Geopolitika és Kulturkampf: Lehetséges-e különút?

A hódító birodalmak gyakran, de nem mindig, a saját kultúrájukat is terjeszteni akarják. És ez csak erősödött a modern korban, amikor az államok egyre inkább kötődtek valamilyen ideológiához, és a morális, vallási, „igazságossági” bírálatuk a napi gyakorlat meghatározó eleme lett. A helyi elitek többé-kevésbé lelkesen képviselték a nagyhatalom ideológiáját, ezért válhattak elitté, és ezt jellemzően a felszabadulás/szabadság retorikájába csomagolják. Így volt ez Rákosi, Kádár idején, és 1990 után is. A komprádor elit jellemzően magáévá teszi az aktuális nagyhatalom érdekeit, nyelvezetét, ízlését, annak képviseletét nem kényszernek, hanem valami pozitív dolognak éli meg: haladásnak, szabadságnak, egyenlőségnek, demokráciának, és így tovább, hiszen az a referenciacsoportja, reménye és támasza a helyivel szemben.

Az öngyarmatosítás a normális komprádor gondolkodás feltétele.

Van-e magyar nemzeti érdek, ami eltér az „európaitól”? És van-e „európai érdek”, ami nem csupán egy senki által meg nem választott bürokrácia érdeke? A nagyhatalmak és helyi képviselőik mindig az egyetemességet preferálták a helyivel szemben. Eszerint nincs külön helyi, magyar érdek, tehát nem lehet konfliktus a magyar és a szuverenitást birtokló nagyhatalom között. Külön magyar érdek létezése híján nincs is mit megvédeni, nincs is miért alkudozni.

Az Egy és Mindenekfelett Jó életmód és politikai berendezkedés a modernizációs kor büszke terméke volt, amit azonban a multikulti és az ázsiai országok felzárkózása, majd élretörése nevetségessé tett.

Miközben a társadalomtudomány modernitásokról kezdett beszélni, az EU magországai otthon elfogadják a multikultit, de a tőlük függő országok esetében ragaszkodtak a pontos másoláshoz, amit legnyíltabban az EU felvételeket megelőző kikényszerítette helyi módosítások mutattak meg.

Mivel a nem-szuverén ország politikája per definitionem másképp működik, mint a szuveréné – utóbbi esetben a kapott utasításokat kell végrehajtania, a politikai konfliktusok tétje nem a kormányzás iránya, hanem a gazdanagyhatalom támogatásának megnyerése a rivális csoporttal szemben -, ezért a függő helyzetű állam nem lehet lényegileg a nagyhatalom követője, másolója. Alkalmazhatja a nagyhatalomban uralkodó politikai nyelvet, de helyzete miatt sosem fog úgy működni. A gyakorlatban biztosan el fog térni.

Az eltéréseket a általában a helyiek elmaradottságával magyarázzák, ami azt indokolja, hogy még jobban erőltessék a komprádorok a felzárkoztatást.

A „különút” nem pusztán eltérést jelent, hanem nyílt eltérést, esetleg engedetlenséget, szembeszegülést: problémákat okozó másságot a megbízható, engedelmes másság helyett.

