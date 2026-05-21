A Vasas védője az NB II-ben is úgy megy bele a párharcokba, ahogy Rooney és Ibrahimovic ellen tette

Nincs több kérdés: a Vasas az NB II bajnoka (VIDEÓ)
A másik feljutó, a Honvéd vereséggel búcsúzik a másodosztálytól.
A korábban az Egyesült Államokban is futballozó Baráth Botond az NB I után a másodosztályban is bajnoki címet ünnepelhet. A Vasas válogatott játékosa a Mandinernek értékelte a feljutással véget ért idényt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Vasas FC a Budapest Honvédot megelőzve a másodosztály bajnokaként jutott fel a labdarúgó NB I-be. Az angyalföldiek idényéről a csapat 11-szeres magyar válogatott védőjével, Baráth Botonddal beszélgettünk.
A Vasas három év után szerepelhet ismét az élvonalban.
„Ennél a klubnál mindig az az elvárás, hogy az első osztályban szerepeljen. Az elmúlt három idényt az NB II-ben töltöttük, de most végre visszajutottunk.
Ez egy újabb mérföldkő a karrieremben, mert korábban nem voltam feljutó csapat tagja a második vonalban. Örülök, hogy ez most sikerült”
– fogalmazott a Mandinernek a 34 éves rutinos hátvéd, aki amolyan mentorként segíti fiatal csapattársait az öltözőben.
Komolyabb beszélgetésekre nem kellett sort keríteni, inkább csak terelgetni kellett őket. Mivel én vagyok a legidősebb játékos a csapatban, és van már néhány mérkőzés a hátam mögött, felelősségemnek éreztem, hogy segítsek nekik. Volt olyan pillanat, amikor óva kellett őket inteni attól, hogy elszálljanak – mondtuk nekik, hogy két lábbal a földön kell maradni. Amikor folyamatosan nem kaptunk gólokat és egymás után nyertük a meccseket, egy kicsit vissza kellett őket fogni, de jó, hogy ebben a többi tapasztaltabb játékos is segített nekem, példát tudtunk mutatni nekik.
Tudtuk, hogy hosszú út vezet az NB I-be, ezért fókuszáltnak kellett maradnunk, csak a célra koncentráltunk. Szerencsére a feljutás talán a vártnál is hamarabb meglett, aztán a bajnoki címet is sikerült megszereznünk, úgyhogy tényleg mindenki odatette magát.”
Baráth Botond elárulta, mi a különbség a magyar első és a másodosztály között.
Az NB I-ben inkább a foci dominál, minden csapat próbál játszani, míg az NB II-ben mindenki az életéért küzd, eléggé fizikális. A legtöbb együttesnek az a célkitűzése, hogy benn maradjon, és emiatt inkább a győzelmet tűzi ki célul, nem pedig a szép játékot, ami az élvonalban valamilyen szinten elvárás.
A Vasassal mi játszani akartuk a futballt, az NB I-ben is ezt szeretnénk folytatni majd. Ezt viszont nem mindig lehetett, mert voltak olyan mérkőzéseink, amikor fel kellett vennünk fizikailag a harcot az ellenféllel.”
Baráth 2019 januárjában szerződött az Egyesült Államokba, másfél évig volt a Sporting Kansas City játékosa. Itt olyan világklasszisokkal is szembekerült, mint Wayne Rooney vagy Zlatan Ibrahimovic. A sokat látott védő úgy fogalmazott, hogy az NB II-ben is ugyanolyan elánnal megy bele a mérkőzésekbe és a párharcokba, mint akkor tette, és nem lett kisebb attól a motivációja, mert a magyar másodosztályban kell játszania.
Egyszerűen szeretek nyerni, azért megyek fel a pályára, hogy győzzek. Mindegy, hogy húsz-harminc ezer vagy néhány száz néző előtt kell játszani, én minden meccset meg akarok nyerni.”
Baráth abból a szempontból duplán örülhet, hogy rajtuk kívül a nevelőegyesülete, a Honvéd is visszajutott a legmagasabb osztályba. Számukra pedig külön öröm, hogy a feljutás mellett az utolsó fordulóban hazai pályán a bajnoki címet is megünnepelhették a szurkolóikkal.
Baráth azután, hogy 2017-ben a Honvéddal megnyerte az NB I-et, a vádlijára tetováltatta a magyar bajnoki trófeát. Adódott a kérdés, hogy a mostani siker emlékére tervez-e egy újabbat.
Lesz, igen, gyarapodni fog a vádlimon lévő tetoválás.
Aztán remélem, hogy lesz még alkalmam varratni, hátha egy újabb bajnoki arany vagy egy Magyar Kupa-győzelem összejön még.”
Egy újonc csapat általában a bennmaradást tűzi ki célul az idény előtt. Baráth szerint a szünetben ebben kell fejlődniük:
Fejben, mentálisan mindenféleképpen érnünk kell.
Vannak olyanok a keretben, akik még nem is nagyon játszottak első osztályú mérkőzést, tehát nekik először is hozzá kell szokni az NB I légköréhez. Mi, tapasztaltabb játékosok segíteni tudjuk őket ebben. Lehet, az elején egy kicsit nehezebben fog menni a játék, bele kell majd rázódnunk, de mivel nagyon jó futballra vagyunk képesek, bízom a jó szereplésben.”
Baráth egy hónappal ezelőtt töltötte be a 34. életévét, de még egyáltalán nem gondol a visszavonulásra.
Még érzek magamban annyi erőt, hogy több idényt is le tudjak húzni az első osztályban. Sem fáradtnak, sem idősnek nem érzem magam, úgyhogy remélem, minél többet tudok még szerepelni az élvonalban.”
Végezetül arról érdeklődtünk, mivel tölti a szabadságát, hogyan kapcsol ki.
„A családdal töltöm. Amíg a kislányom óvodába jár, addig a feleségemmel próbálunk kicsit kikapcsolódni, és tervben van egy kis belföldi nyaralás is.”
Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA