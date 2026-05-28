05. 28.
csütörtök
központi statisztikai hivatal bujdosó andrea kalázdi - kerekes kinga juttatások támogatás képviselő

Ez gyors volt: benyújtották a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot

2026. május 28. 10:45

A képviselői tiszteletdíj Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga tiszás képviselő javaslat alapján 10-35 százalékos mértékben csökken.

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.

A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős, 40 százalékos csökkentését, emellett rendelkezik az egyes - országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagsághoz kapcsolódó - tiszteletdíj-szorzókról.

A képviselői tiszteletdíj a javaslat alapján 10-35 százalékos mértékben csökken

 – olvasható az indoklásban.

A juttatások és támogatások köre is csökken

A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás- vagy szállodahasznált költsége 31 százalékkal, az irodabérletre fordítható költségek 52 százalékkal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30 százalékkal csökken.

Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon-költségtérítés, továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret.

(MTI)

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Ilyés Tibor

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. május 28. 11:16
Az agyhalott szektások a parlamentben így is túl lesznek fizetve. Gombnyomogatásért kapnak egy zsák pénzt!
gullwing
2026. május 28. 11:16
A kalázdi-kerekesnek van köze: Kalázdi &Kerekes Kft. "f. a."? Tiszaszarok kedvéért: f.a. - felszámolás alatt...🤣
Vikijo
2026. május 28. 11:15
Most fog kiderülni, hogy a parlamentben megfélemlített képviselők vagy szuverén személyek vannak. Én egyszerűen elutasítanám, hogy redukáljam a saját fizetésemet.
Vata Aripeit
2026. május 28. 11:11
Helyes, csökkenjen, a kólásdobozok örülnek ennek is. mellesleg azért arra figyelni kell majd, hogy milyen kapuk maradnak nyitva, de hogy a kulimunkát végző minisztériumi dolgozókkal is kibaxnak....annak azért megnézem a következményét
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!