Sorosék bejelentették: megmentenék az amerikai demokráciát

Soros György milliárdos üzletemberáltal alapított Nyílt Társadalom Alapítványok az elkövetkező öt évben 300 millió dollárt szán az amerikai demokratikus intézmények védelmére és a gazdasági biztonság előmozdítására – írja az Euronews.

Donald Trump elnöksége alatt fokozottabb ellenőrzés alá vonták a progresszív nonprofit szervezeteket, különösen azokat, amelyek például elősegítették az illegális migrációt, vagy támogatták a szélsőbaloldali szervezeteket.

A kongresszusi képviselők felkérték az Internal Revenue Service-t (IRS) és az Igazságügyi Minisztériumot (DOJ), hogy vizsgálják ki az ilyen szervezeteket. 2025 végén Pam Bondi akkori főügyész utasította a bűnüldöző szerveket, hogy vizsgálják ki az Antifa csoportokkal kapcsolatban álló nonprofit szervezeteket.