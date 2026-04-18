Hogy mi vezetett a Fidesz–KDNP csúnya vereségéhez, arról kellene beszélni – és mostantól kezdve semmi másról nem is lesz érdemes beszélni errefelé

Ha a kályhától indulunk, és ránézünk a Mandinerre, akkor például fel kell tenni azt a kérdést, hogy a lap az utóbbi években mennyiben képviselte hitelesen a jobboldali, konzervatív értékvilágot. Mi volt itt gondolva erről mostanában. És ami gondolva volt, az miért éppen úgy volt gondolva. Az évek alatt a saját szememmel láttam sok száz olyan olvasói kommentet, amelyekben azt a kérdést tették fel, hogy mégis mi történik itt, miért kell látniuk olyan tartalmakat, amelyekre nem kíváncsiak, amelyek primitíven, nívótlanul vannak megfogalmazva, és egyébként is teljesen érdektelenek. Hogy miért kell szembesülniük a temérdek bulvárhírrel, a bombasztikus lídekkel, ezzel az egész harsány vircsafttal. Hogy mi köze van ennek a jobboldalisághoz, a nemzeti konzervatív életvilághoz és értékrendhez. Erre a temérdek észrevételre sosem érkezett érdemi reakció, ezért most utólag, önhatalmúlag megválaszolom, miközben nem vagyok feljogosítva rá: semmi. Sietve hozzá kell tennem, hogy a lapba még mindig, mindezek ellenére ír néhány olyan szerző, aki ebben a vásári céllövöldében is képes volt megőrizni valamiféle minőséget, ami valóban komoly teljesítmény, irónia nélkül mondom. És ha valaki most azt kérdezné, hogy mi köze ennek a vasárnapi választási vereséghez, akkor szemmel láthatóan nem észlelne egy fontos összefüggést. Azt nevezetesen, hogy ha egy magát a jobboldali közösség zászlóshajójának gondoló felület nagyrészt feladja a saját identitását és egy rosszul értelmezett alkalmazkodás mentén elkezd bulvárlapként viselkedni, akkor egyszerűen elveszíti a hitelességét és kiüresedik. És pontosan az történik vele, mint a hátországával, a Nemzeti Együttműködés Rendszerével. A kettő nem értelmezhető egymás nélkül, az egyik hat a másikra, az egyikből következik a másik. Tisztában vagyok azzal, hogy a képlet nem ilyen egyszerű, és ennek a vereségnek voltak egyéb lényeges okai is, de hogy mi is hozzátettük a magunkét, az biztos.

És egyvalamiről még: a legvilágosabb üzenete annak volt, hogy az elsőszavazók és a huszonéves nemzedék elsöprő többségben szavazott arra, hogy a Fidesznek mennie kell.

Ezeket a fiatalokat a kormány jó ideje nem érti, nem beszéli a nyelvüket, alig tud róluk valamit, és azt a valamit is rosszul tudja.

Tavaly júniusban a kormány a ballagó diákokat egy Magyar élet – magyar ének című daloskönyvvel ajándékozta meg. Akkoriban többek között ezt írtam erről a könyvről: