Ketyeg az óra: veszélyben Magyar Péter egyik legnagyobb ígérete

Az Európai Unió az orosz–ukrán háború 2022-es kitörését követően tűzte ki célul az orosz energiahordozóktól való függőség megszüntetését. Az átállást több százmilliárd eurós támogatási programokkal igyekezett finanszírozni, ám a folyamat nem csak energetikai, hanem politikai konfliktusforrássá is vált, mivel összekapcsolódott a Brüsszel és Budapest között évek óta zajló jogállamisági vitával – írja a Magyar Nemzet.

Az Európai Unió február elején jogilag is kötelezővé tette az orosz energiahordozók fokozatos kivezetését. A REPowerEU rendelet szerint a tagállamoknak 2027 szeptember végéig le kell állítaniuk az orosz csővezetékes földgázimportot, míg az orosz LNG-behozatalt 2026 végéig kell megszüntetniük.