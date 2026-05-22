Váratlan helyzetben bukkant fel Varga Judit, Havasi Bertalan Sulyok Tamásnak üzent, de Péterfalvi Attila is megszólalt

Havasi Bertalan a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, hogy a jobboldalon tiszteletben tartják azt az alaptörvényi kötelezettséget, hogy az államfő személye sérthetetlen. Azt azonban megjegyezte, hogy bár nem tiszte tanácsot adni, véleménye szerint Sulyok Tamás államfő talán keményebben is kiállhatna a személyes és a köztársasági elnöki méltóság védelme mellett.