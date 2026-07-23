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védelmi parancsnoksága irán izrael

Iráni rakétatámadástól tartanak Izraelben

2026. július 23. 14:39

A Tel-Aviv melletti Ramat Gan és az Izrael déli részén fekvő Eilat a hétvégére megnyitja a közterületi óvóhelyeket, mert az iráni konfliktus eszkalációja nyomán megnőtt egy esetleges iráni rakétatámadás kockázata - jelentették be a városok polgármesterei csütörtökön.

2026. július 23. 14:39
Izrael szerint a Hezbollah továbbra is közvetlen veszély

A Ramat Gan-i polgármester, Karmel Sáma Hakohen arra kérte a társasházak lakóközösségeit, hogy készítsék elő és tegyék használhatóvá az épületek közös óvóhelyeit, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az izraeli hadsereg (IDF) Polgári Védelmi Parancsnoksága nem adott ki semmilyen figyelmeztetést. "A helyzetértékelés szerint a hétvégén megnőtt az Iránból érkező rakétatámadás kockázata, és ez már nem tekinthető elhanyagolhatónak" - írta Hakohen. 

"Bár az óvóhelyek megnyitása költségekkel jár, indokolt fokozott óvatossággal eljárni, és reméljük, hogy erre végül nem is lesz szükség." Eközben az ország északi részén fekvő Haifában javában zajlanak az első helyi szörfverseny előkészületei a Bat Galim strandon. A város vezetése ugyanakkor egy Iránnal kialakuló esetleges újabb konfliktus lehetőségére is felkészül a ynet hírportál értesülése szerint.

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A Vörös-tenger partján fekvő dél-izraeli Eilatban szintén megnyitották az óvóhelyeket, és arra kérték a lakosságot, hogy mindenki tudja meg a hozzá legközelebbi védett helyiség helyét. Az IDF polgári védelmi parancsnoksága közölte, hogy nem változtak a lakosságra vonatkozó előírások.

Nyitókép: MAHMOUD ZAYYAT / AFP

 

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Összesen 3 komment

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yalaelnok
2026. július 23. 17:00
Ramat Gan teljesen egybe van épülve Tel Avivval, ahogyan Bnei Brakkal is. Utóbbi ultraortodox, Ramat Gan kellemes világi hely.
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Canadian
2026. július 23. 15:02
Mindjárt elkezd ordítani a magát helytelenül fideszesnek valló Irán szopó náci banda, hogy igenis, Izraelt le kell bombázni, és támogatni kell az eszement iráni iszlamista rezsimet, ha kell életük árán is! Valami nagyon rossz vágányra terelődött, zsákutcába futott...
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