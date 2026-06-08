A képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről dönthet a parlament

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A napirenden két olyan ügy is szerepel, amely kormánypárti és ellenzéki konszenzust élvezhet.
Két olyan ügyet is tárgyal a parlament, amely kormánypárti és ellenzéki konszenzust élvezhet: a képviselők tiszteletdíjának csökkentése, valamint a devizahiteles ügyekben elrendelt végrehajtások felfüggesztése. Május 26-án az Országgyűlés a Tisza Párt kezdeményezésére öt vizsgálóbizottság felállításáról döntött:
A javaslat alapján a tiszteletdíj a nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 1,8-szorosa lenne, ami 40 százalékos csökkentésnek felel meg. Az alapfizetés megvágásával párhuzamosan emelnék a bizottsági pozíciók után járó többletjuttatást. Ha az utóbbival is számolunk, a képviselők 10-35 százalékkal vihetnek haza kevesebbet az új ciklusban.
A javaslat számottevően szűkítené a képviselők további kereteit, így a lakás- vagy szállodahasználatra fordítható költségtérítés 31 százalékkal, az irodabérletre elszámolható 52 százalékkal, a képviselői alkalmazottakra szánt keret 30 százalékkal csökkenhet.
A mobiltelefon használati költségtérítést megszüntetnék, valamint az üzemanyagkártyára vonatkozó szabályok is szigorodnának. Szintén jelentős változás lehet, hogy a fel nem használt frakciókeretet vissza kellene fizetni a költségvetésbe, tehát megszűnhet az a gyakorlat, amelynek mentén a pártokhoz csoportosították át ezt a maradványt.
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Az előterjesztés többek között úgy fogalmaz, hogy az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig intézkedni a még folyamatban lévő perek felfüggesztéséről és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani.
A devizahiteles ügyekben elrendelt végrehajtások felfüggesztését – ahogy a képviselői tiszteletdíj csökkentését –, a Tisza-frakció mellett a Fidesz, a KDNP, valamint a Mi Hazánk Mozgalom is megszavazhatja.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor