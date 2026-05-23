erdély sulyok tamás márton áron áder jános székely jános assisi szent ferenc búcsú

Székely János püspök Csíksomlyón: „A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni”

2026. május 23. 15:07

„A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni” – jelentette ki a püspök a csíksomlyói ünnepi szentmisén elmondott beszédében.

Százezrek vettek részt az idei csíksomlyói pünkösdi búcsún, az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási eseményén. Erdély minden szegletéből érkeztek hívek, de sokan jöttek Magyarországról és más határon túli közösségekből is. Volt, aki gyalogosan tett meg több száz kilométert, másokat autóbuszok és vonatok hoztak a helyszínre, a cél azonban közös volt: 

eljutni Csíksomlyóra, és együtt meríteni erőt a pünkösdi ünnepből. 

A búcsún jelen volt Sulyok Tamás köztársasági elnök és Áder János korábbi államfő is.

Az ünnepi szentmise szónoka Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Szentbeszédében úgy fogalmazott: „Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket.” 

Hozzátette, mindezt „nem mások ellenében”, hanem mindenki jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell megtenni, mert „a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk”.

Székely János arról is beszélt, hogy a pünkösdi búcsú arra hívja a híveket: nyissák ki szívüket az ég felé, merítsenek erőt és reményt, és találják meg újra egymás, valamint a Teremtő kezét. A püspök magával hozott pásztorbotja Márton Áron egykori erdélyi püspök pásztorbotjának mintájára készült, és a csónakban ülő Krisztust ábrázolja, aki lecsendesíti a vihart. Mint mondta, ma is sok vihar nehezíti az emberiség életét, de „az életünk csónakjában ott van Krisztus”, belé kell kapaszkodni, és belőle kell erőt meríteni.

A szentbeszédben három példaképet állított a zarándokok elé: 

  • a 130 éve született Márton Áront, 
  • a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferencet és 
  • a Csíksomlyón is tisztelt Szűz Máriát. 

Márton Áront idézve az erkölcsi rend megőrzésére és a következő nemzedékek nevelésére buzdított, Assisi Szent Ferenc kapcsán pedig a szeretet útját hangsúlyozta. 

„A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni, a jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni” – fogalmazott Székely János.

Nyitókép: MTI/Kátai Edit

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. május 23. 17:37
Szent Ferenc első látomása : " építsd újjá egyházamat " . Legalább is a Zefirelli : Napfivér , Holdnővér című filmje szerint .
Secerror
2026. május 23. 17:36
Polisztirol Jézus nem érezte, hogy el kéne mennie Csíksomlyóra, ha már nemzethyyyyyy menthhhhében kékturnézta végig Erdélyt a voksokért? Képmutató pozergeci.
rugbista
2026. május 23. 17:16
Na, ez a "hit, szeretet" nagyon bosszantja a nép jó részét. Szeretet nemigen van bennük, hinni meg az irigységben hisznek.
madar6-54
2026. május 23. 17:15
„A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni, a jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni” – fogalmazott Székely János." Igaz, de ezt a Tsz elnöknek a piaristák nem tanították meg👺.
