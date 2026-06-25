„Az új kormány épp azokkal szemben akar erőszakosan fellépni, akik hazánk biztonságáért dolgoztak” – itt a Fidesz nyilatkozata az aranykonvoj-ügyről

„A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából több ezer milliárd forintnak megfelelő valuta áramlott Magyarországon keresztül, melyet az uniós jogszabályok alapján igazolt pénznek kellett tekinteni” – közölte a Fidesz-frakció. A pénzek mozgatásában rendszeresen közreműködtek az ukrán katonaság és titkosszolgálat emberei. Márciusban a magyar nemzetbiztonsági szervek egy hónapok óta tartó feltáró munkát követően feljelentést tettek pénzmosás gyanúja miatt, mely gyanút az ügyészség megalapozottnak talált, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölte ki a nyomozás lefolytatására – tették hozzá.

Ez a nyomozás a mai napig folyamatban van. A nyomozás elsődleges célja nem a pénz mozgatásának vizsgálata, hanem a pénz eredetének es felhasználásának feltárása.

Ennek a nyomozásnak a keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az egyik szállítmányt megállították, majd a TEK közreműködésével a büntetőeljárásról szóló törvény előírásait betartva szemlét végeztek és tanúk kihallgatását folytatták le. Ennek a kérdéskörnek a tisztázása Magyarország nemzetbiztonsági érdeke – olvasható a közleményben.