Azonnali jelentést kért Magyar Péter az M1-es autópályán kialakult közlekedésbiztonsági helyzetről

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Nyolc ember halálát okozták a péntek hajnali, M1-es autópályán történt események. A miniszterelnök azonnali jelentést kért a közlekedésbiztonsági helyzetről.
A miniszterelnök azonnali jelentést kér az autópálya-terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről az M1-es autópályán történt péntek hajnali baleset miatt.
A ma hajnali tragikus baleset és a beérkező jelzések miatt azonnali jelentést kérek az autópálya-koncesszor által elrendelt terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről”
– fogalmazott Magyar Péter a Facebook-oldalán.
Két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében, nyolcan meghaltak – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy péntek hajnalban 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerében; a jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.
Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak; a kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.
(MTI)
Nyitókép: M7 – M1 autópálya figyelő Facebook-oldala