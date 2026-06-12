Kanada is bemutatkozik, de Amerika miatt már éjszakázni kell – íme, a vb második napjának programja!

Csütörtök este a Mexikó–Dél-Afrika (2–0) mérkőzéssel kezdődött, majd péntek hajnalban a Dél-Korea–Csehország (2–1) találkozóval folytatódott az idei labdarúgó-világbajnokság, amelynek a második napján újabb két meccsre kerül sor: a mexikóiak után bemutatkozik a másik két rendező ország nemzeti csapata is.