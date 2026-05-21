Radioaktív por miatt adtak ki figyelmeztetést Ukrajnában

Ukrajna még mindig nem kapta meg a 90 milliárdos EU hitelt
S még egy ideig úgy tűnik nem is fogja.
Az ukrán titkosszolgálat közlése szerint kimerült uránt találtak egy orosz drónra szerelt rakéta belsejében, és arra figyelmeztették a civileket, hogy ne közelítsenek a roncsokhoz, mivel azok sugárzást és mérgező port bocsáthatnak ki.
Az ukrán SBU közlése szerint a Csernyihivi régióban végrehajtott támadás után egy módosított orosz „Geran-2” drónra szerelt rakétában szegényített uránt találtak. A roncsokon megnövekedett sugárzási értékeket mértek, ami miatt figyelmeztetéseket adtak ki a civil lakosság számára, és háborús bűncselekmények ügyében nyomozást indítottak a lehetséges mérgező és radioaktív szennyeződés kockázata miatt – számolt be a Kyiv Post.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) szerdán közölte, hogy nyomozói a szokásosnál magasabb sugárzást észleltek egy R-60 légi-légi rakéta maradványain, amelyet április 7-i dróncsapás után a Csernyihivi régió északi részén, Kamka falu közelében találtak meg.
A szegényített urán egy sűrű fém, amely az atomerőművek üzemanyagának előállításához használt urándúsítási folyamatból marad vissza, illetve magasabb dúsítású formájában atomfegyverek gyártásához is felhasználják.
Radioaktivitása azonban nem az oka annak, hogy rakétarobbanófejekben használják, mint például abban, amelyet az SBU talált.
A hadseregek már régóta adnak hozzá szegényített uránt a páncéltörő lőszerekhez, mivel rendkívüli keménysége és súlya segít a lövedékeknek áttörni az acélt és más nehéz páncélzatot.
A Csernyihivi régióban megtalált rakétarobbanófejet biztonságossá tették és egy radioaktív hulladéklerakóba szállították – közölte az SBU, hozzátéve, hogy az ukrán büntető törvénykönyv 438. cikke alapján háborús bűncselekmények kivizsgálását indította.
Nyitókép: Telegram/SBU
Ezt is ajánljuk a témában
S még egy ideig úgy tűnik nem is fogja.