„Ez egy eget rengető dolog… Rengeteg tervünk van” – nagyon jó helyre került a leköszönő fideszes miniszterek felajánlása

A kárpátaljai sérült, árva és családjukból kiemelt gyerekeket gondozó intézménynél kevés jobb helye lett volna a pénznek.
Két nagyobb lányka konfirmációs ünnepségére készültek a Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon dolgozói, amikor egyre gyakrabban pittyegett Katkó Andrea igazgató telefonja. Virág- és süteménypakolgatás közben érte őket a hír: a távoli Budapesten Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség leköszönő minisztere és kollégái úgy döntöttek, hogy nem veszik fel a végkielégítésüket, s
arra kérik az új kormányt, hogy utalja át a gyermekotthonnak. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, eleget tesz a kérésnek.
„A sajtóból értesültünk róla, ahogy egyre többen elküldték a hírt” – meséli lapunknak az intézmény igazgatója. Volt valami meseszerű az egészben, hiszen nemrég ünnepelték fennállásuk harmincadik évfordulóját, de ilyen ajándékra aligha számíthattak. A gyors fejszámolás szerint is százmilliós nagyságrendű összeg hatalmas segítség, és feltehetőleg a legjobb helyre kerül.
Az intézményben százhetven gyermek cseperedik, vannak köztük értelmi és testi fogyatékosok, árvák, utcagyerekek és olyanok, akiket kiemelt a családjukból a gyámhatóság, mert nem tudtak nekik megfelelő ellátást biztosítani – meséli Katkó Andrea. Lapunknak korábban Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapító elnöke beszélt a gyermekotthonról, s úgy fogalmazott: bár borzalmas traumákat cipelnek a gyermekek – volt, akit egy tó partján egy dobozban hagytak, mást a kutya mellé kötöttek ki télen a szülei –, az otthonban azt érzi az ember, hogy ott jól vannak, egymást támogatják, segítik, mindenkinek megvan a feladata, részt vesz a közös munkában.
Mint Katkó Andrea kifejti:
vannak, akik meleg levest vagy zsebkendőt se láttak soha, és a higiénés szokásaikat a nulláról kell felépíteni.
„Főleg kilenc és tizenhét éves kor közötti gyerekek kerülnek hozzánk. Sokuk bűncselekményekkel terhelt környezetből érkezik, és náluk külön rehabilitációs munka folyik, pszichológus segít feldolgozni a traumákat” – mondja. A lelki nevelésre nagy hangsúlyt helyeznek, hogy a gyerekek ne áldozatként tekintsenek magukra, és megtanuljanak önállóan gondolkodni. Ehhez megteremtik a biztonságérzetet: egyfajta burkot adnak az otthonban, és igyekeznek a családot is pótolni, amennyire ez lehetséges.
A százhetven gyermekre kellően nagy, több mint negyvenfős személyzet jut.
A gyermekekkel ugyanis onnantól kezdve, hogy bekerülnek, minden téren az otthon foglalkozik,
az orvosi ellátástól kezdve az oktatáson át az egyéb tevékenységekig, mint a különórák, zeneórák, nyelvórák, tánc, énekkar, művészet, sport, tehetséggondozás.
Szerencsére kevés gyermek kallódik el, sokan pedig kiemelkedő eredményeket érnek el – meséli az intézményvezető. Nagy büszkeségük most két friss diplomás hölgy, aki eredeti közegében aligha bontakoztathatta volna így ki a képességeit. Őket a diplomaosztójukra is elkísérték.
A sérült, pszichés problémákkal, fogyatékkal élő gyermekek közül sokan nem tudnak továbbmenni az intézményből, nekik egy szeretetotthon van berendezve, ahol fejlesztést, kezelést kapnak. A képességeiknek megfelelően ők is részt vesznek a mindennapi életben, a ház körüli teendőkben.
Nyáron a gyerekek lekötése a kihívás: tematikus hetekkel segítik az idő tartalmas eltöltését – sporthét, bibliahét, miegymás –, a gyermekek ugyanis nemigen utazhatnak, külföldre pláne nem, hiszen árvaként sokan nem kaphatnak útlevelet. „Mi nem ismerjük az unalom fogalmát. Persze ebbe is bele lehet fáradni, de amikor az ember egész nap ilyen történetek között él, rengeteg gyerek között, akik itt szaladgálnak, az rengeteg erőt ad” – mondja az igazgató.
Az intézményt 2017-ben Külhoni Magyarságért Díjjal tüntették ki, az elismerést Katkó László akkori igazgató Áder János államfőtől vehette át. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős néhai államtitkár is kiemelten támogatta a gyermekotthont.
A leköszönő miniszterek révén most érkező adománynak meglesz a helye. „Ez egy eget rengető dolog… Rengeteg tervünk van” – mondja Katkó Andrea. Az egyik egy nagyobb részleg kialakítása az ideérkező kisfiúknak, az eredetileg lányotthonnak szánt intézményben ugyanis nem volt ilyen hely, azóta viszont harmincfősre duzzadt a kislegénysereg. Az utógondozottaknak is szeretnének külön helyet létrehozni – ők azok, akik már betöltötték a 18. életévüket, de az otthon továbbra is segíti őket a továbbtanulásban, az életkezdésben.
A harmincadik évfordulóra rendezett ünnepségen ott volt egy 34 éves egykori lakó is, az egyik első „otthonos”. Ami pedig az adományt illeti, az intézményvezető úgy vélekedik, „ez egy csoda”. Majd hozzáteszi: „És nekünk szükségünk van csodákra.”
Nyitókép: Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon/Facebook