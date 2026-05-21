Komoly anyagi veszteségről, 170 millió forintról írnak a magyar válogatott játékos kapcsán

Nagy bajban a magyar válogatott hősei – búcsút inthetnek Rossi meghívójának
Nincsenek könnyű helyzetben.
Totális vakvágány volt a 2024-es Eb-hősünk idei szezonja. Csoboth Kevin lényegében sem Törökországban, sem Svájcban nem játszott, a Genclerbirligi ráadásul százmilliókat bukhat rajta a FIFA közbenjárásával.
Rémálomszerű klubidényen van túl Csoboth Kevin. A magyar válogatott 2024-es Eb-hősét, a skótok elleni 100. perces győztes gól szerzőjét még szeptember 12-én, a transzferidőszak utolsó napján vette kölcsön svájci klubjától a török Genclerbirligi, ahova Csoboth a rendszeres játéklehetőség reményében érkezett – ehhez képest rosszabbul nem is alakulhattak volna a dolgok. Öröm az ürömben, hogy a játékos most legalább az elmaradt járandóságát megkaphatja, ha már futballozni nem futballozhatott.
Csoboth a svájci St. Gallennél jobbára epizódszereplővé vált, ezért nagy reményekkel érkezett meg a török élvonalba, ám ott sem tudta megtalálni a számításait. Hányatott idényét most a Genclerbirligi Haber Ajansi foglalja össze, azzal a felütéssel, hogy
Nulla haszon, 25 millió török líra – mindent egybevéve mostanra már ennyibe került Csoboth Kevin a Gençlerbirliğinek, amely semmilyen hasznot nem húzott a magyar játékosból.”
Emlékeztetnek rá, hogy Csoboth az idény első felében csupán nyolc bajnoki és kupamérkőzésen lépett pályára a Genclerbirliginél bruttó 90 játékperccel, egyetlenegyszer kezdőként (a Török Kupa első fordulójában, 40 percre...), gólja, gólpassza nem volt, a klub így a szezon második felére kirakta a keretből. A játékos ezután távozott, majd járandóságai rendezése végett a FIFA-hoz fordult: a törökök szerint
Csoboth a nemzetközi szövetség segítségével jut majd hozzá elmaradt jussához, a már említett 25 millió török lírához (átszámítva 472 ezer euró, mintegy 171 millió forint). Az ügynöki díjakkal együtt azonban a játékos teljes költsége a klubnak majdnem félmillió eurójába fáj majd.
Csoboth a törökországi vakvágány után visszatért St. Gallenbe, ám ott sem számoltak vele, a szezon hátralévő részében egyszer sem nevezték a keretbe, így legutóbb december 18-án lépett pályára tétmérkőzésen. Így értelemszerűen Marco Rossi válogatott keretéből is kikerült, azaz szinte biztos, hogy a nyáron ismét új klub után kell majd néznie, ha újra be akarja indítani pályafutását.
