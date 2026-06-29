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nav elnök Kármán András

Kármán András bejelentette, ki lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke

2026. június 29. 10:58

A szakember a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört.

2026. június 29. 10:58
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Kinevezése után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört. A NAV adószakmai elnökhelyettesének pedig Czöndör Szabolcsot javasolja Kármán András pénzügyminiszter – tájékoztatta az MTI-t a Pénzügyminisztérium (PM) hétfőn.

Emlékeztettek, a NAV korábbi elnökének megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt. Azóta az elnöki feladat- és hatásköröket az adószakmai feladatokért felelős elnökhelyettes látja el.

Tamásné Czinege Csilla közgazdász, adótanácsadó, könyvvizsgáló. Több évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett az adóigazgatás, az adóellenőrzés és az adózás szervezetirányításának területén. Szakmai vezetésével valósult meg az adminisztrációs terheket jelentősen csökkentő, előre kitöltött bevallások rendszere. Vezetői munkája középpontjában az ügyfélközpontú, digitális és adatvezérelt adóhatósági működés, a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések, valamint a szervezeti és működési innovációk megvalósítása áll. Célja egy olyan adóhivatal, amely a jogkövető adózók számára egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosít, miközben hatékonyan védi a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt – áll a PM közleményében.

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(MTI)

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 14 komment

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makapaka2
2026. június 29. 13:52
Egész biztosan az is egy kártékony alak, mint a többiek is mind, akik pozíciót kaptak!
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rasdi1
2026. június 29. 13:00
"Célja egy olyan adóhivatal, amely a jogkövető adózók számára egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosít, miközben hatékonyan védi a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt." Csodáltam volna, ha nem ezt írja, mondja.
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0
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madre79
2026. június 29. 12:25
Kéne egy Tisza családfát csinálni, hogy kinek ki a rokona, haverja, ismerőse, etc.
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5
0
states-2
2026. június 29. 11:56
Kólásdobozt mindenhova.
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9
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