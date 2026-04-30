Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
04. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió uniós pénzek Magyar Péter REPowerEU

Ketyeg az óra: veszélyben Magyar Péter egyik legnagyobb ígérete

2026. április 30. 13:02

Vajon elég gyorsan letud-e mondani a magyar szuverenitásról az új kormány az uniós pénzekért cserébe?

Az Európai Unió az orosz–ukrán háború 2022-es kitörését követően tűzte ki célul az orosz energiahordozóktól való függőség megszüntetését. Az átállást több százmilliárd eurós támogatási programokkal igyekezett finanszírozni, ám a folyamat nem csak energetikai, hanem politikai konfliktusforrássá is vált, mivel összekapcsolódott a Brüsszel és Budapest között évek óta zajló jogállamisági vitával – írja a Magyar Nemzet. 

Az Európai Unió február elején jogilag is kötelezővé tette az orosz energiahordozók fokozatos kivezetését. A REPowerEU rendelet szerint a tagállamoknak 2027 szeptember végéig le kell állítaniuk az orosz csővezetékes földgázimportot, míg az orosz LNG-behozatalt 2026 végéig kell megszüntetniük.

A szabályozást a tagállamok túlnyomó többsége támogatta, Magyarország és Szlovákia azonban ellenezte azt, arra hivatkozva, hogy veszélyezteti az ellátásbiztonságot és sérti a nemzeti energiaszuverenitást.

Magyarország helyzete különösen nehéz, mivel a hazai földgázellátás nagy része továbbra is orosz importra épül. Az alternatív beszerzési források és infrastruktúra kiépítése hosszú éveket és jelentős beruházásokat igényel.

A Fidesz-kormány szerint az orosz energiahordozók túl gyors kizárása súlyos ellátásbiztonsági és áremelkedési kockázatokat rejt, ezért többször is kifogást emelt a brüsszeli ütemterv ellen.

Brüsszel miatt milliárdok vesztek el 

Magyarország szempontjából különösen fájdalmas a kieső uniós finanszírozás. A helyreállítási terv keretében eredetileg 4,6 milliárd euró állt rendelkezésre hálózatfejlesztésre és lakossági napelemes rendszerek telepítésére. A REPowerEU-programhoz kötött források kifejezetten az orosz energiahordozóktól való leválást támogató beruházásokra irányultak.

A Bizottság 2023 végén alapvetően megfelelőnek ítélte a magyar terv energetikai fejezetét, és közel egymilliárd euró előfinanszírozást is jóváhagyott. Ugyanakkor érdemi kifizetések azóta sem indultak, mert Brüsszel 27 „szupermérföldkövet” szabott feltételül a teljes csomag lehívásához. 

Ezek főként jogállamisági és korrupcióellenes követelményeket tartalmaznak. Az Orbán-kormány szerint a magyar intézményrendszer megfelel az uniós előírásoknak, és Brüsszel politikai nyomásgyakorlásra használja a feltételrendszert. A politikai alkudozás eredményeként a kétéves kifizetési határidők miatt 2024 végén véglegesen elveszett az első, egymilliárd eurót meghaladó keretösszeg, majd 2025 végén egy hasonló nagyságrendű összeg is.

Jelenleg 2026 augusztusa a következő kritikus határidő, ameddig Magyarország minden mérföldkövet teljesítenie kell. 

Visszalépés a szuverenitásban

Rendezetlen még a Szijjártó Péter külügyminiszter által február elején indított bírósági eljárás sorsa is. A kereset az energiamix feletti nemzeti szuverenitásra hivatkozva támadja az uniós szankciós rendeletet. A kormány az országgyűlési választások eredményétől tette függővé a per folytatását.

Most a Magyar Péter vezette új kormány és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közötti tárgyalásokon dől el, hogy Budapest visszavonja-e a keresetet egy megállapodás érdekében, vagy folytatja a jogi eljárást.

Az előbbi esetben ez szuverenitási visszalépést jelentene, míg az utóbbi hosszadalmas eljárást és a források elvesztésének kockázatát vonhatja maga után – holott Magyar Péter választási kampányában éppen az uniós pénzek megszerzését ígérte.

Augusztusig eldől, sikerül-e hazahozni a még fennmaradó milliárdos forrásokat, és ha igen, milyen engedményeket kell tennie ezért a Tisza-kormánynak Brüsszel felé.

Nyitókép forrása: JOHN THYS / POOL / AFP

***

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Cogito ergo sum
•••
2026. április 30. 13:35 Szerkesztve
massivement5 Valóság tagadásból jeles! Agyi funkciód zéró kólásdoboz mértékű IQ. lopás részetekről volt. Logó, Párt, bennfentes kereskedés, tokatábornok villája összes celebetek Dubajozása ezek a tények. Lehet visítani, hogy nem igaz, mert a "független" tényellenőrök kussolnak.
Válasz erre
0
1
tapir32
2026. április 30. 13:32
Mindenki annyi engedményt zsarol ki Magyar Péterből amennyit nem szégyell.
Válasz erre
0
1
duro_dorka
2026. április 30. 13:29
A sok mocsok tiszás most kárörömködik. Várjuk meg 2027-et...
Válasz erre
1
1
RWG1
2026. április 30. 13:28
Egyszerűen nem értem miért itt a mandin tolja a hülyeségeit a sok okos tojás tisztás. Gyerekek menjetek a hvg-re vagy van még egykét olcsó kocsma ahol kannás bort mérnek,ott találtok partnereket.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!