Gulyás Gergely: Az RTL valótlan állításokat közölt az Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont támogatásáról

Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
Nem ez az első eset.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, korábbi Miniszterelnökséget vezeő miniszter Facebook-bejegyzésében utasította vissza az RTL Híradó tudósításában elhangzottakat a Miniszterelnökség döntése alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő által a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak kifizetett támogatásval kapcsolatban.
A frakcióvezető szerint a műsor valótlan állításokat tett közzé, több fontos tényt pedig elhallgatott.
A Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont Nonprofit Kft.-t olyan egyetemi oktatók és kutatók hozták létre, akik az ELTE háttérintézményében, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen dolgoznak professzorként. Munkájuk középpontjában a mesterséges intelligencia kutatása, társadalmi és állami integrációja, valamint a technológia társadalmi hatásainak vizsgálata áll.
Gulyás Gergely hangsúlyozta:
a mesterséges intelligencia a 21. század egyik kulcskérdése, ezért indokolt volt a központ támogatása.
A polgári kormány hosszabb távú együttműködést tervezett a szervezettel. A választások után azonban a kutatóközpont közölte, hogy kutatói nem látnak garanciát a folytatásra, ezért az idei évre megítélt támogatást teljes egészében visszafizették. „Ezt az RTL Híradó elhallgatta” – írta a frakcióvezető.
Gulyás Gergely cáfolta az RTL azon állítását is, miszerint a Miniszterelnökség módosította volna az elszámolási határidőt. Mint mondta, semmilyen határidőt nem módosítottak, a tavalyi támogatásra az idei évben kell elszámolni.
Hozzátette:
sem őt, sem a frakció sajtóosztályát nem kereste meg az RTL az ügyben.
A frakcióvezető szerint ez nem az első ilyen eset az elmúlt hetekben. Néhány nappal korábban az RTL a Rákóczi Szövetség és az Erőszakkutató Központ támogatásáról tudósított szerinte ugyancsak valótlanságokat állítva, és anélkül, hogy megkérdezték volna az érintetteket.
A Rákóczi Szövetségről Gulyás elmondta: az ország legnagyobb civil szervezete, 36 ezer taggal, amely évente 20 ezer gyermeket táboroztat, és az egész Kárpát-medencei magyarság javát szolgálja, kiemelten a hátrányos helyzetűeket. A kormányhatározaton alapuló 2025-ös támogatást a csatorna 2026-os választási kifizetésként tüntette fel.
Az Erőszakkutató Központot Gellért Ádám történész vezeti, aki a 20. századi történelem, a kommunizmus, a holokauszt és a koncepciós perek egyik legkiválóbb kutatója. Tevékenységük komoly tudományos értékkel bír – hangsúlyozta a frakcióvezető.
Gulyás a bejegyzés végén ironikusan megjegyezte: örül, hogy az RTL hírét bemondó Erős Antóniához köthető Egy Csepp Figyelem Alapítvány 2018 óta közel 200 millió forint (pontosan 195.327.595 Ft) kormányzati támogatásban részesült, többek között a Miniszterelnökségtől.
A frakcióvezető szerint alapítvány cukorbetegek ellátását segíti magas színvonalon, és szerinte helyes is támogatni őket – de felháborodna, ha ezt az RTL-hez hasonlóan valótlan színben tüntetnék fel.
Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI
***