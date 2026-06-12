Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
migrációkutató intézet európai unió migrációs paktum migráció nyugat

Jön a migrációs paktum – Magyarország sem marad ki az új rendszerből

2026. június 12. 08:07

Az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi paktuma hazánknak is komoly feladatokat ad, az új rendszer ráadásul jóval költségesebb lehet az eddiginél.

2026. június 12. 08:07
null

Életbe lép az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi paktuma, ami Magyarország számára nem kedvező – erről beszélt Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, aki szerint hazánknak több mint 7700 menedékkérő befogadására alkalmas infrastruktúrát kell kiépítenie és fenntartania, miközben egyelőre kérdéses, hogyan működik majd a rendszer egy újabb migrációs válsághelyzet esetén.

Dócza a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, az új rendszer ráadásul jóval költségesebb lehet az eddiginél. Akkor is üzemeltetni kell, ha egyetlen menedékkérő sem tartózkodik ezekben a létesítményekben. A vezető elemző felhívta a figyelmet, hogy 

amennyiben a frontországok nem tartanak igényt technikai támogatásra, akkor kérhetik a tagországoktól a menedékkérők átvételét vagy az egy bevándorló után fizetendő napi 20 ezer eurós pénzügyi hozzájárulást.

A szakértő szerint a migrációs paktum valódi próbája egy újabb tömeges migránsáradat esetén következhet el. Mint mondta, 

egyelőre nem látható, hogy a rendszer miként működne egy, a 2015-öshöz hasonló válsághelyzetben, különösen annak fényében, hogy az uniós tagállamok felkészültsége még nem teljes. 

Rámutatott arra is, hogy több országban késik a szükséges jogszabályok átültetése, és a biometrikus Eurodac adatbázis fejlesztése is jelentős lemaradásban van. A vezető elemző tájékoztatott: hosszabb távon az Európai Unió egyre erősebben igyekszik bevonni a Nyugat-Balkánt az illegális migráció kezelésébe. 

Ennek részeként bővítik az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex hatásköreit, valamint fokozzák az együttműködést Szerbiával, Bosznia-Hercegovinával és Észak-Macedóniával. A cél többek között a határőrizeti együttműködés javítása, a vízumpolitikák uniós normákhoz igazítása és a visszafogadási megállapodások hatékonyabb végrehajtása.

Emlékeztetett arra, hogy a nyugat-balkáni útvonalon tavaly 42 százalékkal csökkent az illegális migráció, míg az idei év első hónapjaiban további visszaesést regisztráltak. Figyelmeztetett, hogy 

a közel-keleti fejlemények, különösen az iráni helyzet, illetve az afgán migráció újabb nyomást helyezhetnek Európára. 

Az afgán állampolgárok továbbra is a legnagyobb létszámban érkező csoportok közé tartoznak, miközben Irán és Pakisztán tovább folytatja a kitoloncolásokat.

Ismert, az unió egységes, kötelező rendszert hoz létre a menedékkérők tagállamok közti elosztására, ami június 12-én, azaz ma lép életbe. 

A portál felidézte, hogy 

tavaly az EU-ban 669 400 első alkalommal benyújtott menedékkérelmet és 178 000 szabálytalan határátlépést regisztráltak. 

A helyzet óriási nyomást helyez az öt, az úgynevezett középső mediterrán útvonal mentén fekvő tagállamra: 

  • Spanyolországra, 
  • Olaszországra, 
  • Franciaországra, 
  • Németországra 
  • és Görögországra. 
Fotó: Magyar Nemzet

A paktum értelmében a migrációs nyomás alatt álló országokkal való szolidaritás értelmében a tagállamoknak három lehetőségük van:

  • menedékkérők átvétele, 
  • technikai támogatás 
  • vagy pénzügyi hozzájárulás. 

Minden tagállam maga dönti el, hogy mit vállal. Az Európai Bizottság felmérése szerint azonban Magyarország semmilyen érdemi migrációs nyomásnak nincs kitéve. Ennek megfelelően 

a magyar kormánynak arányos módon kellene hozzájárulni a probléma kezeléséhez vagy bevándorlók befogadásával, vagy pénzügyi hozzájárulással.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nuttika
2026. június 12. 11:00
"recipp 2026. június 12. 08:37 .Az EU ban sose volt és nemis lesz kötelező befogadás mindig is önkéntes volt aki befogad pénzt kap érte a nem fogadóktól" Már ezzel a kezdéssel ellőtted az, hogy nem önkéntes. Az önkéntes az, amikor nincsen semmilyen nyomás rajtad, hogy ha nem teszel így, hátrány ér, hanem magadtól teszed. Azzal, hogy neked fizetni kell, azzal igenis nyomás van rajtad, tehát nem önkéntes, hanem kierőszakolt. De lefordítom neked, hogy értsd: Önkéntesen engedheted, hogy beköltöztessem hozzád a rokonaimat, vagy ha nem, akkor fizetsz nekünk. Ez szerinted önkéntes?
Válasz erre
0
0
donciccio-2
2026. június 12. 10:44
a tiszás kommentelőket kérem írják meg hány migránst fogadnak be a családjaikhoz
Válasz erre
1
0
polárüveg
2026. június 12. 09:57
Pénzt ígérve, az ablakba téve, talán már rég Ukrajnába küldve; - erre a mézesmadzagra Magyarországon kívülre került annak eldöntése, kik és mennyien jöhetnek idegenek Magyarországra magyarok terhére eltartásra. Az eddigi ukrán valódi menekültek az ebbe nem számítódik bele, az marad továbbra is. Na ez az igazi rendszerváltás. Szeretném, ha az erre szavazók fogadnák be, és finanszíroznák őket. Hogy legyen következménye a felősségteljes döntésüknek. Lehet továbbra is táncikázós bulizós ünneplést szervezni ennek örömére, mert ebben is megdöntötték a gaz Orbán-rendszert. Hurrá, ugye?
Válasz erre
2
0
Ergit
2026. június 12. 09:45
Ukrán menekülteket, akik már itt élnek, őket miért nem lehet beleszámolni a 7700 migráns mennyiségbe???
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!