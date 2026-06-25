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nemzeti adó - és vámhivatal fidesz nyomozás

„Az új kormány épp azokkal szemben akar erőszakosan fellépni, akik hazánk biztonságáért dolgoztak” – itt a Fidesz nyilatkozata az aranykonvoj-ügyről

2026. június 25. 18:19

A legnagyobb ellenzéki párt szerint a nyomozás elsődleges célja nem a pénz mozgatásának vizsgálata, hanem a pénz eredetének és felhasználásának feltárása.

2026. június 25. 18:19
ukrán aranykonvoj

„A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából több ezer milliárd forintnak megfelelő valuta áramlott Magyarországon keresztül, melyet az uniós jogszabályok alapján igazolt pénznek kellett tekinteni” – közölte a Fidesz-frakció. A pénzek mozgatásában rendszeresen közreműködtek az ukrán katonaság és titkosszolgálat emberei. Márciusban a magyar nemzetbiztonsági szervek egy hónapok óta tartó feltáró munkát követően feljelentést tettek pénzmosás gyanúja miatt, mely gyanút az ügyészség megalapozottnak talált, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölte ki a nyomozás lefolytatására – tették hozzá.

Ez a nyomozás a mai napig folyamatban van. A nyomozás elsődleges célja nem a pénz mozgatásának vizsgálata, hanem a pénz eredetének es felhasználásának feltárása.

Ennek a nyomozásnak a keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az egyik szállítmányt megállították, majd a TEK közreműködésével a büntetőeljárásról szóló törvény előírásait betartva szemlét végeztek és tanúk kihallgatását folytatták le. Ennek a kérdéskörnek a tisztázása Magyarország nemzetbiztonsági érdeke – olvasható a közleményben. 

Ezzel szemben az új kormány, – hallgatva az ukrán hangokra – épp azokkal szemben akar erőszakosan fellépni, akik hazánk biztonságáért dolgoztak.

Felháborító, hogy a magyar miniszterelnök és sokszor a média is, az ügyészség munkája során keletkezett információkkal próbálja befolyásolni az eljárásokat, elsősorban az ukrán érdekek mentén. Egy napra egy koncepciós eljárás már nem elegendő az új hatalomnak – zárul a közlemény, ami Magyar Péter miniszterelnök, illetve a sajtóban megjelent találgatásokra reagált.

 

Nyitókép: MTI/Magyarország Kormánya

 

Összesen 112 komment

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2026. június 27. 07:43 Szerkesztve
Nem kell itt meglepődni, MP ezúttal is jól bevált receptet követ. Abban bízik, hogy Orbán, a koncepciós eljárástól tartva, nem mer majd hazajönni a foci VB-ről, és így végleg kiiktathatja. Az emigrációt pedig beismerő vallomásként lobogtatná a gleichschaltolt cselédsajtó. Hasonlóan, ahogy Nagy Ferencet kényszerítették emigrációba Rákosiék.
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evpus
2026. június 26. 18:48
Ukrán lopott pénz, amit a gőgös gúnárnak küldtek 2 éven át.
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martens
2026. június 26. 18:33
Ebből a Fostos és bandája is kapott.
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1
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boomaire
2026. június 26. 13:00
Egy másik cikk margójára: Lengyelország megfosztotta Zelenszkijt kitüntetésétől rtv.rs/hu/eur%C3%B3pa/lengyelorsz%C3%A1g-megfosztotta-zelenszkijt-a-feh%C3%A9r-sas-rendt%C5%91l_1723458.html "A kitüntetés visszavonásának hátterében az áll, hogy az ukrán vezetés nemrég egy katonai egységet az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) hőseiről nevezett el. Az UPA történelmi megítélése továbbra is rendkívül érzékeny kérdés Lengyelországban. Varsó szerint a szervezet felelős a második világháború idején több tízezer lengyel civil lemészárlásáért Volhíniában és Kelet-Galíciában, ezért a lengyel politikai vezetés élesen bírálta Kijev döntését." A lengyel lakosság többségében éppen most tudatosult, hogy mit is jelentett Putyinnak az a kijelentése, hogy az Ukrajna elleni 2022-es invázió egyik fő indoka az ország „nácitlanítása” (denacifikáció). A nyugati propaganda ezt hazugságnak nevezte, de a világ szembesülhet azzal, hogy a kijevi kormányzatot szélsőséges nacionalisták és neonácik irányítják.
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