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Izrael Kaja Kallas Európai Unió

Apartheiddel vádolta Izraelt az EU külpolitikai főképviselője

2026. június 12. 09:28

Dél-Afrika régi rendszere jutott eszébe Kaja Kallasnak Izraelről.

2026. június 12. 09:28
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Kaja Kallas magas szintű mexikói tárgyalásokon Izraelt Dél-Afrika rasszista apartheid korszakához hasonlította, szakítva az EU hivatalos külpolitikájával – írja az Euractiv.

A megjegyzés akkor hangzott el, amikor az általa vezetett Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) példátlan mértékű kritikával néz szembe azzal kapcsolatban, 

hogy alkalmas-e a céljai elérésére Donald Trump második ciklusa alatt, az egyre nagyobb geopolitikai bizonytalanság közepette.

Kallas, Észtország volt miniszterelnöke és az EU jelenlegi külpolitikai főképviselője május 20. és 22. között Mexikóvárosba utazott egy magas rangú EU-küldöttség tagjaként.

A mexikói kormány képviselőivel folytatott zárt ajtók mögötti és bizalmas találkozók során Kaja Kallas Izrael gázai és ciszjordániai palesztinokkal szembeni bánásmódját Dél-Afrika rasszista apartheid politikájához hasonlította, amely az 1990-es évek elején ért véget. Tisztviselők és diplomaták, köztük a találkozón jelenlévők is, az Euractivnak elmondták, hogy Kallas leírta, mennyire meghatotta egy tavalyi dél-afrikai látogatás és a fővárosban, Johannesburgban található apartheid múzeum.

Dél-Afrikában szigorú állami politika uralkodott a fehérek és feketék közötti erőszakos faji szegregációról, amelyet apartheid néven ismertek, és amely 1948-tól az 1990-es évek elejéig tartott, mielőtt Nelson Mandeláék megbuktatták volna.

Az a vád, hogy Izrael politikája és katonai fellépése a Hamász 2023. októberi támadásait követően a palesztinokkal, vagyis arabokkal szembeni apartheid-típusú rasszizmus politikájában gyökerezik, rendkívül vitatott – teszi hozzá az Euractiv.

Bár az ír és a spanyol kormány részéről néha elhangzik ez a vád, de az EU messze elkerülte az ilyen állításokat, amelyeket többek között Németország és Franciaország is kategorikusan elutasított.

Az apartheid-vád képezi Dél-Afrika hágai Nemzetközi Bíróságon indított perének az alapját is: 

szerintük Izrael megsértette a Gázai övezetben a népirtásról szóló egyezmény szerinti kötelezettségeit.

Az EU politikájával összhangban Kallas elismerte Izrael önvédelemhez való jogát, de kijelentette, hogy a válasznak arányosnak kell lennie; miközben bírálta az izraeli telepeket Ciszjordániában, mivel azok aláássák a kétállami megoldás lehetőségét.

„Az EU kritikusan viszonyul Izraelhez és támogatja a kétállami megoldást. Az apartheiddel való összehasonlítás elfogadhatatlan, és nem az EU politikája. Nagy probléma, ha ilyen kijelentéseket tesz, miközben hivatalosan képviseli az EU-t a világ színpadán” – fogalmazott egy EU-diplomata.

Kaja Kallas irodáját hétfőn kérték válaszra, de nem kívántak nyilatkozni, sem megerősíteni, sem cáfolni a jelentést.

Fotó: Olivier Matthys

 

Összesen 13 komment

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nempolitizalok-0
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2026. június 12. 11:05 Szerkesztve
Ez most derült ki számukra? Izraelben szerintem mióta megalakult apartheid rendszer van. Ezt a zsidók is azonnal észrevennék, ha más országok változtatás, súlyosbítás nélkül vennék át az ottani rendszert. Azaz nem kell több mint ami ott van.
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martens
2026. június 12. 10:53
Néhány feles után jönnek a gondolatok.
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survivor
2026. június 12. 10:53
Kaja: a zsidó es az arab is SZEMITA. Belügy...
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kbs-real
2026. június 12. 10:47
Mindenre alkalmatlan kvótapicsa. Na, jó, nem mindenre. De azokért az érdemekért nem szokás ilyen magas posztokat osztogatni.
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