„Zárásként a mai naphoz. Délután a miniszterelnök arról beszélt a m̶a̶g̶y̶a̶r̶ ̶p̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶b̶e̶n̶ a Fővárosi Nagycirkuszban, hogy a »szervezett bűnözés, a magyar Cosa Nostra működtetése tartotta össze a Fideszt«. Ugyanaznap a Fidesz-kormány adóhatóságának elnökhelyettesét a pénzügyminiszter kinevezi a NAV elnökének. Na, most, ha az előző kormányt maffiának tartom, arról meg nagyvonalúan megfeledkezem, hogy az előző kormánynak dolgoztam (pardon: »dolgoztam«), akkor a saját kormányomat minek kell tartanom, ha az annak a szervezetnek a második emberét emeli az elsővé, amelyik a maffiának beszedte a pénzt?

(Szeretném megjegyezni, hogy a poszt semmilyen módon nem érinti Tamásné Czinege Csilla személyét és szakmai képességeit, mert őt nem ismerem, a szakmaiságát meg nem tudom megítélni. Csak az abszolút filmszínház dramaturgiai baklövésére igyekeztem rámutatni).”