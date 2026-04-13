Hét szó azoknak, akik ma sírnak – és azoknak, akik nevetnek

Amit írok, annak nincs politikai célja. Aki eddig úgy olvasott, mintha lett volna, ezt most felejtse el. Őszintén írtam mindig, és őszintén írom most is minden szavamat.

Az első szavam a bocsánatkérésé. Három párhuzamos valóságban éltük le az elmúlt egy évet. Az ország egy része szerint áradt a Tisza, a másik része szerint magabiztosan vezetett a Fidesz; a harmadik, politika iránt talán leginkább érdeklődő része kereste a kettészakadt közvélemény-kutatási eredmények közötti középutat, az igazság morzsáit pedig összerendezte egy nagyon szoros Fidesz-előnyt, esetleg döntetlent vagy minimális Tisza-előnyt mutató listás eredménnyé, amelyet az ellenzéki szavazók nagyvárosi koncentrációja szűk fideszes mandátumtöbbséggé alakított volna. E harmadik párhuzamos valóságban éltem én is. A választás előtt azt mondtam, hogy a párhuzamos valóságok valamelyikének képviselői nagyot fognak csattanni a választás napján.

Mi csattantunk. Ezért bocsánatot kérek Hann Endrétől, Róna Dánieltől, és mindenkitől, aki látta, amit mi nem láttunk, s ezért tőlünk, tőlem is gúnyt és vádaskodást kapott.

Ismerem a jobboldali közvélemény-kutatókat; semelyikükről sem feltételezem, hogy ne a valóságot kereste volna. Már csak azért sem, mert annak ebben a szakmában semmiféle értéke, haszna nincs. Legjobb tudásuk szerint mértek, és a legjobb tudásuk – tudásunk – elégtelennek bizonyult.

A második szavam a helyzetértékelésé. Mikor 2022 áprilisában a HírTV stúdiójában Déri Stefivel és Szánthó Mikivel dúdoltuk a Kossuth-nótát a készülődő Fidesz-kétharmad alkatrészeinek beszállingózása közepette, volt bennem egy enyhe gyomorgörcs. Örültem, büszke voltam. De úgy éreztem, túlnyertük magunkat. A 2018 és 2022 közötti kormányzás után világos abszolút többséget érdemelt volna a Fidesz-KDNP, nem kétharmadot. A permanens kétharmad elkényelmesített, túl nagyra nyitotta az ollót a kormány hatalma és támogatottsága között. A 2026-os választástól ennek korrekcióját vártam: hogy végre azt az eredményt kapjuk, amit akkor megérdemeltünk volna. Egy verejtékes munkával megszolgált, szoros abszolút többséget. Vagy egy nagyon szűk vereséget. Egyik sem lett.