Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
pam bondi soros györgy soros donald trump

Sorosék bejelentették: megmentenék az amerikai demokráciát

2026. május 21. 12:18

Ezt egy kövér csekkel tennék meg.

2026. május 21. 12:18
null

Soros György milliárdos üzletemberáltal alapított Nyílt Társadalom  Alapítványok az elkövetkező öt évben 300 millió dollárt szán az amerikai demokratikus intézmények védelmére és a gazdasági biztonság előmozdítására – írja az Euronews.

Donald Trump elnöksége alatt fokozottabb ellenőrzés alá vonták a progresszív nonprofit szervezeteket, különösen azokat, amelyek például elősegítették az illegális migrációt, vagy támogatták a szélsőbaloldali szervezeteket. 

A kongresszusi képviselők felkérték az Internal Revenue Service-t (IRS) és az Igazságügyi Minisztériumot (DOJ), hogy vizsgálják ki az ilyen szervezeteket. 2025 végén Pam Bondi akkori főügyész utasította a bűnüldöző szerveket, hogy vizsgálják ki az Antifa csoportokkal kapcsolatban álló nonprofit szervezeteket. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A finanszírozás az első jelentős, az Egyesült Államokra fókuszáló kezdeményezés, amelyet Alex Soros, George Soros fia vezetése alatt hagytak jóvá, aki egy jelentős belső átszervezés után vette át az alapítványok elnöki posztját.

Soros, aki régóta támogatja a Demokrata Pártot, személyes vagyonából több mint 32 milliárd dollárt adományozott például olyan progresszív ügyészek kampányára, akik enyhe büntetést adnak az erőszakos bűnözőknek. 

Nyitókép: Alexander Soros Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
•••
2026. május 21. 13:15 Szerkesztve
Ezt szajkóztam Trump győzelme óta. Biztos voltam benne, ha nem húzza ki a szőnyeget ez alól a szörnyeteg alól, hiába üldözte el az USA-ból a szervezeteit, hiába számolta föl az USAID-et, az EU-ban megerősödve visszakúsznak a szülőhelyükre. A látszat az, hogy meg fog történni.
Válasz erre
2
0
Haifisch
2026. május 21. 13:05
Lucifer és belzebub vagy fordítva. Undorító patkányok.
Válasz erre
0
0
Upuaut
2026. május 21. 12:47
Indul a Soros-terror? Nem jobb, mint a vörös-terror.
Válasz erre
0
0
szil76
2026. május 21. 12:38
Attól mentsen meg mindenkit a Jóisten, hogy ők megmentsenek bárkit!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!