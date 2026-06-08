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tisza párt képviselők Magyar Péter

A képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről dönthet a parlament

2026. június 08. 07:43

A napirenden két olyan ügy is szerepel, amely kormánypárti és ellenzéki konszenzust élvezhet.

2026. június 08. 07:43
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Két olyan ügyet is tárgyal a parlament, amely kormánypárti és ellenzéki konszenzust élvezhet: a képviselők tiszteletdíjának csökkentése, valamint a devizahiteles ügyekben elrendelt végrehajtások felfüggesztése. Május 26-án az Országgyűlés a Tisza Párt kezdeményezésére öt vizsgálóbizottság felállításáról döntött:

  • a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságról,
  • az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságról,
  • a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottságról,
  • a Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottságról
  • és a Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottságról.

Megvághatják a képviselők tiszteletdíját

A javaslat alapján a tiszteletdíj a nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 1,8-szorosa lenne, ami 40 százalékos csökkentésnek felel meg. Az alapfizetés megvágásával párhuzamosan emelnék a bizottsági pozíciók után járó többletjuttatást. Ha az utóbbival is számolunk, a képviselők 10-35 százalékkal vihetnek haza kevesebbet az új ciklusban.

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A javaslat számottevően szűkítené a képviselők további kereteit, így a lakás- vagy szállodahasználatra fordítható költségtérítés 31 százalékkal, az irodabérletre elszámolható 52 százalékkal, a képviselői alkalmazottakra szánt keret 30 százalékkal csökkenhet.

A mobiltelefon használati költségtérítést megszüntetnék, valamint az üzemanyagkártyára vonatkozó szabályok is szigorodnának. Szintén jelentős változás lehet, hogy a fel nem használt frakciókeretet vissza kellene fizetni a költségvetésbe, tehát megszűnhet az a gyakorlat, amelynek mentén a pártokhoz csoportosították át ezt a maradványt.

A Mandiner kiszámolta, mennyi pénzt kap majd Magyar Péter, ha elfogadják a javaslatot. 

Megkönnyebbülhetnek valamelyest a devizások

Az előterjesztés többek között úgy fogalmaz, hogy az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig intézkedni a még folyamatban lévő perek felfüggesztéséről és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani.

A devizahiteles ügyekben elrendelt végrehajtások felfüggesztését – ahogy a képviselői tiszteletdíj csökkentését –, a Tisza-frakció mellett a Fidesz, a KDNP, valamint a Mi Hazánk Mozgalom is megszavazhatja.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 18 komment

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bondavary
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2026. június 08. 09:15 Szerkesztve
Parasztvakítás, üres jóemberkedés gyengébb értelmi képességűek számára. Komoly tudással rendelkező ember, aki piaci alapon többet kereshet, nem fog állami alkalmazásba lépni.
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Magyarorszag-elveszett
2026. június 08. 09:10
Azért e a tiszteletdíj elnevezés is kurvára sántít. Miért nem lehet fizetésnek nevezni?
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Giszdúr
2026. június 08. 09:07
Szolgáltatásexportot végző mikrovállalkozóként nekem a forinterősödés azonnali 10 százalékos jövedelemcsökkenést okozott, miközben nem látom, hogy az importált termékek ára is 10 százalékkal csökkent volna a boltokban. Már csak ezért is, hadd ne ünnepeljem ezt a demagóg intézkedést.
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Ernest01
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2026. június 08. 08:54 Szerkesztve
Magyarnak ezért a semmiért az a több mint 5 milla bruttó szerintem sok,max 2 milla
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