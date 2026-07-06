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nemzeti adó - és vámhivatal készenléti rendőrség busz

Videón a rajtaütés: lőfegyvereket és dohányterméket foglalt le a készenléti rendőrség egy koszovói buszon

2026. július 06. 09:19

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a vezető melletti ülések alatt kialakított gyári rekeszben négy fegyvernek látszó tárgyat találtak.

2026. július 06. 09:19
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Lőfegyvereket és dohányterméket foglaltak le egy menetrend szerinti nemzetközi buszon – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) hétfőn a police.hu oldalon.

Közleményük szerint még június 24-én az M5-ös autópálya balástyai lehajtójánál vizsgáltak át egy koszovói autóbuszt, mert felmerült a gyanú, hogy a járműben illegális termékeket hoztak be Magyarország területére.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a vezető melletti ülések alatt kialakított gyári rekeszben négy fegyvernek látszó tárgyat találtak.

Ezeket három zacskó, zárjegy nélküli cigarettával próbálták elfedni, emellett a busz 12 utasától is zárjegy nélküli dohánytermékeket foglaltak le.

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a lefoglalt tárgyak gáz- és riasztófegyverekből átalakított, 7,65 milliméteres kaliberű éles lőfegyverek; az egyikben hat lőszer is volt.

A nyomozók egy 42 éves férfit, a busz egyik vezetőjét lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: police.hu

 

Összesen 8 komment

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Sorrend:
billysparks
2026. július 06. 11:35
Valószínűleg nem Ukrajna volt a vég cél.
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0
0
kapor tyütyü
2026. július 06. 11:34
Nem értem, mi ebben a hír? Lehet, hogy nem minden csempész koszovói albán, de minden koszovói albán fegyver- és kábítószer-csempész. Ez valami újdonság a magyar vámszerveknek? Végülis... Ugye, ki megy el vámosnak? Aki gyengébb mint egy katona, gyávább mint egy tűzoltó, és hülyébb mint egy rendőr.
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1
0
Mates
2026. július 06. 10:34
fegyvernek látszó tárgyat találtak. Ezeket három, zacskónak látszó, zárjegy nélkülinek tűnő cigarettának látszó valamivel próbálták elfedni, emellett a busz 12 utasától is zárjegy nélküli dohányterméknek látszó anyagot foglaltak le.
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1
0
Mates
2026. július 06. 10:30
Készenléti Rendőrség: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a vezető melletti ülések alatt kialakított gyári rekeszben négy fegyvernek látszó tárgyat találtak. Ezeket három zacskó, zárjegy nélküli cigarettával próbálták elfedni, emellett a busz 12 utasától is zárjegy nélküli dohánytermékeket foglaltak le. TEK: Százmilliós aranyszállítmányt foglaltak le.
Válasz erre
1
0
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