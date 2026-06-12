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nav nemzeti adó - és vámhivatal influenszerek kezdetben

Lebuktak a népszerű TikTokkerek: megpróbálták kijátszani a törvényt, hogy ne kelljen adót fizetni

2026. június 12. 08:34

Bár az influenszerek kezdetben nem működtek együtt, végül elismerték tartalomgyártásból származó bevételeiket.

2026. június 12. 08:34
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Két népszerű TikTok-tartalomgyártó akadt fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzőinek szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a platformok üzemeltetőitől érkezett összegeket gyermekeik bankszámlájára utaltatták - közölte a hatóság pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártók YouTube-on és TikTokon szerzett bevételeit vizsgálta az adóhivatal: az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével.

Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, és nem vallották be online tevékenységükből származó jövedelmeiket sem, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták.

Bár az influenszerek kezdetben nem működtek együtt, végül elismerték tartalomgyártásból származó bevételeiket ţ tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy a tartalomgyártásból, közösségimédia-platformokról vagy egyéb online szolgáltatásokból származó bevételek ugyanúgy adókötelesek, mint bármely más jövedelem, az adóköteles tevékenységhez pedig adószámot kell igényelni.

A be nem vallott jövedelem után pedig pótlólag meg kell fizetni az szja-t, a szochót (szociális hozzájárulási adó), s ezen túl a bevételeiket illegálisan eltitkoló influenszerek – akár 200 százalékos mértékű – adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Aki adószámot is „elfelejt” igényelni, annak terhére a mulasztása miatt egymillió forintos bírságot is kiszabhat a NAV.

(MTI)

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

Összesen 5 komment

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kbs-real
2026. június 12. 10:57
Népszerű videóik elsősorban arról szóltak, hogy "az én adómból ne fizessék..."
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0
0
csakazigaz-az1xbiztos
2026. június 12. 10:22
Ó, és még hány ilyen adókerülő mocsok szar embert/?/ lehetne elkapni a NAV-nak. Most megint egy olyan világ jön, ahol a tiszteségesen bejelentett, nem feketén zsebbe fizetett embereket zsigerelik ki, hogy működni tudjon valahogyan ez az ország.
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0
0
gullwing
2026. június 12. 09:25
tartalomgyártás = szar és fos ....
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1
0
nuevas-reglas
2026. június 12. 09:05
majd tiktokkolnak vmi adoparadicsombol NAV meg megbaszhatja magat
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0
4
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