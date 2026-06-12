Túlmutat a polgármestereken a bércsökkentés, ott is visszaüthet, ahol Magyar Péter kormánya nagyon nem szeretné

A közszférában a bérdinamika sokszor hierarchikus és politikailag vezérelt. Ha a vezetői, képviselői vagy polgármesteri juttatásokat csökkentik, az lefelé is üzenetet küldhet, hogy a közpénzből fizetett munkák bérezését vissza kell fogni. Ez különösen az önkormányzati hivatalokban, állami vállalatoknál, közoktatásban, egészségügyben, közigazgatásban, szociális szférában és fejlesztéspolitikai intézményekben járhat komoly következményekkel. A legnagyobb kockázat a szűk szakértelmet igénylő területeken jelentkezik, mint például a pénzügy, a jog, a közbeszerzések, az informatika, a műszaki projektmenedzsment, az egészségügyi menedzsment, az EU-s pályázatok és a városfejlesztés.

Ezeken a területeken a magánszféra és a nemzetközi piac könnyen elszívhatja a jó szakembereket.

„Az OECD "Public Sector Compensation in Times of Austerity" című anyaga is leszögezi, hogy a közszférás bérrendszer reformjánál egyszerre kell figyelni a külső versenyképességre, a belső méltányosságra, az állami szervezetek értékeire és a stratégiai célokra. Ez alapján egy általános bérvágás rosszabb eszköz, mint a célzott, szakértelem- és felelősségalapú bérrendezés – mondta az MCC szakértője.