampányát hétköznapi emberek finanszírozták azzal, hogy pénzt adományoztak a Jog és Igazságosság párt számlájára” – sorolta.

Bátran segítséget kell kérnünk az állampolgároktól, határozottan meg kell védenünk az üldözötteket, és büszkén gyakorolnunk kell polgári jogainkat.

Valamint érdemes új kommunikációs és szerveződési formákat keresni. Örömmel látom, hogy Orbán Viktor pontosan ebbe az irányba mozdul el. Úgy hiszem, nagyon sok magyar polgár hiányolni fogja az ő kormányzását, a stabilitást, a kiszámíthatóságot és azt, hogy mindig a magyar érdekeket helyezte előtérbe” – fogalmazott az újságíró.