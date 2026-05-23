„Ez egy eget rengető dolog… Rengeteg tervünk van” – nagyon jó helyre került a leköszönő fideszes miniszterek felajánlása

Két nagyobb lányka konfirmációs ünnepségére készültek a Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon dolgozói, amikor egyre gyakrabban pittyegett Katkó Andrea igazgató telefonja. Virág- és süteménypakolgatás közben érte őket a hír: a távoli Budapesten Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség leköszönő minisztere és kollégái úgy döntöttek, hogy nem veszik fel a végkielégítésüket, s

arra kérik az új kormányt, hogy utalja át a gyermekotthonnak. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, eleget tesz a kérésnek.

„A sajtóból értesültünk róla, ahogy egyre többen elküldték a hírt” – meséli lapunknak az intézmény igazgatója. Volt valami meseszerű az egészben, hiszen nemrég ünnepelték fennállásuk harmincadik évfordulóját, de ilyen ajándékra aligha számíthattak. A gyors fejszámolás szerint is százmilliós nagyságrendű összeg hatalmas segítség, és feltehetőleg a legjobb helyre kerül.