Radioaktív por miatt adtak ki figyelmeztetést Ukrajnában

Az ukrán SBU közlése szerint a Csernyihivi régióban végrehajtott támadás után egy módosított orosz „Geran-2” drónra szerelt rakétában szegényített uránt találtak. A roncsokon megnövekedett sugárzási értékeket mértek, ami miatt figyelmeztetéseket adtak ki a civil lakosság számára, és háborús bűncselekmények ügyében nyomozást indítottak a lehetséges mérgező és radioaktív szennyeződés kockázata miatt – számolt be a Kyiv Post.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) szerdán közölte, hogy nyomozói a szokásosnál magasabb sugárzást észleltek egy R-60 légi-légi rakéta maradványain, amelyet április 7-i dróncsapás után a Csernyihivi régió északi részén, Kamka falu közelében találtak meg.

A szegényített urán egy sűrű fém, amely az atomerőművek üzemanyagának előállításához használt urándúsítási folyamatból marad vissza, illetve magasabb dúsítású formájában atomfegyverek gyártásához is felhasználják.