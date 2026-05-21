Jogszerűen nem tud elmozdítani a székemből Magyar Péter, csak jog- és alkotmányellenes módon – Péterfalvi Attila a Mandinernek

Jóri András adatvédelmi biztosi pozíciója mégis megszűnt, és nem ő lett a megalakuló NAIH vezetője, az Európai Unió Bírósága szerint hazánk ezzel megsértette az EU-s jogot.

A Jóri-ügy EUB-eljárásakor én már hivatalban voltam. Fontos látni, hogy az ő elmozdítása után született meg az a bírósági döntés, amely gátat vet az ilyen lépéseknek. Az Európai Unió Bírósága a Jóri-ügy kapcsán mondta ki: lehet szervezeti változtatást végrehajtani, de vagy meg kell várni a regnáló vezető mandátumának végét, vagy fel kell ajánlani az új pozíciót a hivatalban lévőnek. Ez a határozat az én függetlenségemet és pozíciómat még úgy is védi, hogy kimondja: az elmozdításomra nem lehet visszamenőleges hatállyal új indokokat kitalálni. A kormány annak idején úgy érvelt, hogy Jóri András a sajtóban azt állította, el sem vállalná az új pozíciót, a bíróság azonban kimondta, hogy egy ilyen nyilatkozatra nem alapozhatták volna a döntést, kötelességük lett volna hivatalosan felajánlani neki a tisztséget. Végül a kormány megállapodást kötött Jóri Andrással, ennek értelmében jelentős anyagi kompenzációban részesült, gyakorlatilag megkapta a hátralévő három évére járó teljes fizetését és egyéb juttatásai értékét. Ezzel az Európai Bizottság lezártnak tekintette az ügyet. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Európai Adatvédelmi Testület nagy presztízsű tagja, s az Európai Bizottsággal is kiváló a kapcsolata. Már hat éve annak, hogy kiadják a Magyar­országról szóló jogállamisági jelentéseket, előtte az EB rendszeresen konzultált velünk, és eddig soha semmilyen kritika nem érte a tevékenységünket. De továbbmegyek, egyedülálló módon Magyarország nyert el olyan uniós forrást, amelyből a Társaság a Szabadságjogokért, az Átlátszó és a Transparency International Magyarország bevonásával átvizsgáltuk az információszabadság hazai érvényesülését 1995-től kezdődően, és sok, az információszabadság bővítését szolgáló javaslatot fogalmaztunk meg. A pályázati beszámolót az Európai Bizottság maradéktalanul, forrásvesztés nélkül fogadta el. A NAIH nemzetközi elismertségét jelzi, hogy az én hivatali időm alatt eddig három nagy európai adatvédelmi konferenciát rendeztünk Magyarországon: 2006-ban, 2016-ban, majd legutóbb 2023-ban. Ezek a szakmai sikerek és az elnyert pályázatok mind azt mutatják, hogy a szervezeti keretek – beleértve az én függetlenségemet is – sziklaszilárdak. Van még egy kritikus pont: az adatvédelmi hatóságra vonatkozó bármilyen jogszabály-módosítást egyeztetni kell az Európai Bizottsággal. Magyarországon egyszerűen nem lehet úgy törvényt alkotni a hatóságról, hogy az ne menjen át a brüsszeli kontrollon. Éppen azért engedte el a bizottság a fenntartásait, mert az Országgyűlés végül teljesítette azokat a függetlenséget erősítő szabályokat, amelyek az elmozdíthatatlanságra vonatkoznak.

Hol húzódik a határ a szakmai kritika és a politikai nyomásgyakorlás között?