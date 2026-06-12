Kanada is bemutatkozik, de Amerika miatt már éjszakázni kell – íme, a vb második napjának programja!

Mutatjuk a több mint száz meccses világbajnokság programját – ezeket a csapatokat látjuk emberi időben
Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
A világbajnokság második napján újabb két mérkőzést rendeznek. A mexikóiak után bemutatkozik a másik két házigazda, az Egyesült Államok és Kanada válogatottja is.
Csütörtök este a Mexikó–Dél-Afrika (2–0) mérkőzéssel kezdődött, majd péntek hajnalban a Dél-Korea–Csehország (2–1) találkozóval folytatódott az idei labdarúgó-világbajnokság, amelynek a második napján újabb két meccsre kerül sor: a mexikóiak után bemutatkozik a másik két rendező ország nemzeti csapata is.
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A B-csoportban Kanada péntek este Bosznia-Hercegovinával csap össze Torontóban, míg a D jelű négyesben szombat hajnalban az Egyesült Államok válogatottja Paraguayjal mérkőzik meg Los Angelesben.
Az igazi nagyüzem a hétvégén indul be, a helyi idő szerint szombati és vasárnapi programban már négy-négy meccs szerepel.
FOCI VB 2026, A 2. NAP PROGRAMJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
Péntek, 21.00: Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto (Tv: M4 Sport)
D-CSOPORT
Szombat, 3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: ALFREDO ESTRELLA / AFP