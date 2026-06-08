A képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről dönthet a parlament

A javaslat számottevően szűkítené a képviselők további kereteit, így a lakás- vagy szállodahasználatra fordítható költségtérítés 31 százalékkal, az irodabérletre elszámolható 52 százalékkal, a képviselői alkalmazottakra szánt keret 30 százalékkal csökkenhet.

A mobiltelefon használati költségtérítést megszüntetnék, valamint az üzemanyagkártyára vonatkozó szabályok is szigorodnának. Szintén jelentős változás lehet, hogy a fel nem használt frakciókeretet vissza kellene fizetni a költségvetésbe, tehát megszűnhet az a gyakorlat, amelynek mentén a pártokhoz csoportosították át ezt a maradványt.