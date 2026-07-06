Videón a rajtaütés: lőfegyvereket és dohányterméket foglalt le a készenléti rendőrség egy koszovói buszon

Ezeket három zacskó, zárjegy nélküli cigarettával próbálták elfedni, emellett a busz 12 utasától is zárjegy nélküli dohánytermékeket foglaltak le.

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a lefoglalt tárgyak gáz- és riasztófegyverekből átalakított, 7,65 milliméteres kaliberű éles lőfegyverek; az egyikben hat lőszer is volt.

A nyomozók egy 42 éves férfit, a busz egyik vezetőjét lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását – áll a közleményben.