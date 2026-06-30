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kormány nav fidesz cosa nostra

Az előző kormányt maffiának tartom, arról meg nagyvonalúan megfeledkezem, hogy az előző kormánynak dolgoztam

2026. június 30. 06:20

(Pardon: „dolgoztam”).

2026. június 30. 06:20
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Hont András
Hont András
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„Zárásként a mai naphoz. Délután a miniszterelnök arról beszélt a  m̶a̶g̶y̶a̶r̶ ̶p̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶b̶e̶n̶ a Fővárosi Nagycirkuszban, hogy a »szervezett bűnözés, a magyar Cosa Nostra működtetése tartotta össze a Fideszt«. Ugyanaznap a Fidesz-kormány adóhatóságának elnökhelyettesét a pénzügyminiszter kinevezi a NAV elnökének. Na, most, ha az előző kormányt maffiának tartom, arról meg nagyvonalúan megfeledkezem, hogy az előző kormánynak dolgoztam (pardon: »dolgoztam«), akkor a saját kormányomat minek kell tartanom, ha az annak a szervezetnek a második emberét emeli az elsővé, amelyik a maffiának beszedte a pénzt? 

(Szeretném megjegyezni, hogy a poszt semmilyen módon nem érinti Tamásné Czinege Csilla személyét és szakmai képességeit, mert őt nem ismerem, a szakmaiságát meg nem tudom megítélni. Csak az abszolút filmszínház dramaturgiai baklövésére igyekeztem rámutatni).”

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 27 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. június 30. 09:02
A szektaszarok képtelenek felfogni az olyan cikkeket , amik nem tőmondatokból állnak!
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0
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zsocc44
2026. június 30. 08:52
..--.. 2026. június 30. 08:24 -zsoltkom- Csak óvatosan tiszás bonobó! Megkérdőjelezed Julien király igazát? Nocsak, nocsak! A tények nem zavarnak össze téged sem! Jogod van hülyének lenni! De te bántóan visszaélsz ezzel a joggal!
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0
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states-2
2026. június 30. 08:48
Létezik, hogy ez az elmebeteg kommunista-globalista ukrán és brüsszeli ügynökkormány, élén ezzel a pszichopatával 4 évig hatalmon lesz? Mert ez a második Trianon.
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Ernest01
2026. június 30. 08:31
A Gyucsány meg "mester", faszfej?
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