gulyás gergely rákóczi szövetség fidesz rtl támogatás mesterséges intelligencia

Gulyás Gergely: Az RTL valótlan állításokat közölt az Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont támogatásáról

2026. május 23. 17:33

Nem ez az első eset.

2026. május 23. 17:33
null

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, korábbi Miniszterelnökséget vezeő miniszter Facebook-bejegyzésében utasította vissza az RTL Híradó tudósításában elhangzottakat a Miniszterelnökség döntése alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő által a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak kifizetett támogatásval kapcsolatban. 

A frakcióvezető szerint a műsor valótlan állításokat tett közzé, több fontos tényt pedig elhallgatott.

A támogatás háttere

A Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont Nonprofit Kft.-t olyan egyetemi oktatók és kutatók hozták létre, akik az ELTE háttérintézményében, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen dolgoznak professzorként. Munkájuk középpontjában a mesterséges intelligencia kutatása, társadalmi és állami integrációja, valamint a technológia társadalmi hatásainak vizsgálata áll.

Gulyás Gergely hangsúlyozta:

a mesterséges intelligencia a 21. század egyik kulcskérdése, ezért indokolt volt a központ támogatása. 

A polgári kormány hosszabb távú együttműködést tervezett a szervezettel. A választások után azonban a kutatóközpont közölte, hogy kutatói nem látnak garanciát a folytatásra, ezért az idei évre megítélt támogatást teljes egészében visszafizették. „Ezt az RTL Híradó elhallgatta” – írta a frakcióvezető. 

Gulyás Gergely cáfolta az RTL azon állítását is, miszerint a Miniszterelnökség módosította volna az elszámolási határidőt. Mint mondta, semmilyen határidőt nem módosítottak, a tavalyi támogatásra az idei évben kell elszámolni. 

Hozzátette:

sem őt, sem a frakció sajtóosztályát nem kereste meg az RTL az ügyben.

Nem ez az első eset

A frakcióvezető szerint ez nem az első ilyen eset az elmúlt hetekben. Néhány nappal korábban az RTL a Rákóczi Szövetség és az Erőszakkutató Központ támogatásáról tudósított szerinte ugyancsak valótlanságokat állítva, és anélkül, hogy megkérdezték volna az érintetteket.

A Rákóczi Szövetségről Gulyás elmondta: az ország legnagyobb civil szervezete, 36 ezer taggal, amely évente 20 ezer gyermeket táboroztat, és az egész Kárpát-medencei magyarság javát szolgálja, kiemelten a hátrányos helyzetűeket. A kormányhatározaton alapuló 2025-ös támogatást a csatorna 2026-os választási kifizetésként tüntette fel.

Az Erőszakkutató Központot Gellért Ádám történész vezeti, aki a 20. századi történelem, a kommunizmus, a holokauszt és a koncepciós perek egyik legkiválóbb kutatója. Tevékenységük komoly tudományos értékkel bír – hangsúlyozta a frakcióvezető. 

Gulyás a bejegyzés végén ironikusan megjegyezte: örül, hogy az RTL hírét bemondó Erős Antóniához köthető Egy Csepp Figyelem Alapítvány 2018 óta közel 200 millió forint (pontosan 195.327.595 Ft) kormányzati támogatásban részesült, többek között a Miniszterelnökségtől.

A frakcióvezető szerint alapítvány cukorbetegek ellátását segíti magas színvonalon, és szerinte helyes is támogatni őket – de felháborodna, ha ezt az RTL-hez hasonlóan valótlan színben tüntetnék fel.

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cint04
2026. május 23. 20:00
Perelni kell minden szarért ahogy ezek csinálták
NyBela
2026. május 23. 19:38
Nem a facebookon kell sírni,hanem perelni a szar tetű bandát a szarosgatyással egyetemben!
WWIII.
2026. május 23. 19:14
Az RTL mint ultraliberális Német propaganda adó valamint az ATV (agymosottaknak) szándékosan nincsenek a távirányítónkon. Számunkra ezek a műsorszolgáltatók nem léteznek. Már a kedvencek szelektálásakor törlésre kerülnek ezek az adók......
T. Péter
2026. május 23. 19:05
Némi alaposabb háttér a fenti "kutatóintézetről". telex.hu/techtud/2026/04/06/mesterseges-intelligencia-kutato-kozpont-300-millio-tamogatas-bethlen-gabor-alapkezelo-zrt-kutatasok "A választások után azonban a kutatóközpont közölte, hogy kutatói nem látnak garanciát a folytatásra." Ja, hát, van ilyen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!