A magyar különút véget ért: sem jobbak, sem mások nem vagyunk, mint Mitteleuropa többi népe

Az elégedettséget és ezzel a politikai stabilitást elő kell állítani. Ez a kormányzás. A jó politika csak ideiglenes, így sziszifuszi vállalkozás: mindig újra kell kezdeni, és mindig jöhet egy Hérosztratosz, esetleg egy német vasúti kocsiban, aki az elégedetlenséget egy radikálisan új és jobb jövő ígéretével politikai erővé alakítja. Az elégedettség múlandó, a konfliktus politikai módon felszámolhatatlan. És rendre érkezik egy frontotemporális demenciában szenvedő.

A külpolitikai szuverenitás, a nem gyarmati vagy csatlós állapot feltétele a belpolitikai szuverenitás, ami annyit jelent, hogy a központi hatalomnak nincsen intézményes, oligarchikus vagy más kihívója (Padovai Marsiglio). A sikeres szuverén államok sokáig abszolút monarchiák voltak. Ma ezt diktatúrának nevezik, és a mai eszmény az, hogy az államot korlátozzák ezerféle módon, amit sokféle névvel illetnek a polyarchiától kezdve a civil társadalomig, NGO-kig. A kérdés az, hogy egy megosztott, gyenge állam lehet-e külpolitikailag szuverén.

Azt látjuk, hogy a külső szuverenitásukat elvesztett országokban a rendet vagy terrorral tartják fenn, vagy nincs. A gyarmatokon nincs politika.

A külpolitikai szuverenitás feltétele az erős kormányzat, ami attól erős, hogy kezelni tudja a folyamatosan termelődő elégedetlenséget. Ez lehet a folytonos növekedés (innen ered a birodalmak és a liberális demokrácia növekedéskényszere; amint ez a növekedés megroppan, a liberális elit illiberális gyakorlatba kezd); lehet a gondolkodás módosítása (Tocqueville és Marx szerint ilyen hatású a vallás, Huxley Szép új világa szerint a drog); vagy lehet az alternatívák legyengítése. Ez utóbbi esetben jelenhetnek meg a szervezetlen, ideológiamentes dühkitörések, mint például a parasztfelkelések vagy a francia sárgamellényesek mozgalma.

Lehetséges az elégedetlenség destabilizáló hatásait kezelni tudó kormányzás tartós fennállása,