Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán biztonsági szolgálat kyiv post csernyihivi régió ukrajna

Radioaktív por miatt adtak ki figyelmeztetést Ukrajnában

2026. május 21. 09:00

Az ukrán titkosszolgálat közlése szerint kimerült uránt találtak egy orosz drónra szerelt rakéta belsejében, és arra figyelmeztették a civileket, hogy ne közelítsenek a roncsokhoz, mivel azok sugárzást és mérgező port bocsáthatnak ki.

2026. május 21. 09:00
null

Az ukrán SBU közlése szerint a Csernyihivi régióban végrehajtott támadás után egy módosított orosz „Geran-2” drónra szerelt rakétában szegényített uránt találtak. A roncsokon megnövekedett sugárzási értékeket mértek, ami miatt figyelmeztetéseket adtak ki a civil lakosság számára, és háborús bűncselekmények ügyében nyomozást indítottak a lehetséges mérgező és radioaktív szennyeződés kockázata miatt – számolt be a Kyiv Post. 

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) szerdán közölte, hogy nyomozói a szokásosnál magasabb sugárzást észleltek egy R-60 légi-légi rakéta maradványain, amelyet április 7-i dróncsapás után a Csernyihivi régió északi részén, Kamka falu közelében találtak meg.

A szegényített urán egy sűrű fém, amely az atomerőművek üzemanyagának előállításához használt urándúsítási folyamatból marad vissza, illetve magasabb dúsítású formájában atomfegyverek gyártásához is felhasználják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Radioaktivitása azonban nem az oka annak, hogy rakétarobbanófejekben használják, mint például abban, amelyet az SBU talált.

A hadseregek már régóta adnak hozzá szegényített uránt a páncéltörő lőszerekhez, mivel rendkívüli keménysége és súlya segít a lövedékeknek áttörni az acélt és más nehéz páncélzatot.

A Csernyihivi régióban megtalált rakétarobbanófejet biztonságossá tették és egy radioaktív hulladéklerakóba szállították – közölte az SBU, hozzátéve, hogy az ukrán büntető törvénykönyv 438. cikke alapján háborús bűncselekmények kivizsgálását indította.

Nyitókép: Telegram/SBU

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 21. 09:19
csernobíla.... Mióta is radioaktív?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. május 21. 09:17
Azok a lövedékek, amiket az ukránok a britektől és az amerikaiaktól szereznek be, nagyrészt szegényített uránmaggal rendelkeznek a nagyobb átütőerő miatt. Úgyhogy ezen reklamálni a pofátlanság világcsúcsa. 2022 óta a sajátjuknak tekintett területeket szórták tele az amúgy súlyosan mérgező nehézfémmel.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. május 21. 09:15
A szegényített urán azért "szegényített", mert az urándúsításkor kivonják belőle a 235-ös tömegszámú uránt, így az amúgy sem különösebben sugárzó természetes uránnál ALACSONYABB a radioaktivitása. Ostoba, hazug propagandacikk, gondolkodás nélkül átvéve az ukrán hazugságharsonából.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!