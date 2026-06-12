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Magyar Péter m1 autópálya baleset

Azonnali jelentést kért Magyar Péter az M1-es autópályán kialakult közlekedésbiztonsági helyzetről

2026. június 12. 09:16

Nyolc ember halálát okozták a péntek hajnali, M1-es autópályán történt események. A miniszterelnök azonnali jelentést kért a közlekedésbiztonsági helyzetről.

2026. június 12. 09:16
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A miniszterelnök azonnali jelentést kér az autópálya-terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről az M1-es autópályán történt péntek hajnali baleset miatt.

A ma hajnali tragikus baleset és a beérkező jelzések miatt azonnali jelentést kérek az autópálya-koncesszor által elrendelt terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről” 

– fogalmazott Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében, nyolcan meghaltak – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy péntek hajnalban 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerében; a jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak; a kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

(MTI)

Nyitókép: M7 – M1 autópálya figyelő Facebook-oldala

 

 

 