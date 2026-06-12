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vb 2026 Kanada Egyesült Államok

Kanada is bemutatkozik, de Amerika miatt már éjszakázni kell – íme, a vb második napjának programja!

2026. június 12. 07:58

A világbajnokság második napján újabb két mérkőzést rendeznek. A mexikóiak után bemutatkozik a másik két házigazda, az Egyesült Államok és Kanada válogatottja is.

2026. június 12. 07:58
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Csütörtök este a Mexikó–Dél-Afrika (2–0) mérkőzéssel kezdődött, majd péntek hajnalban a Dél-Korea–Csehország (2–1) találkozóval folytatódott az idei labdarúgó-világbajnokság, amelynek a második napján újabb két meccsre kerül sor: a mexikóiak után bemutatkozik a másik két rendező ország nemzeti csapata is.

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A B-csoportban Kanada péntek este Bosznia-Hercegovinával csap össze Torontóban, míg a D jelű négyesben szombat hajnalban az Egyesült Államok válogatottja Paraguayjal mérkőzik meg Los Angelesben.

Az igazi nagyüzem a hétvégén indul be, a helyi idő szerint szombati és vasárnapi programban már négy-négy meccs szerepel.

FOCI VB 2026, A 2. NAP PROGRAMJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
Péntek, 21.00: Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto (Tv: M4 Sport)
D-CSOPORT
Szombat, 3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport)

Nyitókép: ALFREDO ESTRELLA / AFP

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