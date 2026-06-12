Apartheiddel vádolta Izraelt az EU külpolitikai főképviselője

Kallas, Észtország volt miniszterelnöke és az EU jelenlegi külpolitikai főképviselője május 20. és 22. között Mexikóvárosba utazott egy magas rangú EU-küldöttség tagjaként.

A mexikói kormány képviselőivel folytatott zárt ajtók mögötti és bizalmas találkozók során Kaja Kallas Izrael gázai és ciszjordániai palesztinokkal szembeni bánásmódját Dél-Afrika rasszista apartheid politikájához hasonlította, amely az 1990-es évek elején ért véget. Tisztviselők és diplomaták, köztük a találkozón jelenlévők is, az Euractivnak elmondták, hogy Kallas leírta, mennyire meghatotta egy tavalyi dél-afrikai látogatás és a fővárosban, Johannesburgban található apartheid múzeum.

Dél-Afrikában szigorú állami politika uralkodott a fehérek és feketék közötti erőszakos faji szegregációról, amelyet apartheid néven ismertek, és amely 1948-tól az 1990-es évek elejéig tartott, mielőtt Nelson Mandeláék megbuktatták volna.