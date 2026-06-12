Apartheiddel vádolta Izraelt az EU külpolitikai főképviselője

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Dél-Afrika régi rendszere jutott eszébe Kaja Kallasnak Izraelről.
Kaja Kallas magas szintű mexikói tárgyalásokon Izraelt Dél-Afrika rasszista apartheid korszakához hasonlította, szakítva az EU hivatalos külpolitikájával – írja az Euractiv.
A megjegyzés akkor hangzott el, amikor az általa vezetett Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) példátlan mértékű kritikával néz szembe azzal kapcsolatban,
hogy alkalmas-e a céljai elérésére Donald Trump második ciklusa alatt, az egyre nagyobb geopolitikai bizonytalanság közepette.
Kallas, Észtország volt miniszterelnöke és az EU jelenlegi külpolitikai főképviselője május 20. és 22. között Mexikóvárosba utazott egy magas rangú EU-küldöttség tagjaként.
A mexikói kormány képviselőivel folytatott zárt ajtók mögötti és bizalmas találkozók során Kaja Kallas Izrael gázai és ciszjordániai palesztinokkal szembeni bánásmódját Dél-Afrika rasszista apartheid politikájához hasonlította, amely az 1990-es évek elején ért véget. Tisztviselők és diplomaták, köztük a találkozón jelenlévők is, az Euractivnak elmondták, hogy Kallas leírta, mennyire meghatotta egy tavalyi dél-afrikai látogatás és a fővárosban, Johannesburgban található apartheid múzeum.
Dél-Afrikában szigorú állami politika uralkodott a fehérek és feketék közötti erőszakos faji szegregációról, amelyet apartheid néven ismertek, és amely 1948-tól az 1990-es évek elejéig tartott, mielőtt Nelson Mandeláék megbuktatták volna.
Az a vád, hogy Izrael politikája és katonai fellépése a Hamász 2023. októberi támadásait követően a palesztinokkal, vagyis arabokkal szembeni apartheid-típusú rasszizmus politikájában gyökerezik, rendkívül vitatott – teszi hozzá az Euractiv.
Bár az ír és a spanyol kormány részéről néha elhangzik ez a vád, de az EU messze elkerülte az ilyen állításokat, amelyeket többek között Németország és Franciaország is kategorikusan elutasított.
Az apartheid-vád képezi Dél-Afrika hágai Nemzetközi Bíróságon indított perének az alapját is:
szerintük Izrael megsértette a Gázai övezetben a népirtásról szóló egyezmény szerinti kötelezettségeit.
Az EU politikájával összhangban Kallas elismerte Izrael önvédelemhez való jogát, de kijelentette, hogy a válasznak arányosnak kell lennie; miközben bírálta az izraeli telepeket Ciszjordániában, mivel azok aláássák a kétállami megoldás lehetőségét.
„Az EU kritikusan viszonyul Izraelhez és támogatja a kétállami megoldást. Az apartheiddel való összehasonlítás elfogadhatatlan, és nem az EU politikája. Nagy probléma, ha ilyen kijelentéseket tesz, miközben hivatalosan képviseli az EU-t a világ színpadán” – fogalmazott egy EU-diplomata.
Kaja Kallas irodáját hétfőn kérték válaszra, de nem kívántak nyilatkozni, sem megerősíteni, sem cáfolni a jelentést.
Fotó: Olivier Matthys