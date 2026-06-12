Lebuktak a népszerű TikTokkerek: megpróbálták kijátszani a törvényt, hogy ne kelljen adót fizetni

Két népszerű TikTok-tartalomgyártó akadt fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzőinek szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a platformok üzemeltetőitől érkezett összegeket gyermekeik bankszámlájára utaltatták - közölte a hatóság pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártók YouTube-on és TikTokon szerzett bevételeit vizsgálta az adóhivatal: az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével.