Iráni rakétatámadástól tartanak Izraelben

A Ramat Gan-i polgármester, Karmel Sáma Hakohen arra kérte a társasházak lakóközösségeit, hogy készítsék elő és tegyék használhatóvá az épületek közös óvóhelyeit, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az izraeli hadsereg (IDF) Polgári Védelmi Parancsnoksága nem adott ki semmilyen figyelmeztetést. "A helyzetértékelés szerint a hétvégén megnőtt az Iránból érkező rakétatámadás kockázata, és ez már nem tekinthető elhanyagolhatónak" - írta Hakohen.

"Bár az óvóhelyek megnyitása költségekkel jár, indokolt fokozott óvatossággal eljárni, és reméljük, hogy erre végül nem is lesz szükség." Eközben az ország északi részén fekvő Haifában javában zajlanak az első helyi szörfverseny előkészületei a Bat Galim strandon. A város vezetése ugyanakkor egy Iránnal kialakuló esetleges újabb konfliktus lehetőségére is felkészül a ynet hírportál értesülése szerint.