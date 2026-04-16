Hogyan éljük túl a kétharmadot? (Útmutató)

„»Elkeserítő, de elfogadjuk a nép akaratát, ha a nép dönt, hát dönt« – mondta két Fidesz-szimpatizáns nő, azt kérve, hogy írjuk le: »méltósággal, tartással fogadtuk el«” – olvashattuk a Telex eredményváróról készült riportjában a választás éjszakáján, egy sor másik higgadt, tárgyilagos állampolgári értékelés mellett. Hogy azután már hétfőn megkezdődjék a józan hibaelemzés, a tanulságok levonása, a „mit kellett volna jobban” kérdés önkritikus boncolgatása –

éles ellentétben a 2022-es választások utáni napokkal, amikor az akkori kétharmad miatt szomorkodók napokig azt fejtegették, mely szavazókörben micsoda buta állampolgárok voksoltak a győztesre.

(Igen tanulságos visszaolvasni az akkori beszámolókat: „ez a tömeg – mert ez tömeg – az a bázis, ami a kétharmadot biztosítja”; „sok a cigány, sok köztük kevésért megvehető, meg is veszik őket” – elemzett például az újságíró-színikritikus egy VIII. kerületi szavazókörből, amely kerületben idén a szavazatok 63 százalékát Bódis Kriszta kapta. Ugyanez az újságíró a mostani választások előtt lefogadta, hogy ha a TISZA nyer, fix, hogy hétfőn Orbán leveszi a benzinről az ársapkát – se ezért a rosszhiszemű feltételezésért nem gyakorolt eddig önkritikát a szerző, sem a VIII. kerületi választók minősítgetéséért.)