04. 23.
csütörtök
Szerzőink
A magyar különút véget ért: sem jobbak, sem mások nem vagyunk, mint Mitteleuropa többi népe

2026. április 23. 05:34

Legfeljebb azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy tovább bírtuk a szomszéd népeknél.

null
Molnár Attila Károly
A szuverén magyar állam 1541 után megszűnt, még ha a szuverenitás fogalmát csak ezután formálta is meg az európai gondolkodás. Azóta a Kárpát-medencében szuverén állam csak ideiglenesen létezhetett, minden ilyen törekvést valamelyik nagyhatalom letörte. Két nevezetesebb volt korábban, mindkettő az erdélyi református arisztokráciához kapcsolódott: Bethlen Gábor fejedelemé 1613-1629 között (miért pont 16 évig, ki tudja?) és Bethlen Istváné 1920-1944 között;

és mindkettő a nagyhatalmak közti egyensúlyozáson alapult, amit a vele elégedetlenek hintapolitikának, pávatáncnak és hasonlónak neveztek.

Ezzel egy darabig ismét nem lesz gond. A Brüsszelből küldött „Huszonhét pont” követelése az Olmützi Alkotmány mai elnevezése. A magyar különút véget ért. A magyarok nagy többsége a tömegmédia által közvetített globális világpolgár életmódra szavazott, aminek ugyan Nyugaton már befellegzett, de a csábító marketingje még teljes gőzzel működik. És ha őszinték akarunk leni,

a magukat jobboldaliaknak nevező fiatalok nagy része is úgy élt, ahogy a libsi vagy balos fiatalok szeretnének élni. 

Bár hízelgő volt a gondolat, sem jobbak, sem mások nem vagyunk, mint Mitteleuropa többi népe. Legfeljebb azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy tovább bírtuk a szomszéd népeknél. De ahogyan megszűnt a lengyel, román, bolgár, horvát állam, a magyar kormány is legfeljebb a Befehl-ek posta- és fordítóhivatalává válik: Lengyelország, Románia és a többi szomszéd mintájára Magyarország is puszta földrajzi fogalommá lesz.

A méret a lényeg. A szuverenitás gondolatát nagy és veszélyes szomszédoktól viszonylag védett államokban alkották meg, amelyek maguk voltak másokra veszélyesek: Franciaországban és Angliában.

Nem véletlen, hogy a politikai gondolkodás ezekben a szuverén államokban virágzott és virágzik, itt ugyanis van tétje a politikai vitáknak.

A csatlósállamokban teljesen értelmetlen politikai kérdéseken vitatkozni, hiszen nincsen semmi jelentősége ezeknek. Az aktuális nagyhatalom megmondja, mi lesz. Legfeljebb a tessék-lássék végrehajtásra volt és lesz módunk, és az lesz a „nemzeti államférfi”, aki nem lihegi túl eminens/komprádor módon a végrehajtást.

conditio humana része a kielégítetlen ambíciókból fakadó folytonos elégedetlenség, és az ebből eredő gondokat még tovább növelte korunk hiperpluralizmusa. Ahogyan Spinoza írja a Politikai tanulmányban:

„bizonyos, hogy az állam mindenkor inkább a polgárai, mint ellenségei miatt forog veszedelemben.” 

Az elégedettséget és ezzel a politikai stabilitást elő kell állítani. Ez a kormányzás. A jó politika csak ideiglenes, így sziszifuszi vállalkozás: mindig újra kell kezdeni, és mindig jöhet egy Hérosztratosz, esetleg egy német vasúti kocsiban, aki az elégedetlenséget egy radikálisan új és jobb jövő ígéretével politikai erővé alakítja. Az elégedettség múlandó, a konfliktus politikai módon felszámolhatatlan. És rendre érkezik egy frontotemporális demenciában szenvedő.

A külpolitikai szuverenitás, a nem gyarmati vagy csatlós állapot feltétele a belpolitikai szuverenitás, ami annyit jelent, hogy a központi hatalomnak nincsen intézményes, oligarchikus vagy más kihívója (Padovai Marsiglio). A sikeres szuverén államok sokáig abszolút monarchiák voltak. Ma ezt diktatúrának nevezik, és a mai eszmény az, hogy az államot korlátozzák ezerféle módon, amit sokféle névvel illetnek a polyarchiától kezdve a civil társadalomig, NGO-kig. A kérdés az, hogy egy megosztott, gyenge állam lehet-e külpolitikailag szuverén.

Azt látjuk, hogy a külső szuverenitásukat elvesztett országokban a rendet vagy terrorral tartják fenn, vagy nincs. A gyarmatokon nincs politika.

A külpolitikai szuverenitás feltétele az erős kormányzat, ami attól erős, hogy kezelni tudja a folyamatosan termelődő  elégedetlenséget. Ez lehet a folytonos növekedés (innen ered a birodalmak és a liberális demokrácia növekedéskényszere; amint ez a növekedés megroppan, a liberális elit illiberális gyakorlatba kezd); lehet a gondolkodás módosítása (Tocqueville és Marx szerint ilyen hatású a vallás, Huxley Szép új világa szerint a drog); vagy lehet az alternatívák legyengítése. Ez utóbbi esetben jelenhetnek meg a szervezetlen, ideológiamentes dühkitörések, mint például a parasztfelkelések vagy a francia sárgamellényesek mozgalma.

Lehetséges az elégedetlenség destabilizáló hatásait kezelni tudó kormányzás tartós fennállása,

de a sikernek ára van: nepotizmus, konformizmus, kontraszelekció, általában a visszacsatolás, a korrekció, irányváltás hiánya, amik egyészt az alkalmazkodóképességet és a politikai hatékonyságot gyengítik.

Másrészt, ahogyan Vilfredo Pareto leírta, kialakulhat egy ellenelit mindazokból, akik kiszorulnak a kormányzó elitből, amely a hatalom által egyre kevésbé hatékonyan kezelt elégedetlenséget politikai erővé formálja. A belpolitikai okokból meggyengült kormányzás, a belső szuverenitás elvesztése pedig növeli a külső kitettséget. Banális, hogy a meggyengült, megosztott ország előbb-utóbb a szomszédai vagy egy nagyhatalom áldozata lesz. 

A kis államok (de még a nagyok is, lásd Oroszország 1917 vagy 1991) belső szuverenitásának meggyengülése odavonzza a politikai vagy gazdasági nagyhatalmak cápáit, amelyek egyes csoportok, pártok, oligarchák támogatásával próbálják az adott államot kívülről irányítani.

A belső és külső szuverenitás nagyjából párhuzamos elvesztése a mi kultúránkban jellemzően az addig elnyomó – szuverén – kormányzat elleni valamilyen szabadságharcos retorikával jár, egészen a „Szabad szodómiát!”-ig. 

A paradoxon az, hogy ezek a szabadságharcnak nevezett törekvések a saját kormányzattal szembeni szabadság növeléséért és a benevolens nagyhatalom felszabadítást ígérő öleléséért zajlanak, ami egyben a külső szabadság elvesztését is jelenti.

A tanulság az, hogy a sikeres szuverenitásvédő politika a conditio humana miatt megássa önmaga sírját, és a külpolitikai szuverenitás elvesztéséhez is vezet – hacsak nem sikerül a conditio humana folytonos frusztrációt és elégedetlenséget termelő jellegét csillapítani vallással, gazdasági növekedéssel vagy tudatmódosító szerekkel. Ezek közül az első (vallás) áldás, ha van, de Európában jellemzően nincs; a második volt Európában a jellemző 1945 után.

Mára az európai államok szuverenitásának felbomlását látjuk. 

A szabadság vagy az igazság, az elégedetlenek e két leggyakrabban használt jelszava csak korlátozottan és csak rendben érvényesülhet, ami a részegítő napok elmúltával ismét elégedetlenséggel jár. Cromwell és Napóleon példája azt mutatja, hogy a nyájas abszolút uralmat, a szuverenitást egy terrorista, végül pedig katonai diktatúra váltotta. A fékek és ellensúlyok nevében minden politikailag fontos intézményt ugyanaz a hatalmi központ fog vezetni, a diktatúra elleni diktatúra, azaz a jogállamot annak felfüggesztésével teremtenék meg. Ugyanaz ismétlődik a politikai modernitásban. 

(Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala)

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. április 23. 06:23
A nyeu-i emberek ilyet szerettek volna, mint ami nekünk van. Nekünk ez nem kellett,mi olyanok akarunk lenni, mint ők. De ők előrébb tartanak az útjukon és már tudják, hogy nekik nem is olyan jó.
grenki-2
2026. április 23. 06:17 Szerkesztve
2010-ben szúrták el Orbánék a BEÍGÉRT elszámoltatás elmaradásával! Tudtuk gyurcsányékról, hogy elkúrták, mert a saját bőrünkön éreztük! Tudtuk hogy enyves kezűek, hogy tolvajok, a népközé is lövettek és semmi elszámoltatás semmiért nem volt! Hiába nyertek utána négyszer kétharmaddal (köszönhetően a parlamentben maradó elszámoltatást megúszó gyurcsányak és társainak) Na most ez az elszámoltatás elmaradása ez olaj volt a tűzre a bűnöző enyveskezű poltikusoknak hogy bármit megtehetünk, bármennyit lophatunk nincs következménye! Na ennek a világnak lesz most vége ha igaz, ami nem is baj! Viszont ha az lmbtq faxságokat és emellett a muszlimosítást erőltető brüsszeli utasítgatásoknak a tisza behódol ugyan úgy bukni fognak ők is ahogy most Orbánék! Legyenek akármilyen korrupció ellenesek! Nem csak a tolvajlás ellen kell fellépni hanem a brüsszeli marhaságok ellen is! És attól tartok ez utóbbiból semmi nem lesz!!!
Monte Carlo
2026. április 23. 06:07
Magyarorszag-elveszett 2026. április 23. 05:54 Nem mondok ellent, de az írás sem. Igen, brutális külső bavatkozás volt, amit nem tudott kezelni a szuverenista kormány. De ez az ő hibája. Sokan voltunk itt, akik hozzászólásainkban jeleztük, hogy a központi hatalom megerősítése szükséges, mert olyan vihar készül, ami megsemmisít minket. A szuverenista kormany nem vette ezt komolyan - mert a szuverenizmusa nem egy átgondolt cselekvés volt, hanem egy impulzív propaganda
wadcutter
2026. április 23. 06:06
megmérettünk és kevésnek találtattunk
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!