Jön a migrációs paktum – Magyarország sem marad ki az új rendszerből

Életbe lép az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi paktuma, ami Magyarország számára nem kedvező – erről beszélt Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, aki szerint hazánknak több mint 7700 menedékkérő befogadására alkalmas infrastruktúrát kell kiépítenie és fenntartania, miközben egyelőre kérdéses, hogyan működik majd a rendszer egy újabb migrációs válsághelyzet esetén.

Dócza a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, az új rendszer ráadásul jóval költségesebb lehet az eddiginél. Akkor is üzemeltetni kell, ha egyetlen menedékkérő sem tartózkodik ezekben a létesítményekben. A vezető elemző felhívta a figyelmet, hogy