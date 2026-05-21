Komoly anyagi veszteségről, 170 millió forintról írnak a magyar válogatott játékos kapcsán

Emlékeztetnek rá, hogy Csoboth az idény első felében csupán nyolc bajnoki és kupamérkőzésen lépett pályára a Genclerbirliginél bruttó 90 játékperccel, egyetlenegyszer kezdőként (a Török Kupa első fordulójában, 40 percre...), gólja, gólpassza nem volt, a klub így a szezon második felére kirakta a keretből. A játékos ezután távozott, majd járandóságai rendezése végett a FIFA-hoz fordult: a törökök szerint

Csoboth a nemzetközi szövetség segítségével jut majd hozzá elmaradt jussához, a már említett 25 millió török lírához (átszámítva 472 ezer euró, mintegy 171 millió forint). Az ügynöki díjakkal együtt azonban a játékos teljes költsége a klubnak majdnem félmillió eurójába fáj majd.

Csoboth a törökországi vakvágány után visszatért St. Gallenbe, ám ott sem számoltak vele, a szezon hátralévő részében egyszer sem nevezték a keretbe, így legutóbb december 18-án lépett pályára tétmérkőzésen. Így értelemszerűen Marco Rossi válogatott keretéből is kikerült, azaz szinte biztos, hogy a nyáron ismét új klub után kell majd néznie, ha újra be akarja indítani pályafutását.